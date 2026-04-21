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देवी का प्रकोप, मनचाही मुराद पूरी होने का लालच दे ठगी और लूट करने वाली कामटी गैंग, 4 आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के कामटी इलाके से इस गैंग का नाम कामटी पड़ा. यह गैंग धार्मिक स्थानों के आसपास के क्षेत्र को वारदातों के लिए चुनते हैं.

accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 1:42 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर से करीब 950 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के कामटी इलाके के बदमाश न केवल जयपुर बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में डर का कारण बने हुए हैं. ये बदमाश देवी के दर्शन करवाने, मनचाही मुराद पूरी होने का लोभ देकर, देवी के नाराज होने और जादू-टोने का डर दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और चोरी व लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं. जयपुर की माणक चौक थाना पुलिस ने पिछले दिनों चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनसे पूछताछ में इस गैंग के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े बदमाश महाराष्ट्र के कामटी इलाके के हैं. इसलिए इस गिरोह को कामटी गैंग के नाम से जाना जाता है.

धार्मिक स्थानों के आसपास बनाते हैं निशाना: पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि इस गिरोह से जुड़े बदमाश अपनी कार से शहर में आते हैं और वारदात के लिए धार्मिक स्थानों के आसपास का इलाका चुनते हैं. जहां किसी परेशान शख्स को निशाना बनाते हैं. वे उन्हें बातों में लगाकर देवी के चमत्कार से सभी परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं. इसके लिए वे नकदी और जेवरात एक बैग में रखवाकर आंख बंद करने को कहते हैं. इस बीच नकदी और आभूषण लेकर वहां से चले जाते हैं. पीड़ित को जब तक पता लगता है कि वह किसी साजिश का शिकार हो गया, तब तक ये काफी दूर चले जाते हैं.

ऐसे पहचानी जाती है कामटी गैंग, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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ऐसे दी जाती है नए लोगों को ट्रैनिंग: पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि इस गिरोह के पुराने शातिर बदमाश नए लोगों को वारदात के समय साथ रखते हैं. इस दौरान वे नए लोगों को शिकार को फंसाने की ट्रैनिंग देते हैं. इसके अलावा कामटी इलाके में भी जादू-टोने और देवी-देवताओं के नाम पर ढोंग कर लोगों को अपने जाल में फंसाने की ट्रैनिंग दी जाती है. यह इलाका महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आता है. इस इलाके के नाम से ही ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को कामटी गैंग के नाम से पहचाना जाता है. वारदात के तरीके से पुलिस को पता चल जाता है कि किस गैंग के बदमाशों ने अंजाम दिया होगा.

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मुखिया रखता है रकम, सबको मिलता है हिस्सा: पुलिस की जांच में सामने आया कि एक ही शहर में लगातार वारदातों को अंजाम देने के बाद इस गैंग से जुड़े बदमाश अपना ठिकाना बदल लेते हैं. वारदात में मिली रकम गिरोह के मुखिया के पास होती है. इसमें से गैंग में शामिल हर शख्स के काम के हिसाब से हिस्सा मिलता है. इनमें गाड़ी चलाने वाला, रैकी करने वाला, वारदात के समय आसपास निगरानी करने वाला और गिरोह के अन्य लोग शामिल होते हैं. ये सभी मिलकर वारदात करते हैं. इस गिरोह के बदमाश पुलिस से बचने के लिए भी कई तरह के पैंतरे आजमाते हैं.

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जयपुर में इस तरह दिया वारदातों को अंजाम: थानाधिकारी राकेश ख्यालिया का कहना है कि इस साल 19 अप्रैल और 2 जनवरी को माणक चौक थाना इलाके में दो वारदात सामने आई थीं. दोनों वारदातों में पीड़ितों को पहले डराया गया और फिर परेशानी दूर करने के लिए पूजा का ढोंग किया गया. इस दौरान बदमाशों ने कीमती सामान, नकदी और आभूषण एक बैग में रखवा लिए. इसके बाद उन्होंने पूजा के नाम पर पीड़ितों को अपने झांसे में लिया और कुछ समय आंख बंद करने को कहा. इस दौरान वे नकदी और जेवरात लेकर भाग निकले. पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है.

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4 ACCUSED OF KAMTI GANG ARRESTED
FRAUD AND ROBBERY BY GANG
GANG CAUGHT IN JAIPUR
HOW KAMTI GANG OPERATED
KAMTI GANG BUSTED

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