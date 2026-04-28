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नौकरी त्यागी, खेती अपनाई: भरतपुर के कमल मीणा ने सरकारी पद छोड़ पेश की 'नेचुरल फार्मिंग' की मिसाल

कई बैठकों और पंचायतों के बाद एक बात साफ हुई कि पहले के लोगों का खान-पान शुद्ध था, खेती रसायनमुक्त थी और जीवनशैली संतुलित थी. यहीं से कमल मीणा के जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई. उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक जीवनशैली अपनाएंगे. इसके लिए उन्होंने दिल्ली की अपनी सरकारी नौकरी बीच में ही छोड़ दी, जो अपने आप में एक बड़ा और साहसिक फैसला था. इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में गहराई से सीखने का मन बनाया.

बीमारी से बदलाव : प्रगतिशील किसान कमल मीणा ने बताया कि वर्ष 2017 में जब वे दिल्ली में सहायक अभियंता की नौकरी कर रहे थे, उस दौरान वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. लगातार बिगड़ती सेहत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पहले के समय में लोग इतने बीमार क्यों नहीं पड़ते थे. इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने अपने पिता, गांव के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों से चर्चा की.

भरतपुर : अक्सर लोग बेहतर जीवन के लिए शहरों का रुख करते हैं, लेकिन भरतपुर जिले के पना गांव के प्रगतिशील किसान कमल मीणा ने ठीक उल्टा रास्ता चुना. दिल्ली नगर निगम में सहायक अभियंता (एईएन) की नौकरी छोड़कर उन्होंने गांव लौटकर न सिर्फ अपनी सेहत सुधारी, बल्कि खेती को भी 'स्वास्थ्य और व्यवसाय' का मजबूत मॉडल बना दिया. आज उनका यह प्रयोग नेचुरल फार्मिंग, प्रोसेसिंग का अनोखा संगम बन चुका है.

पहले प्रशिक्षण, फिर शुरुआत : कमल मीणा ने देशभर में भ्रमण कर प्राकृतिक खेती के तरीके सीखे. इस दौरान उन्होंने करीब छह से सात महीने तक प्राकृतिक खेती के प्रणेता सुभाष पालेकर के साथ रहकर प्रशिक्षण लिया. उन्होंने पारंपरिक खेती के सिद्धांतों, देसी बीजों के महत्व और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को समझा. इसके बाद वे अपने गांव लौटे और पांच से सात गायों के साथ सात एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की. शुरुआत में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी. उन्होंने महसूस किया कि केवल प्राकृतिक तरीके से उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यदि उसकी प्रोसेसिंग भी प्राकृतिक तरीके से हो, तो उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य दोनों बढ़ सकते हैं.

फार्म पर काम करती महिलाएं (ETV Bharat Bharatpur)

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देसी बीजों को प्राथमिकता : खेती में कमल मीणा देसी बीजों को प्राथमिकता देते हैं. वे सोना मोती, बंसी, ब्लैक, कठिया और खपली जैसे देसी गेहूं की किस्में उगाते हैं. इन किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) 50 से कम होता है और इनमें ग्लूटेन की मात्रा भी बहुत कम होती है. इसके विपरीत बाजार में मिलने वाले सामान्य गेहूं का जीआई 72 से 80 तक होता है, जो स्वास्थ्य के लिए उतना लाभकारी नहीं माना जाता.

पारंपरिक चक्कियों का इस्तेमाल (ETV Bharat Bharatpur)

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पहले स्वाद चखो, फिर खरीदो : अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कमल मीणा ने एक अनोखा और प्रभावी तरीका अपनाया है. उन्होंने अपने फार्म पर एग्री-टूरिज्म की शुरुआत की है. इसके तहत लोग उनके खेतों पर आते हैं, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं और वहीं तैयार किए गए ऑर्गेनिक भोजन का स्वाद चखते हैं. यह अनुभव लोगों को इतना पसंद आता है कि वे उनके स्थायी ग्राहक बन जाते हैं. कमल मीणा ने बताया कि जब लोग यहां आकर शुद्ध और प्राकृतिक भोजन खाते हैं, तो उन्हें खुद फर्क महसूस होता है. यही कारण है कि वे दोबारा हमारे उत्पाद खरीदने के लिए खुद संपर्क करते हैं.

खेत में कई तरह के फसल उगाते हैं कमल (ETV Bharat Bharatpur)

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खेती के साथ प्रोसेसिंग : कमला मीणा ने बताया कि उत्पादों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस मशीन लगाई. इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें बिना गर्म किए सीधे बीजों (सरसों आदि) से तेल निकाला जाता है, जिसे वर्जिन ऑयल कहा जाता है. यह तेल पतला, शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसके अलावा उन्होंने पारंपरिक चक्कियों के मुकाबले बेहद कम गति (50-60 आरपीएम) पर चलने वाली हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस वैदिक चक्की भी स्थापित की. सामान्य चक्कियां ज्यादा गति से चलती हैं, जिससे आटा गर्म हो जाता है और उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है, जबकि उनकी चक्की में आटा पूरी तरह पौष्टिक बना रहता है.

सरसों की खेती (ETV Bharat Bharatpur)

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अनुदान से मिली मदद : कमल मीणा ने बताया कि उन्होंने इन मशीनों को केंद्र सरकार की पीएम एफएमई (PMFME) योजना के तहत खरीदा. इस योजना के अंतर्गत उन्हें लगभग 10 लाख रुपए की सहायता मिली, जिसमें 35 प्रतिशत तक सब्सिडी शामिल है. एक मशीन की कीमत करीब 7 लाख रुपए और दूसरी की 3 लाख रुपए रही. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसानों को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे छोटे और मध्यम किसान भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं.

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गायों से नेचुरल खेती : कमल मीणा बताते हैं कि 7 एकड़ में नेचुरल खेती गायों की मदद से संभव हो सकी है. उनके पास गिर नस्ल की करीब 15 गाय हैं. उनके गोबर से वो गोबर गैस प्लांट संचालित करते हैं और उससे निकलने वाली खाद को वो खेतों में इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि उनकी खेती पूरी तरह से नेचुरल है. सीजन और खेतों में फसल की कटाई के अनुसार कमल मजदूर और वर्कर को रोजगार भी दे रहे हैं. साल भर में उनका लाखों का मुनाफा हो रहा है. कमल मीणा की कहानी उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो खेती को छोड़कर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं. यह उदाहरण बताता है कि यदि वैज्ञानिक सोच, पारंपरिक ज्ञान और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किया जाएं तो गांव में रहकर भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है.