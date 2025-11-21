खूंटी के 78 युवाओं को दुबई में मिली नौकरी, विधायक ने युवकों को बांटी प्रमाण पत्र
कल्याण गुरुकुल ने खूंटी के 78 युवाओं को ट्रेनिंग और नौकरी मुहैया कराई.
Published : November 21, 2025 at 6:00 PM IST
खूंटी : झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की सब्सिडियरी SPV प्रेझा फाउंडेशन द्वारा पिछड़े और गरीब परिवारों के 78 युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया गया है. ये सभी युवा काम करने के लिए दुबई जा रहे हैं. जहां वे अलग-अलग फील्ड में काम करेंगे. युवाओं को अच्छी सैलरी, मुफ्त रहने और खाने की सुविधा मिलेगी. नौकरी मिलने से युवा बहुत उत्साहित दिखे.
चंद्रपुर के कल्याण गुरुकुल में हुए एक प्रोग्राम में 78 सफल युवाओं को सर्टिफिकेट दिए गए. तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने चुने गए युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए. कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को प्रोग्राम में आना था, लेकिन जब दोपहर 2 बजे तक मंत्री नहीं आए, तो विधायक ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और बधाई और शुभकामनाएं दीं. सभी युवा शनिवार को दुबई के लिए रवाना होंगे.
प्रोग्राम को संबोधित करते हुए विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस लगातार लगन और मेहनत से ही सफलता मिलती है. कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है. विधायक ने कहा, "आज आप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं. यह आपकी जिंदगी में सफलता की ओर पहला कदम है."
वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, विधायक ने उनसे अपने गांव के लिए एक रोल मॉडल सेट करने की अपील की, जिसमें न सिर्फ अपने विकास पर ध्यान दिया जाए, बल्कि सबको साथ लेकर चलने पर भी ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास टैलेंट है, तो स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है. जिंदगी के हर फील्ड में स्किल्स की जरूरत होती है, चाहे वह खेती हो, नौकरी हो या बिजनेस. राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं और गांववालों के विकास के लिए कई स्कीम चला रही है. उन्होंने उनसे इन स्कीमों का फायदा उठाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की अपील की.
गौरतलब हो कि खूंटी में कल्याण गुरुकुल द्वारा 90 दिनों की ट्रेनिंग के बाद, 78 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए. सभी 78 ट्रेंड स्टूडेंट्स को दुबई की शोभा कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया है. उन्हें कम से कम ₹30,000 से ₹40,000 महीने की सैलरी मिलेगी, साथ ही घर और खाने का अलाउंस भी मिलेगा.
इस मौके पर कल्याण गुरुकुल के प्रिंसिपल एमके शर्मा, तोरपा के ASP क्रिस्टोफर केरकेट्टा, प्रिंसिपल तेज लिंडा, अवधेश पांडे, जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया, जिला परिषद सदस्य सुशांति कोंगारी, मुखिया रोहित सुरीन, उप मुखिया संतोष कुमार कर, प्रेक्षा फाउंडेशन के CEO चित्तरंजन अय्यर, शांतिबाला केरकेट्टा, तरुण शुक्ला और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे.
