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'वेट एंड वॉच', चुनाव में दखल के आरोपों पर सीएम सुक्खू की पत्नी का होशियार सिंह को टूक जवाब

देहरा: देहरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी और देहरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संदेश दिया. वहीं, पूर्व विधायक होशियार सिंह द्वारा चुनाव में दखल देने और लोकतंत्र की हत्या जैसे आरोपों पर भी उन्होंने बेबाक जवाब दिया. कमलेश ठाकुर ने कहा कि वह कांग्रेस की विधायक हैं और पार्टी के हित में काम करना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने इतना ही कहा कि आगे क्या होगा, इसके लिए "वेट एंड वॉच" यानी इंतजार कीजिए.

दरअसल, देहरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कोरम पूरा नहीं होने के कारण टल गया था. इसके बाद पूर्व विधायक होशियार सिंह ने सरकार पर भाजपा समर्थित सदस्यों पर दबाव बनाने, चुनाव प्रभावित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि 23 में से 18 सदस्य भाजपा समर्थित हैं, लेकिन तीन सदस्यों को जानबूझकर चुनाव से दूर रखा गया. उन्होंने मुख्यमंत्री और कमलेश ठाकुर पर भी चुनाव में दखल देने के आरोप लगाए थे.

कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर (FILE@ETVBHARAT)

'मैं अपनी पार्टी के लिए क्यों नहीं लड़ूंगी?'

इन आरोपों पर कमलेश ठाकुर ने कहा कि होशियार सिंह उनसे बड़े हैं, इसलिए वह उनकी हर बात का जवाब देना उचित नहीं समझतीं. उन्होंने कहा, "अगर कोई कहता है कि 15 सदस्य भाजपा समर्थित हैं तो यह उनका दावा है. उसी तरह अगर मैं कह दूं कि 23 के 23 सदस्य कांग्रेस समर्थित हैं तो क्या वह सच हो जाएगा?" उन्होंने कहा कि पंचायत समिति में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला समय और चुनाव परिणाम करेंगे. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "वेट एंड वॉच."