कंगना रनौत मामला; MP-MLA कोर्ट में पुलिस आख्या पर बहस, अब छह मार्च को अगली सुनवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट में कंगना रनौत मामले की सुनवाई हुई.
आगरा : अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए शुक्रवार को सुनवाई हुई. जिसमें न्यू आगरा की कोर्ट में दाखिल आख्या (रिपोर्ट) पर बहस हुई. कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च 2026 नियत की है. इस दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता मौजूद रहे.
क्या है पूरा मामला : बता दें कि आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था. जिसमें भाजपा सांसद कंगना रनौत के 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. इस वाद के जरिए अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. जिसे नौ माह तक चली सुनवाई के बाद मई 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने खारिज कर दिया था. जिस पर वादी ने जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया था. 12 नंवबर 2025 को स्पेशल जज एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार की थी.
वादी पक्ष ने पुलिस आख्या पर सवाल उठाए : वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह समेत अन्य ने सुनवाई में पुलिस आख्या पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पुलिस ने वादी और गवाह के बयान दर्ज किए, लेकिन अभी तक पुलिस अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान नहीं लिया गया. पुलिस ने अपनी आख्या में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसूया चौधरी का दिया बयान ही संलग्न किया है, जो अदालत के आदेश के अनुरूप नहीं है.
न्यायिक मिसाल की मांग : वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि बहस में हमने पक्ष रखा कि जब मामला सीधा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़ा है तो स्वयं आकर कोर्ट में अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहीं है. यदि ऐसे ही मामलों में वकील ही बयान देते रहेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य प्रभावित होगा. क्योंकि, प्रधानमंत्री तक को अदालत के आदेशों का पालन करना पड़ता है तो अभिनेत्री कंगना रनौत को एक सांसद ही है. इसके बाद भी कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रही हैं. इस बारे में कोर्ट से न्यायिक मिसाल (रूलिंग) प्रस्तुत करने को कहा कि क्या आरोपी की ओर से अधिवक्ता बयान दे सकता है. इस पर कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च 2026 की तय की है.
