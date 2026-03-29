Kamada Ekadashi Vrat : 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' के जाप से दूर होंगे कष्ट, जानें कामदा एकादशी का पुण्य फल
मनवांछित फल और कार्य सिद्धि के लिए बेहद खास है यह तिथि, जानें महत्व और पूजा विधि.
Published : March 29, 2026 at 7:16 AM IST
बीकानेर : हिन्दू धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व में बतलाया गया है. साल में आने वाली 24 एकादशी का अलग-अलग महत्व है और चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कि रामनवमी के बाद में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है. सनातन धर्म में हिंदू पंचांग में साल में 24 बार एकादशी आती है और हर महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि आती है. एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का शास्त्रों में फल बताया गया है.
कार्य सिद्ध और कामना पूर्ति : बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि कामदा एकादशी का अभिप्राय कार्य की सिद्धि की प्राप्ति और कामना की पूर्ति से है. माना जाता है कि इस दिन एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और भक्ति भाव से एकादशी तिथि के व्रत का फल मिलता है. किसी भी प्रकार की मनवांछित कामना के लिए कामदा एकादशी का महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए की जाए तो जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.
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भगवान विष्णु की पूजा अर्चना : कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान को पीले वस्त्र, नैवैद्य और पीले फूल पूजा में अर्पित करने चाहिए. इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक करना चाहिए. भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना चाहिए. संभव हो तो इस दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए. भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से फल मिलता है. मान्यता है की व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए के इस दिन कामदा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए.