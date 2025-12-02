ETV Bharat / state

जींद के कालवन में लगा 2 हजार से अधिक विदेशी पक्षियों का जमावड़ा, 45 विदेशी प्रजातियों की गूंज रही चहचहाहट

45 प्रजातियों के दो हजार से अधिक मेहमान पंछियों का डेरा ( Etv Bharat )

जींद: जींद जिले के अंतिम छोर पर स्थित गांव कालवन का पंछी प्रवास स्थल इन दिनों विदेशी पंछियों के आगमन से गुलजार हो गया है. यूरोप, साइबेरिया, चाइना और अन्य ठंडे क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर की उड़ान तय करके पहुंच रहे ये मेहमान तालाब के आसपास बसे प्राकृतिक वातावरण में सुकून पा रहे हैं. नवंबर के अंत से शुरू हुआ यह प्रवास फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा. इस दौरान कई प्रजातियों के पंछी यहां प्रवास के साथ प्रजनन भी करेंगे. 45 विदेशी प्रजातियों की गूंज रही चहचहाहट (ETV Bharat) 28 एकड़ में फैला प्राकृतिक आवास: कालवन में स्थित पंछी प्रवास स्थल लगभग 28 एकड़ क्षेत्र में फैला है. तापमान में गिरावट के साथ ही विदेशी प्रजातियों का आगमन तेज हो गया है. आबादी से दूर स्थित तालाब के चारों ओर घना हरियाली, प्राकृतिक पेड़-पौधे और शांत वातावरण इन पंछियों को बिल्कुल उनके मूल पर्यावरण जैसा अनुभव देते हैं. यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में पक्षी यहां रुकते हैं और सुरक्षित रूप से अपना प्रवास पूरा करते हैं. वन विभाग भी यहां प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के प्रयासों में जुटा है.