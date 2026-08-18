AAP विधायक कुलदीप कुमार को तड़के उठा ले गई दिल्ली पुलिस, सौरभ भारद्वाज ने किया दावा
कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे आप विधायक कुलदीप कुमार को मंगलवार तड़के दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई.
Published : August 18, 2026 at 10:46 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या के विरोध में पिछले दो दिनों से धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार को मंगलवार तड़के दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई. AAP नेताओं का आरोप है कि सुबह करीब चार बजे सादा वर्दी में करीब 20 पुलिसकर्मी विधायक के घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए. विधायक को पुलिस द्वारा अपने साथ ले जाने की सूचना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वी दिल्ली डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. कार्यकर्ताओं ने विधायक कुलदीप कुमार को रिहा करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन में AAP विधायक संजीव झा, पूर्व पार्षद गीता रावत समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विधायक को तत्काल रिहा करने की मांग की है. पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के बजाय पुलिस ने विधायक को हिरासत में लेकर किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचा दिया. वहीं, विधायक को पुलिस द्वारा किस मामले में और कहां ले जाया गया है, इसे लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है. इस कार्रवाई के विरोध में AAP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है.
Delhi: On the detention of AAP MLA Kuldeep Kumar following the murder of an MCD employee in Kalyanpuri, AAP Chief National Spokesperson Priyanka Kakkar says, "Because he was demanding justice, the BJP should immediately release him and disclose his whereabouts; otherwise, there… pic.twitter.com/1O62RNYf2J— IANS (@ians_india) August 18, 2026
विधायक को फोन साथ ले जाने की अनुमति नहीं
पार्टी का दावा है कि पुलिस ने विधायक को मोबाइल फोन भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते परिवार को उनके ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पा रही है. पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि विधायक कुलदीप कुमार सफाई कर्मचारी के परिवार को मुआवजा और न्याय दिलाने की मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार की मुलाकात कराने के बजाय पुलिस ने विधायक को हिरासत में लेकर किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचा दिया.
#WATCH | Delhi: Delhi Police and additional forces deployed at Khichripur Bus Stand on NH-24 as sanitation workers gather demanding justice over the death of a sanitation worker in Kalyanpuri by stabbing. pic.twitter.com/4PVr5nOztg— ANI (@ANI) August 18, 2026
आप नेता संजीव झा ने कहा कि हमारे विधायक कुलदीप कुमार एक सफाई कर्मचारी की हत्या पर बोल रहे थे तो उन्हें पुलिस द्वारा उठा लिया गया है. पुलिस जानकारी नहीं दे रही है कि कुलदीप कुमार कहां है? पुलिस क्या छिपा रही है? खुलेआम हत्या हो रही है तो पुलिस कुछ कर नहीं रही है और जो आवाज उठा रहा है उसे आप उठा रहे हैं? दिल्ली देश की राजधानी है.जब तक कुलदीप कुमार के बारे में पता नहीं चलता है तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे.
सफाईकर्मी की हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार
कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की चाकू मारकर हत्या का एक आरोपी निहाल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है. बता दें कि इस घटना के बाद से सफाई कर्मचारियों के बीच आक्रोश है. उनके समर्थन में सामने आए विधायक कुलदीप कुमार पिछले दो दिनों से सफाई कर्मचारियों के साथ लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में धरने पर बैठे थे. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
विधायक ने सोमवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर सफाई कर्मचारियों से मंगलवार सुबह नौ बजे बड़ी संख्या में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचने की अपील की थी. इसके कुछ घंटे बाद ही पुलिस के उनके घर पहुंचने की बात सामने आई. AAP ने यह भी आरोप लगाया है कि मृतक अनिल कुमार के परिवार पर अंतिम संस्कार के लिए दबाव बनाया जा रहा है.
हालांकि, विधायक को पुलिस द्वारा अपने साथ ले जाने और परिवार पर लगाए गए आरोपों को लेकर पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है.घटना के बाद दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. अब पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई और विधायक कुलदीप कुमार के संबंध में सामने आने वाली जानकारी पर नजर है.
इसे भी पढ़ें