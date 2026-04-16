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भरतपुर में इस किसान दंपती को गिर गायों ने बनाया लखपति, बिलौना घी और गो-उत्पाद बेचकर कर रहे बंपर कमाई

भरतपुर के किसान कमल मीणा और पत्नी विरमा मीणा ने गौपालन से अनूठा मॉडल खड़ा किया है. पेश है श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट.

गिर गाय के दूध से बना शुद्ध घी
गिर गाय के दूध से बना शुद्ध घी बेचते हैं मीणा दंपती (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 3:35 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: आज के दौर में जहां युवा नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, वहीं डेयरी फार्मिंग एक मुनाफे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में उभरा है. यदि इसे सही तरीके और उन्नत नस्लों के साथ किया जाए, तो केवल कुछ गायों के साथ आप साल भर में लाखों की कमाई कर सकते हैं. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, दूध के बजाय उसके 'बाय-प्रोडक्ट्स' जैसे घी और जैविक खाद (गोबर) पर ध्यान केंद्रित करना अधिक लाभकारी साबित हो रहा है. डेयरी फार्मिंग अब सिर्फ दूध बेचने तक सीमित नहीं है. यदि आप घी की ब्रांडिंग और गोबर के उत्पादों पर ध्यान दें, तो यह कम निवेश में सबसे अधिक रिटर्न देने वाला खेती-किसानी से जुड़ा व्यवसाय है.

भरतपुर जिले के उच्चैन कस्बे के पास स्थित छोटे से गांव पना में रहने वाले किसान कमल मीणा और उनकी पत्नी विरमा मीणा ने वर्ष 2017 से एक ऐसा सफर शुरू किया, जो आज न केवल उनके परिवार को स्थायी आय दे रहा है, बल्कि आसपास के सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है. कमल मीणा ने रासायनिक खेती से मुंह मोड़कर पूरी तरह प्राकृतिक और जैविक पद्धति अपनाई. आज उनका यह मॉडल “लोहागढ़ ऑर्गेनिक्स” या पना नेचुरल फार्म के नाम से जाना जाता है.

गिर गाय के घी से बंपर कमाई (ETV Bharat Bharatpur)

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गिर नस्ल की 17 गाय: कमल मीणा के पास वर्तमान में गिर नस्ल की 17 शुद्ध देशी गायें हैं. इन गायों की देखभाल पूरी तरह जैविक तरीके से की जाती है. उन्हें खेत में उगाए गए हरे चारे के साथ-साथ गाजर, चुकंदर, शतावरी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक आहार दिया जाता है. परिणामस्वरूप दूध की गुणवत्ता बेहद उच्च स्तर की है. इसी दूध से तैयार किया जाने वाला ऑर्गेनिक घी जयपुर, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में काफी लोकप्रिय है.

बिलौना पद्धति से बनता है घी: कमल मीणा बताते हैं कि वो घी बनाने के लिए प्राचीन वैदिक बिलोना विधि का इस्तेमाल करते हैं. दूध को दही में बदलकर, फिर मक्खन निकालकर और अंत में घी तैयार किया जाता है. इस पारंपरिक प्रक्रिया से घी की शुद्धता, सुगंध और पोषक तत्व पूरी तरह बरकरार रहते हैं. बाजार में यह घी सामान्य घी से ज्यादा कीमत पर बिकता है, फिर भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि उपभोक्ता शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद चाहते हैं.

गोपालन से बंपर आमदनी
गोपालन से बंपर आमदनी (ETV Bharat GFX)

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कम लागत, ज्यादा आय के कई स्रोत: कमल मीणा कहते हैं कि गाय पालना भैंस की तुलना में लगभग आधे खर्च में होता है, जबकि आय के रास्ते कई खुल जाते हैं. उन्होंने गोबर और गौमूत्र का बेहतरीन उपयोग किया है. गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरी खेती जैविक हो गई है. घर पर लगे गोबर गैस प्लांट से रसोई का ईंधन मिलता है, जिससे एलपीजी पर होने वाला खर्च बचता है.

किसान कमल मीणा और पत्नी विरमा मीणा
कमल मीणा के पास गिर नस्ल की 17 गाय हैं (ETV Bharat Bharatpur)

सालाना 2 लाख तक की आय: कमल मीणा के अनुसार एक गाय से औसतन महीने में 300 लीटर दूध प्राप्त होता है, जिसमें से लगभग 7 किलो घी तैयार किया जा सकता है. 30 किलो दूध से 1 किलो घी बनता है, इसलिए घी से एक गाय की मासिक आय करीब 25 हजार रुपये होती है. एक गाय औसतन 6 महीने तक दूध देती है, जिससे 5 गायों से पूरे साल में लगभग 210 किलो घी का उत्पादन संभव है. उन्होंने बताया कि दूध, घी और गोबर मिलाकर एक गाय से सालाना औसतन 2 लाख रुपये तक की आय हो सकती है.

बिलौना पद्धति से घी
पारंपरिक बिलौना पद्धति से घी बनता है (ETV Bharat Bharatpur)

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सबसे दिलचस्प बात यह है कि कमल मीणा ने गोबर और गौमूत्र से जीवामृत और घनामृत जैसे जैविक उर्वरक व कीटनाशक बनाना शुरू किया. इसके अलावा गोबर से लगभग 50 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती, गमले, लकड़ी, अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं शामिल हैं. इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है और इससे परिवार को अतिरिक्त आय हो रही है.

किसान कमल मीणा और पत्नी विरमा मीणा
एक गाय महीने में औसतन 300 लीटर दूध देती है (ETV Bharat Bharatpur)

परिवार की मजबूत भागीदारी: विरमा मीणा इस पूरे मॉडल की बराबर की भागीदार हैं. वे कहती हैं कि आज के प्रदूषित और रासायनिक युग में गौपालन स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए वरदान है. गिर नस्ल की गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है और उसका घी संतुलित फैट वाला होता है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है. परिवार को शुद्ध दूध, घी और जैविक अनाज मिलने से बीमारियों का खतरा भी काफी कम हो गया है.

गायों के लिए उगाया गया हरा चारा
गायों के लिए उगाया गया हरा चारा (ETV Bharat Bharatpur)

रोजगार सृजन और प्रेरणाछ: यह मॉडल सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है. इससे गांव के 4-5 युवाओं को भी रोजगार मिला है. कमल और विरमा दोनों ही अन्य किसानों को प्रेरित करते रहते हैं कि रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक तरीके अपनाएं. विरमा मीणा की अपील है कि हर घर में कम से कम एक गाय जरूर होनी चाहिए. इससे शुद्ध भोजन, बेहतर स्वास्थ्य और अतिरिक्त आय तीनों लाभ एक साथ मिल सकते हैं.

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