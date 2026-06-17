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कभी नक्सलियों के डर से कोई नहीं पहनता था वर्दी, अब घोर नक्सल प्रभावित गांव का बेटा बनेगा देश का रक्षक

बंट रही मिठाइयां: आज पिता इमामुद्दीन और मां खतीजा खातून के बड़े बेटे मो० कमरुद्दीन अंसारी का भारतीय सेना में चयन हो गया जो अपनी मेहनत और लगन के कारण कामयाब हुआ. परिवार में खुशी का माहौल है और लोगों की भीड़ जुट रही है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं.

सफलता का सफर: कमरुद्दीन की शुरुआती शिक्षा तो गांव में ही हुई. उसके बाद उन्होंने दसवीं की पढ़ाई झारखण्ड के चहाल चतरो इलाके में अपने नाना-नानी के यहां की. उन्होंने इंटर की पढ़ाई हजारीबाग के आनंद कॉलेज से की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ही रहे हैं. इसके साथ ही 'टाइगर डिफेन्स एकेडमी हजारीबाग' में शिक्षा लेकर अग्नीवीर की तैयारी की और सफल रहे.

संघर्षों से भरा जीवन: यहां के रहने वाले इमामुद्दीन अंसारी वर्षों से मुंबई में रहकर फेरी लगाने का काम करते हैं. उनकी पत्नी खतीजा खातून यहीं मधुपूर में रहकर घर पर बीड़ी बनाने का काम करती हैं. माता-पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार कमरुद्दीन समेत सभी बच्चों का पालन-पोषण करते हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर पढ़ने के लिए भी भेजते थे.

परिवार की स्थिति: गांव में खुशी का माहौल है, केवल परिवार नाते-रिश्तेदार ही नहीं बल्कि ग्रामीण बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं और आसपास के गांव इलाके में भी इसकी चर्चा हो रही है. जमुई जिला मुख्यालय से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर चीहरा थाना क्षेत्र और बोंगी पंचायत के मधुपूर गांव की.

गांव में खुशी: हालांकि अब इलाके के दिन बहुरने लगे हैं क्योंकि क्षेत्र के कई खूंखार दुर्दांत नक्सलियों ने या तो सरेंडर कर दिया है या फिर सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए. इसी बदलते दौर में पहली बार घोर नक्सल प्रभावित इलाके बोंगी मधुपूर गांव का लड़का भारतीय सेना में चयनित हो गया है और ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है.

दहशत का अंत: नक्सलियों के भय से दहशत के साये में जीने के लिए यहां के ग्रामीण मजबूर थे और स्थिति यह थी कि कोई चौकीदार भी नहीं बनना चाहता था. काफी समय तक नक्सल समस्या से प्रभावित इस इलाके के जंगल के अंदर बसे कई ऐसे गांव थे जहां पुलिस की तो छोड़िए सुरक्षाबल (SSB और CRPF) भी नहीं पहुंच पाते थे.

जमुई: " भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं." गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' जी की कविता 'स्वदेश' की ये पंक्तियां आज बिहार के जमुई स्थित बोंगी मधुपुर गांव के युवाओं की रगों में दौड़ रही हैं. जिले का ये वही घोर नक्सल प्रभावित इलाका है जहां कभी नक्सलियों के खौफ से कोई भी वर्दी नहीं पहनना चाहता था.

गांव की आबादी: मिली जानकारी के अनुसार मधुपूर गांव में 50-60 मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी आबादी लगभग 300-350 के करीब है. इस गांव में कुम्हार पंडित 10-15 घर जिनकी आबादी 50-60 के करीब है और आदिवासी भी लगभग 20 घर हैं जिनकी आबादी 60-70 के बीच है.

चाचा का बयान: कुछ खेती बारी है बाकी अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी, बीड़ी बनाने और जंगल पर आश्रित हैं और यही जीवकोपार्जन का साधन है. कमरुद्दीन के चाचा मुस्तकीन अंसारी ने बताया कि देश तो 1947 में ही आजाद हो गया था लेकिन जिस प्रकार से हमलोगों के गांव और आसपास के इलाके को नक्सल समस्या ने बुरी तरह से जकड़ रखा था, हम ग्रामीणों को तो लगता है आजादी के वर्षों बाद आज नक्सल समस्या से हम आजाद हुए हैं.

"आजादी के बाद भी हमारे गांव और आसपास के इलाके को नक्सल समस्या ने बुरी तरह से जकड़ रखा था. हमे लगता है कि आजादी के वर्षों बाद आज नक्सल समस्या से हम आजाद हुए हैं." - मुस्तकीन अंसारी, कमरुद्दीन के चाचा

दहशत का वो दौर: चाचा मुस्तकीन अंसारी ने आगे भावुक होकर कहा कि पहले पुलिस और सेना में भर्ती के लिए जाने की बात सोचना तो दूर की बात थी दहशत इतनी थी की कोई नाम नहीं ले सकता था पुलिस का. आज भतीजे का भारतीय सेना में चयन हुआ है तो हमें खुशी मिली है और सही मायने में हम ग्रामीणों को अब आजादी मिली है.

दादा का गर्व: वहीं कमरुद्दीन के दादा रमजान मियां ने पोते की सफलता पर गर्व करते हुए कहा कि मेरे पोते ने विषम परिस्थितियों के बावजूद मेहनत से पढ़ाई लिखाई की आज कामयाबी मिली, मुकाम मिला. खबर पता चलते ही बड़े संख्या में लोग मिलने आ रहे हैं मिठाइयां ला रहे हैं. पहली बार इस उम्र में इतनी खुशी मिली है.

मां की भाषा: कमरुद्दीन की मां खदीजा बीवी ने अपनी स्थानीय भाषा और भरे मन से कहा कि अच्छा लग रहा है बढ़िया लग रहा है. बहुत तकलीफ से मेहनत करके बेटे को पढ़ाया. देश सेवा करने जा रहा है तो हमारा हौसला भी अब और बढ़ गया. बेटे को कामयाबी मिली आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत जतन से मेहनत की बच्चों की परवरिश के साथ-साथ पढ़ाया लिखाया, आज मेरी मेहनत सफल हुई है.

"एक मां के लिए बच्चे की कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं, जैसे ही खुशी का क्षण आया मैं अपने पिछले सारे दुख तकलीफ भूल गई. ऐसे ही आगे बढ़े कामयाब हो देश की सेवा का मौका मिला है इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है, देश का अपने गांव का नाम रोशन करे बस ऊपर वाले से यही हमारी दुआ है." - खदीजा बीवी, कमरुद्दीन की मां

देशभक्ति का संकल्प: "सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है." पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ये पंक्तियां देशवासियों में अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ साहस, देशप्रेम और बलिदान का जोश भरने के लिए लिखी थीं..आज आजादी के लगभग 80 सालों बाद कमरुद्दीन भी अपने जैसे कई युवाओं को अपने इस कदम से प्रेरित कर रहे हैं. उनकी यह कामयाबी आज हर उस ग्रामीण के चेहरे पर मुस्कान ले आई है जो कभी खौफ में जीता था, क्योंकि इस बेटे ने साबित कर दिया है कि देशप्रेम का जज्बा नक्सलियों के खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर है.



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