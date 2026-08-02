कंगना के 'Gen Z गटर' बयान पर भड़के युवा, बोले- सांसद को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती
भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा GenZ को 'गटर' कहने पर बवाल खड़ा हो गया है... शिमला से विनोद पाठक की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 11:00 PM IST
शिमला: भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा Gen Z को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. अब हिमाचल प्रदेश के युवाओं और छात्रों ने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. छात्रों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले युवाओं के लिए "गटर", "कीड़े-मकोड़े" और "शादी के लायक नहीं" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी सांसद को शोभा नहीं देता. युवाओं ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संयमित और जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए.
क्या था पूरा विवाद?
दरअसल, नीट पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर Gen Z युवाओं ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान सामने आए कुछ वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि, "मैं इन्हें Generation Gutter कहती हूं... इनमें सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है... ये पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं, होम मेकर भी नहीं बन सकतीं... बिना जवाबदेही के आजादी चाहती हैं, बस गटर छाप हैं." एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रदर्शन की वीडियो देखकर "उल्टी आने" जैसी टिप्पणी भी की थी. इन बयानों के बाद देशभर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया.
छात्रों ने जताई नाराजगी
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के छात्र अनिल ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत एक सांसद हैं और उन्हें युवाओं के प्रति सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे. ऐसे में पूरे युवा वर्ग को "गटर" कहना पूरी तरह अनुचित है. लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और जनप्रतिनिधियों को इसका सम्मान करना चाहिए.
छात्राओं ने भी उठाए सवाल
कॉलेज छात्रा कृतिका ने कहा कि एक महिला सांसद द्वारा युवतियों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने प्रदर्शन में शामिल युवतियों को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए, वे किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हैं. छात्राएं शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठा रही थीं, ऐसे में उनके चरित्र और व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना गलत है.
HPU के छात्र पवन ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने वाले छात्रों को "गटर" कहना और छात्राओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना बेहद अशोभनीय है. वहीं छात्रा महक ने कहा कि आज की युवतियों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना महिलाओं के सम्मान के भी खिलाफ है. छात्र शमिल ने कहा कि कंगना रनौत खुद कम उम्र में अपना करियर बनाने के लिए घर से निकली थीं, इसलिए उन्हें संघर्ष कर रहे युवाओं की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझना चाहिए.
नेताओं ने भी जताई आपत्ति
कंगना रनौत के बयान पर हिमाचल में कांग्रेस नेताओं और सुक्खू सरकार के मंत्रियों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश का युवा भविष्य है और उसके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता. जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना सभी का अधिकार है और सांसदों को अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. वहीं, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी बयान को अनुचित बताते हुए कहा कि देश के छात्रों के लिए ऐसी शब्दावली स्वीकार नहीं की जा सकती.
कंगना रनौत की टिप्पणी के बाद हिमाचल सहित कई राज्यों में कांग्रेस और अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तक किए. वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर बहस जारी है. समर्थक और विरोधी लगातार अपनी-अपनी राय रख रहे हैं. फिलहाल यह मुद्दा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है.
ये भी पढ़ें: GenZ को 'जनरेशन गटर' कहने पर घिरी सांसद कंगना रनौत, हिमाचल सहित देशभर में हो रहा विरोध
ये भी पढ़ें: गटरछाप वाले बयान पर विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर पलटवार, कहा: कहां से लाती हैं ऐसे शब्द