खूंटी के 78 युवाओं को दुबई में मिली नौकरी, विधायक ने युवकों को बांटी प्रमाण पत्र

खूंटी : झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की सब्सिडियरी SPV प्रेझा फाउंडेशन द्वारा पिछड़े और गरीब परिवारों के 78 युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया गया है. ये सभी युवा काम करने के लिए दुबई जा रहे हैं. जहां वे अलग-अलग फील्ड में काम करेंगे. युवाओं को अच्छी सैलरी, मुफ्त रहने और खाने की सुविधा मिलेगी. नौकरी मिलने से युवा बहुत उत्साहित दिखे.

चंद्रपुर के कल्याण गुरुकुल में हुए एक प्रोग्राम में 78 सफल युवाओं को सर्टिफिकेट दिए गए. तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने चुने गए युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए. कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को प्रोग्राम में आना था, लेकिन जब दोपहर 2 बजे तक मंत्री नहीं आए, तो विधायक ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और बधाई और शुभकामनाएं दीं. सभी युवा शनिवार को दुबई के लिए रवाना होंगे.

78 युवाओं को दुबई में मिली नौकरी (Etv Bharat)

प्रोग्राम को संबोधित करते हुए विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस लगातार लगन और मेहनत से ही सफलता मिलती है. कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है. विधायक ने कहा, "आज आप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं. यह आपकी जिंदगी में सफलता की ओर पहला कदम है."

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, विधायक ने उनसे अपने गांव के लिए एक रोल मॉडल सेट करने की अपील की, जिसमें न सिर्फ अपने विकास पर ध्यान दिया जाए, बल्कि सबको साथ लेकर चलने पर भी ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास टैलेंट है, तो स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है. जिंदगी के हर फील्ड में स्किल्स की जरूरत होती है, चाहे वह खेती हो, नौकरी हो या बिजनेस. राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं और गांववालों के विकास के लिए कई स्कीम चला रही है. उन्होंने उनसे इन स्कीमों का फायदा उठाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की अपील की. ​​