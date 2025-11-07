ETV Bharat / state

जहरीले कफ सिरप कांड पर कमलनाथ ने मोहन सरकार को दिखाया आईना, याद दिलाया वादा

कमलनाथ ने मोहन यादव व डिप्टी सीएम को लिखा पत्र ( Etv Bharat )

पूर्व सीएम कमलनाथ ने जहरीले कफ सिरप से जिले के मासूम बच्चों की असमय मौत की दुखद घटना को लेकर दो अलग अलग पत्र लिखे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखे अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 285 व उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल को लिखे अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 286 में उन्होंने लिखा कि मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश व प्रदेश को व्यथित किया है.

छिन्दवाड़ा : जहरीले कफ सिरप से पीड़ित बच्चों के इलाज का खर्चा उठाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया लेकिन सरकार वादा करने के बाद उसे भूल गई है. यह आरोप लगाया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपना वादा याद दिलाया है.

इस दर्दनाक घटना के बाद राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी, कि पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा. पर अब तक उन्हें उपचार में हुए खर्च की गई राशि प्राप्त नहीं हुई है.

जिले से गया प्रपोजल सरकार के पास अटका

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र में आगे लिखा है कि इस दुखद घटना से प्रभावित परिवार अपने बच्चों को खोने का दर्द झेल रहे हैं, साथ ही पीड़ित बच्चों के इलाज में खर्च हुई राशि के कारण परिवारों को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है. हालांकि, उन्होंने लिखा है कि जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा जा चुका है, परंतु अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

जहरीले कफ सिरप कांड पर कमलनाथ ने मोहन सरकार को घेरा (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

कमलनाथ ने कहा कि जिन अस्पतालों में बच्चों का इलाज हुआ था वे अस्पताल पीड़ित परिवारों से बकाया बिलों की राशि की मांग कर रहे हैं, जिससे इन परिवारों की आर्थिक मानसिक पीड़ा और बढ़ रही है.

जहरीले कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत

छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ की वजह से 24 बच्चों की मौत हो गई थी और कई पीड़ित अस्पताल में भर्ती रहे. इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों से इलाज का खर्च उठाने की बात कही थी. जिन परिवारों के बच्चों की मौत जहरीले कफ सिरप की वजह से हुई है उनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जेवर से लेकर जमीन और अपनी आमदनी के साधन भी दांव पर लगा दिए और कई के पास अब कुछ भी नहीं बचा.