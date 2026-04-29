कंचन कंवर की मौत मामला: दो मंत्रियों की दखल और AIIMS से जांच के आश्वासन पर धरना समाप्त...
जोधपुर के प्राइवेट अस्पताल ने मृतका के इलाज की फाइल नहीं दी. इस पर समाजजनों की अस्पताल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई.
Published : April 29, 2026 at 6:50 PM IST
जोधपुर: शहर के श्रीराम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला कंचन कंवर की हुई मौत मामले में तीन दिन बाद आखिर बुधवार को धरना समाप्त हो गया और मृतका का शव उठा लिया गया. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दखल के बाद शव पोस्टमार्टम् के लिए एम्स भेजने पर सहमति बनी. एम्स के डॉक्टर इस मामले में अस्पताल की लापरवाही आदि की जांच करेंगे.
मृतका के इलाज के कागज नहीं देने पर लोगों की अस्पताल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई. इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग अस्पताल में घुस गए और काउंटर उलट दिया. लोगों एवं अस्पताल कर्मचारियों में तनातनी हो गई. मौके पर पहुंच पुलिस ने हालात संभाले. समाजजनों ने अस्पताल संचालक पर इस मामले में असहयोग और हठधर्मिता अपनाने का आरोप लगाया एवं कार्रवाई की मांग की. दो मंत्रियों के हस्तक्षेप से धरना समाप्त कर दिया, लेकिन राजपूत समाज ने मामले की जांच सात दिन में कराने का अल्टीमेटम दिया. ऐसा नहीं होने पर फिर धरना देने की बात कही.
इलाज की फाइल से कागज गायब: राजपूत समाज के प्रतिनिधि एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंभूसिंह मेड़तिया ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम की बात हो गई और शव रवाना कर दिया था, तब परिजनों ने कंचन के उपचार की फाइल मांगी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसके कागज गायब कर दिए. इसे लेकर बात हुई थी. दस्तावेज गायब करने से पता चलता है कि कहीं न कहीं कमी रही हैं. अस्पताल संचालक ने कोई सहयोग नहीं किया. चिकित्सा मंत्री खींवसर और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मामले में हस्तक्षेप किया. चिकित्सा मंत्री ने हमें पूरी जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया. एम्स के डॉक्टरों की ओर से पोस्टमार्टम व इलाज की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रयास कर आदेश करवाए हैं.
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डॉक्टरों की कमेटी रिपोर्ट के बाद पुलिस कार्रवाई: मारवाड़ राजूपत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ न्याय है, लेकिन अस्पताल ने सकारात्मक रूख नहीं दिखाया. मंत्रियों ने पूरी जांच के बाद डॉक्टर व अस्पताल पर कार्रवाई की बात कही है. उधर, एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोथरा ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई डॉक्टरों की कमेटी रिपोर्ट के बाद होगी.
यह था मामला: 25 अप्रैल को बनाड़ क्षेत्र के देवलिया निवासी कंचर कंवर को श्रीराम अस्पताल में बच्चेदानी की ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के बाद छुट्टी देते समय कंचन की तबीयत खराब हो गई. इसके चलते आईसीयू में भर्ती किया गया. 27 अप्रैल को मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि कंचन कंवर के बीपी व हार्ट बीट बढी थी. इसके बावजूद सर्जरी कर दी, जबकि सरकारी डॉक्टरों ने हाईरिस्क बताते हुए सर्जरी से परहेज किया था. हमें श्रीराम अस्पताल के डॉक्टरों ने आश्वस्त किया कि चिंता की बात नहीं है. ऐसी सर्जरी रोजाना होती हैं. मौत के बाद परिजनों व समाजजनों ने सोमवार को धरना शुरू किया था.
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