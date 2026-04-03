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आगरा कोर्ट में कंगना रनौत केस: देशद्रोह मामले में 3 घंटे चली बहस, जमा करना पड़ा 500 रुपये का जुर्माना

आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद कंगना रनौत की किसान आंदोलन, महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.

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कंगना ने किसान आंदोलनकारियों को 'हत्यारा' कहा था. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 8:10 PM IST

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आगरा: बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के विवादित बयानों को लेकर शुक्रवार को आगरा की अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. आगरा की विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में कंगना की अधिवक्ता अनसूया चौधरी और वादी पक्ष के बीच करीब तीन घंटे तक तीखी बहस चली. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान कंगना की वकील ने पिछली अनुपस्थिति पर लगाया गया 500 रुपये का अर्थदंड भी जमा किया.

किसान आंदोलन और महात्मा गांधी पर टिप्पणी का मामला: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में वाद दायर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में किसान आंदोलनकारियों को 'हत्यारा' कहा था. साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का उन पर आरोप है. मई 2025 में एक बार यह वाद खारिज हो गया था, जिसके बाद वादी ने जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की थी.

आजादी को 'भीख' बताने वाले बयान पर कोर्ट में दलीलें: शुक्रवार दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चली इस सुनवाई में वादी पक्ष के कई वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं. वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कोर्ट में कहा कि कंगना ने देश की आजादी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोर्ट यह मान ले कि 1947 में मिली आजादी 'भीख' में मिली थी, तो वे अभी केस वापस ले लेंगे. वादी पक्ष ने दलील दी कि ऐसे बयान देश के शहीदों और लोकतंत्र का अपमान हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

16 अप्रैल को हो सकता है कोर्ट का बड़ा फैसला: विशेष न्यायाधीश लोकेश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद मामले को सुरक्षित रखा है. 16 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले पर आगे की बहस होगी और संभवतः कोर्ट अपना आदेश जारी कर सकता है. वादी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में न आने पर लगा जुर्माना उन्होंने प्राप्त कर लिया है. अब सभी की निगाहें 16 अप्रैल की तारीख पर टिकी हैं, जब इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानूनी दिशा तय होगी.

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