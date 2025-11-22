ETV Bharat / state

मैंने बनाया था छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट प्लान, कमलनाथ ने मोहन सरकार से कर दी बड़ी-बड़ी डिमांड

कमलनाथ की मोहन सरकार से बड़ी मांगें ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व छिन्दवाड़ा से विधायक कमलनाथ ने मोहन सरकार से खास डिमांड कर दी है. उन्होंने कहा है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए जिन योजनाओं और विकास कामों का प्लान किया गया था, उन योजनाओं व परियोजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार अपने 'विजन डॉक्यूमेंट' में शामिल करे. छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए दिया जाए बजट कमलनाथ ने सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान मंत्री मंडल में लिए गए निर्णय के अनुसाद 1560 करोड़ रुपए की लागत से छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का निर्माण होना था, किन्तु शासन द्वारा कटौती की गई, जिससे सुपर स्पेशलिटी व कॉर्डियक सेंटर सहित अन्य यूनिटों का निर्माण नहीं हुआ है. उन्होंने मांग रखी की पुन: 1560 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जाए. कमलनाथ ने मोहन सरकार पर लगाए छिंदवाड़ा से भेदभाव के आरोप (Etv Bharat) एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए मिले मंजूरी कमलनाथ सरकार के मंत्री मंडल में स्वीकृत एग्रीकल्चर कॉलेज आज तक प्रारंभ नहीं हो पाया है. इसे भी तत्काल प्रारंभ करने की मांग कमलनाथ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर की. उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज व एग्रीकल्चर कॉलेज भवन निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर निर्माण की मंजूरी प्रदान की जाए. जल्द हो एयरपोर्ट का निर्माण