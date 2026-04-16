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भरतपुर में इस किसान दंपती को गिर गायों ने बनाया लखपति, बिलौना घी और गो-उत्पाद बेचकर कर रहे बंपर कमाई

गिर गाय के दूध से बना शुद्ध घी बेचते हैं मीणा दंपती ( ETV Bharat GFX )