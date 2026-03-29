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Kamada Ekadashi Vrat : 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' के जाप से दूर होंगे कष्ट, जानें कामदा एकादशी का पुण्य फल

बीकानेर : हिन्दू धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व में बतलाया गया है. साल में आने वाली 24 एकादशी का अलग-अलग महत्व है और चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कि रामनवमी के बाद में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है. सनातन धर्म में हिंदू पंचांग में साल में 24 बार एकादशी आती है और हर महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि आती है. एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का शास्त्रों में फल बताया गया है.

कार्य सिद्ध और कामना पूर्ति : बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि कामदा एकादशी का अभिप्राय कार्य की सिद्धि की प्राप्ति और कामना की पूर्ति से है. माना जाता है कि इस दिन एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और भक्ति भाव से एकादशी तिथि के व्रत का फल मिलता है. किसी भी प्रकार की मनवांछित कामना के लिए कामदा एकादशी का महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए की जाए तो जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.