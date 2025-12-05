ETV Bharat / state

मजदूरी छोड़ शुरू की खेती और फिर कर दिया कमाल, कामदेव ने जज़्बे से कायम की मिसाल

कामदेव ने बार-बार खेत की खुदाई करवाई, मिट्टी में सुधार कराया, नियमित सिंचाई की और तीसरे वर्ष जाते-जाते उनके खेतों में पपीते के पेड़ लहलहाने लगे. आज वही खेत उनकी पहचान बन चुके हैं. गांव के लोग बताते हैं कि कामदेव दास की सफलता देखकर अब कई किसान पपीते की खेती अपनाने लगे हैं. जहां पहले मिट्टी कटाव से सिर्फ नुकसान होता था, आज वहीं खेती से आमदनी होने लगी है. पपीते की खेती से ना सिर्फ आर्थिक बदलाव हुआ बल्कि जमीन का कटाव भी रुका

तीन वर्ष पहले तक नगर निगम में प्लंबर का काम और मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पेट पालने वाले कामदेव दास ने तब खेती की ओर रुख किया, जब उन्हें लगा कि मजदूरी से भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा. शुरुआत आसान नहीं रही, पथरीली जमीन, पानी की कमी और लगातार मिट्टी कटाव ने उनकी मेहनत को दो वर्षों तक भीतर ही भीतर दबाए रखा. आमदनी शून्य थी, लेकिन हौसला जिंदा रहा.

देवघर: आज जब पूरी दुनिया मिट्टी कटाव दिवस मना रही है, उसी दिन देवघर के जसीडीह स्थित शंकरी गांव से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो केवल चेतावनी नहीं देती बल्कि समाधान का रास्ता भी दिखाती है. पथरीली भूमि, लगातार मिट्टी कटाव और संसाधनों की कमी से जूझते इस इलाके में किसान कामदेव दास ने पपीते की खेती कर न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव के लिए नई दिशा भी तय कर दी है. कामदेव ने मजदूरी का काम छोड़ खेती शुरू की

मिट्टी कटाव दिवस पर यह कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि पपीते की खेती ने न केवल आर्थिक बदलाव किया, बल्कि जमीन को भी बांधने का काम किया है. पपीते की जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं, जिससे कटाव कम होता है. यही वजह है कि अब लोग इसे सिर्फ फसल नहीं, बल्कि जमीन बचाने का उपाय भी मानने लगे हैं. हालांकि सफलता के बीच कामदेव दास के मन में एक कसक भी है. उनका कहना है कि अगर समय पर सरकारी मदद मिलती, पौधे, खाद और सिंचाई का सही सहयोग मिलता तो वह और बड़े स्तर पर खेती कर सकते थे. वह चाहते हैं कि उनके जैसे छोटे किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले.



केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जाती हैं कई योजनाएं

जिला कृषि पदाधिकारी यशराज कुमार ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पपीता खेती को लेकर योजनाएं चल रही हैं. प्रति पौधा अनुदान और देखभाल के लिए सहायता राशि का प्रावधान है, लेकिन राशि कम होने के कारण कई किसान इसका लाभ नहीं लेते. विभाग की ओर से योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान आगे आएं. प्रति किसानों को पेड़ लगाने के लिए पांच रुपये और पेड़ की देखभाल के लिए पांच रुपये मिलते हैं. जिस वजह से कई किसान इस योजना का ध्यान नहीं रखते लेकिन सरकार की तरफ से ज्यादा धनराशि देने की योजना बनाई जा रही है.



मिट्टी कटाव की बढ़ती घटनाओं के बीच शंकरी गांव की यह कहानी बताती है कि अगर जज़्बा हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है. कामदेव दास सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि आज सैकड़ों किसानों के लिए उम्मीद का नाम बन चुके हैं. जय राज सरकार की तरफ से पपीता खेती योजना को लेकर राशि बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किस इस योजना के प्रति अग्रसित सके.

