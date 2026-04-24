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सोनीपत से मेयर चुनाव लड़ेंगे कमल दीवान , कहा- चुनाव से हाथ पीछे खींचने की खबरें बीजेपी की साजिश

हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान ने चुनाव नहीं लड़ने की खबरों को भ्रामक बताया.

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कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान व अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 24, 2026 at 10:10 AM IST

3 Min Read
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सोनीपत: हरियाणा में निकाय चुनावों की सरगर्मियां लगातार मौसम की गर्मी की तरह बढ़ रही है. गुरुवार को सोनीपत में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया. हुआ ये कि जैसे ही दिन की शुरुआत हुई तो खबर आई कि कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया. फिर शाम होते-होते कमल दीवान और पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खबर के पीछे बीजेपी की चाल बताया.

कमल दीवान के आवास पर दिनभर हलचल: बुधवार को सोनीपत में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान ने आला नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया तो ये लगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी. लेकिन जैसे ही दिन शुरू हुआ तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि कमल दीवान चुनाव नहीं लड़ेगे. उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार के इस कदम ने कांग्रेस में भूचाल ला दिया और एक के बाद एक नेताओं की हलचल कमल दीवान के आवास पर शुरू हुई.

सोनीपत से मेयर चुनाव नहीं लड़ने का कमल दीवान ने किया खंडन (Etv Bharat)

'चुनाव न लड़ने की चर्चा महज अफवाह': आखिरकार कमल दीवान और पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बीजेपी की साजिश करार दिया, कमल दीवान ने कहा कि "चुनाव न लड़ने की चर्चा महज अफवाह थी." दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि यह अफवाह बीजेपी की साजिश के तहत फैलाई गई .

'मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं': कमल दीवान ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि "बीजेपी हार की बोखलाहट में इस तरह की अफवाह फैला रही है और चुनाव के समय ऐसे हथकंडे अपना रही है." कमल दीवान ने कहा कि "वे एक अच्छे और सच्चे पूर्व विधायक के बेटे हैं और मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि "कांग्रेस अनुशासित पार्टी है और पूरा संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है."

अंबाला में नामांकन में शामिल होने गए थे कमल दीवान: मेयर उम्मीदवार कमल दीवान ने कहा कि "अंबाला में एक उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने गए थे, जिस कारण सोनीपत में दिखाई नहीं दिए. इसी अनुपस्थिति को आधार बनाकर भ्रम फैलाया गया कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं." पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने भी अपने और कमल दीवान के बीच मनमुटाव की खबरों को सिरे से खारिज किया.

ये भी पढ़ें-सोनीपत में कांग्रेस को बड़ा झटका: मेयर उम्मीदवार कमल दीवान ने चुनाव लड़ने से किया इंकार

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