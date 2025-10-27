हरियाणा के जींद पहुंचीं बॉलीवुड अभिनेत्री व बीजेपी सांसद कंगना रनौत, PWD रेस्ट हाउस में किया ब्रेक फास्ट
हरियाणा के जींद पहुंचीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से बीजेपी सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत.
Published : October 27, 2025 at 12:01 PM IST
जींद: हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को अचानक हरियाणा के जींद पहुंचीं. इस दौरान कंगना लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में करीब आधा घंटा ठहरीं. कंगना के अचानक जींद आने की सूचना जैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों को मिली, तो काफी संख्या में युवा रेस्ट हाउस की तरफ दौड़ पड़े. हालांकि जब तक वे वहां पहुंचते, कंगना जा चुकी थीं.
जींद पहुंचीं अभिनेत्री कंगना: मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 7 बजे वीआईपी गाड़ियों का काफिला जींद के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में पहुंचा. इस काफिले की एक गाड़ी से बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत उतरीं. इस दौरान रेस्ट हाउस स्टाफ भी कंगना को अचानक देखकर दंग रह गया. यहां कंगना करीब आधे घंटे तक रुकी रहीं.
कंगना से मिलने पहुंचे युवा: बताया जा रहा है कि कंगना दिल्ली से लौटी थीं. नाश्ता करने के बाद वे सिरसा की तरफ रवाना हो गईं. कंगना रनौत के आने की सूचना पर खुफिया एजेंसियों भी रेस्ट हाउस पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. सोशल मीडिया पर भी कंगना के जींद आने की खबर फैल गई. जिसके चलते काफी संख्या में युवा उनकी एक झलक के लिए रेस्ट हाउस पहुंच गए. हालांकि कंगना रनौत वहां से चुकी थीं. कंगना अकसर अपने बेबाक बयानों को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं.
ये भी पढ़ें: 'क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है...', जया बच्चन के नए वायरल वीडियो पर कंगना रनौत का आया रिएक्शन
ये भी पढ़ें: कंगना रनौत ने की शाहरुख खान से अपनी जर्नी की तुलना, बोलीं- 'किंग खान से ज्यादा...'