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राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस आज कर रही राजनीति, भाजपा ने कभी आस्था को वोट बैंक का जरिया नहीं बनाया - कंगना रनौत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिहं के प्रामणपत्र के बयान पर किया पलटवार, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना.

Kangana Ranaut on Ayodhya Ram Mandir Donation Theft
भाजपा सांसद कंगना रनौत (@kanganaranaut)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 2:39 PM IST

6 Min Read
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शिमला: अयोध्या में राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है. बीते दिन भी शिमला राम मंदिर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रियों ने पूजा-पाठ किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा. पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी चंदा चोरी मामले पर तीखी टिप्पणी की. वहीं, अब मंडी संसदीय क्षेत्र की भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और आस्था पर राजनीति करने के आरोप लगाए.

"कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर एक राजनीतिक एजेंडा खड़ा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे इसमें पूरी तरह विफलता मिली है. जिस कांग्रेस ने सालों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, वही आज राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है. प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह पहचान चुकी है." - कंगना रनौत, भाजपा सांसद

'कांग्रेस कर रही तुष्टिकरण की राजनीति'

कंगना रनौत ने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों देशवासियों की आस्था के केंद्र हैं और राम मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद संभव हुआ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी और राम मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की. आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और देश की जनता उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, तब कांग्रेस अपने राजनीतिक हित साधने के लिए उसी विषय का सहारा लेने की कोशिश कर रही है.

"हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का आचरण भी जनता के सामने है. सरकार ने मंदिरों की संपत्ति और मंदिरों के धन को सरकारी योजनाओं में उपयोग करने की कोशिश की थी और देवस्थानों के संसाधनों पर अधिकार जताने की कोशिश की. ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं का राम मंदिर और धार्मिक आस्था की बातें करना केवल राजनीतिक अवसरवाद का परिचायक है." - कंगना रनौत, भाजपा सांसद

'भाजपा ने आस्था को वोट बैंक राजनीति का जरिया नहीं बनाया'

सांसद कंगना रनौत ने कहा कि भाजपा हमेशा सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रही है. भाजपा ने कभी भी आस्था को वोट बैंक की राजनीति का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के रूप में सम्मान दिया है. उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस की राजनीति और उसके वास्तविक चरित्र को भली-भांति समझ चुकी है. प्रदेश के लोग विकास, सुशासन और जनकल्याण की राजनीति चाहते हैं, न कि धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास. कांग्रेस को अपनी विफलताओं पर जवाब देना चाहिए, न कि राम मंदिर जैसे पवित्र विषय पर राजनीति करनी चाहिए.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (ETV Bharat)

'भाजपा को किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं'

वहीं, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से राम भगत होने के सर्टिफिकेट लेने के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पलटवार किया है. बिंदल ने कहा कि उन्हें, भाजपा या उनके नेताओं को किसी भी तरह का प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि वह पिछले 35 सालों से हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा प्रमाणपत्र प्रदेश की जनता का विश्वास है.

"राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस का इतिहास पूरे देश के सामने है. भगवान श्रीराम के जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक संघर्ष हुआ, हजारों लोगों ने बलिदान दिए और लंबे कानूनी संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ. इस पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की. आज वही कांग्रेस राम मंदिर और भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है." - डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

'कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं के साथ किया सबसे बड़ा छल'

राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले चार सालों में हिमाचल प्रदेश की जनता को सिर्फ निराशा, आर्थिक संकट और अव्यवस्था दी है. सबसे बड़ा छल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ हुआ है. चुनाव से पहले कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने और एक लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन आज तक इन वादों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. प्रदेश का युवा आज भी सरकार से अपने वादों का हिसाब मांग रहा है, जबकि सरकार जवाब देने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.

"कांग्रेस पार्टी और स्वयं विक्रमादित्य सिंह को हाल ही में हुए पंचायती राज, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में जनता ने करारा जवाब दिया है. जनता ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को नकारते हुए भाजपा के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है. चुनावी पराजय से उत्पन्न हताशा और निराशा में कांग्रेस नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रदेश की वास्तविक समस्याएं छिप नहीं सकती." - डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

'अपनी विफलताओं का जवाब दे कांग्रेस'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को अनर्गल बयानबाजी करने की बजाय अपनी विफलताओं का जवाब देना चाहिए. प्रदेश की जनता रोजगार, विकास, आर्थिक स्थिति और चुनावी वादों पर जवाब चाहती है. भाजपा जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार को उसके हर वादे और हर विफलता के लिए जनता के सामने जवाबदेह बनाएगी.

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