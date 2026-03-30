ETV Bharat / state

महाभारत सर्किट में चमकेगा काम्पिल्य, करोड़ों की परियोजना से द्रौपदी जन्मस्थली बनेगा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब

काम्पिल्य में सजीव होंगे महाभारत के प्रसंग ( ETV Bharat )

लखनऊ: महाभारत काल की स्मृतियों को संजोए उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक काम्पिल्य (कंपिल) अब विश्व स्तरीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की ओर अग्रसर है. प्रदेश सरकार ने महाभारत सर्किट के अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के इस पौराणिक स्थल के विकास के लिए 4.70 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है. पहली किश्त के रूप में 1.40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'द्रौपदी की जन्मस्थली सहित अनेक सांस्कृतिक धरोहरों की धरती काम्पिल्य को संवारने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. पर्यटन मंत्री ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग काम्पिल्य में आधुनिक पर्यटक सुविधाएं विकसित कर रहा है. महाभारत सर्किट अंतर्गत द्वापर युगीन इस प्राचीन भूमि को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके. आगंतुकों को तकनीक के माध्यम से उस दौर के इतिहास और घटनाओं से रूबरू कराया जाएगा. इसके लिए इंटरैक्टिव इंटरप्रिटेशन इंस्टॉलेशन की व्यवस्था की जाएगी. वर्ष 2025 में 21.67 लाख पर्यटक फर्रुखाबाद जनपद पहुंचे, जिनमें विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में रहे हैं. काम्पिल्य में सजीव होंगे महाभारत के प्रसंग महाभारत सर्किट के अंतर्गत डेवलप किए जा रहे काम्पिल्य में पर्यटकों के अनुभव को और अधिक आकर्षक व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए करीब 2.37 करोड़ रुपए की धनराशि से चार इंटरैक्टिव इंटरप्रिटेशन इंस्टॉलेशन स्थापित किए जाएंगे. इन इंस्टॉलेशनों के माध्यम से द्रौपदी के जन्म, द्रौपदी और श्रीकृष्ण की मित्रता, द्रौपदी के स्वयंवर और कपिल मुनि के आश्रम में दी जाने वाली शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पौराणिक प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. इस माध्यम से आगंतुकों को महाभारत कालीन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक नया और प्रभावी अनुभव प्राप्त होगा.