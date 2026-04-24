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सोनीपत से मेयर चुनाव लड़ेंगे कमल दीवान , कहा- चुनाव से हाथ पीछे खींचने की खबरें बीजेपी की साजिश

कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान व अन्य ( Etv Bharat )

सोनीपत: हरियाणा में निकाय चुनावों की सरगर्मियां लगातार मौसम की गर्मी की तरह बढ़ रही है. गुरुवार को सोनीपत में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया. हुआ ये कि जैसे ही दिन की शुरुआत हुई तो खबर आई कि कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया. फिर शाम होते-होते कमल दीवान और पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खबर के पीछे बीजेपी की चाल बताया. कमल दीवान के आवास पर दिनभर हलचल: बुधवार को सोनीपत में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान ने आला नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया तो ये लगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी. लेकिन जैसे ही दिन शुरू हुआ तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि कमल दीवान चुनाव नहीं लड़ेगे. उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार के इस कदम ने कांग्रेस में भूचाल ला दिया और एक के बाद एक नेताओं की हलचल कमल दीवान के आवास पर शुरू हुई. सोनीपत से मेयर चुनाव नहीं लड़ने का कमल दीवान ने किया खंडन (Etv Bharat)