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ठियोग की मधान रियासत में 90 वर्षों बाद निभाई जा रही देव परंपरा जातर, यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

कारदार नरेश शर्मा कहते हैं, ठियोग की रियासत मधान में 90 वर्षों बाद जातर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इससे पूर्व 1936 में जातर आयोजित हुई थी. जातर में रियासत के राणा देव परंपराओं का निर्वहन करते हैं. अपनी रियासत के हर उस क्षेत्र का दौरा करते हैं, जहां कालू नाग देवता जी का स्थान आता है. पुराने समय में जब राज्याभिषेक होता होता था या राजा के संतान उत्पति में कोई बाधा आती थी तो उस समय क्षेत्र के सर्वमान्य देवता कालू नाग जी का आशीर्वाद लेकर जातर आयोजित की जाती थी. इसमें देवता महाराज क्षेत्र का दौरा कर अपने क्षेत्रों की सीमाएं बांधते थे और लोगों को सुख समृद्धि ओर खुशहाली का आशीर्वाद देते थे.

हम आज एक ऐसी ही देव परंपरा की बात कर रहे हैं जो तीसरी पीढ़ी में निभाई जाती है या एक विशेष रस्म के बाद निभानी पड़ती है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंतर्गत आने वाले ठियोग क्षेत्र के एक ऐसे क्षेत्र की हम आज बात कर रहे हैं जो राज-राजाओं के समय से रियासत मानी जाती है. आज भी इसे रियासत में राजा और प्रजा का संबंध लोकतंत्र कानूनों से नहीं बल्कि देव परंपरा के साथ निभाया जाता है.

ठियोग: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में देवी-वताओं से जुड़े पर्व और त्योहार लोगों की आस्था और विश्वास के साथ एकता के भी प्रतीक है. आज भी कई ऐसे कार्यक्रम और देव परंपराएं कई क्षेत्रों में ऐसे निभाई जाती हैं, जिसका एक दो पीढ़ी बीतने के बाद समय आता है. ऐसी एक देव परंपरा के बारे में जानेंगे जिसकी मान्यता अद्भुत है. इस परंपरा के निभाने के लिए तीन पीढ़ी तक इंतजार करना पड़ता है.

कारदार कमलेश शर्मा के अनुसार, "हाल के वर्षों में रियासत के राणा का देव परंपरा के साथ राज्याभिषेक हुआ था, जिसके बाद जातर कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया. अब देवता महाराज कालू नाग के आशीर्वाद के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें कालू नाग देवता जी महाराज अपने रथ में सवार होकर देव क्षेत्रके भ्रमण के लिए निकलते हैं."

तीसरी पीढ़ी में निभाई जाती है ये देव परंपरा (ETV Bharat)

तीन भाई हैं कालू नाग देवता

कालू नाग देवता महाराज की तीन देवठियां हैं. सबसे बड़ी धार कंदरू, दूसरी जदून और तीसरी भराना है. जब इस जातर कार्यक्रम का आयोजन होता है तो जदून देवठी से देवता जी महाराज का रथ क्षेत्र के भ्रमण में निकलता है, जहां देवता जी के स्थान होते हैं और धार कंदरू से देवता जी की पालकी जदून आती है. इसके बाद देवता जी महाराज में गद्दी पर विराजमान होते हैं. देवता जी महाराज का क्षेत्र क्यारा क्षेत्र से क्यारी क्षेत्र तक माना जाता है जो वर्तमान में 10 से 12 पंचायतों में आता है.

देव परंपरा जातर में जलसैलाब (ETV Bharat)

क्या है जातर?

जातर में देवता महाराज कालू नाग जी अपने रथ में निकलते हैं, जिसमें बथीनलू देवता महाराज की मूर्ति सबसे पहले लगती है. मान्यता है कि सबसे पहले बथीनलू देवता महाराज का ये क्षेत्र था, जिसके बाद कालू नाग देवता ने इसे अपने तप ओर बल से अपने अधीन कर लिया. लेकिन, देवता महाराज ने जातर का अधिकार बथीनलू देवता के नाम रखा था और अभी भी इसमें दोनों देवता साथ चलते हैं और इसे राणा की आज्ञा के बाद ही किया जाता है. इसमें राणा की मूर्ति भी साथ लगती है. पूर्व के समय में राणा का रथ भी साथ चलता था, लेकिन बदलते समय के साथ अब एक रथ में ही सभी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है.

जातर को लेकर लोगों में विशेष उत्साह (ETV Bharat)

विशेष पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं देवलु

जातर में देवता महाराज अपने क्षेत्र यानी (जुबड़ी) जहां देवता महाराज के स्थान गांव में होता है वहां विराजमान होते हैं और देवता जी महाराज के साथ आए देवलु विशेष पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं. देवता जी महाराज की पालकी के साथ ये नृत्य किया जाता है. हालांकि इस दौरान क्षेत्र के लोग भी देवता जी महाराज के साथ नृत्य करते हैं. मान्यता है कि, जब तक रथ में देवता जी महाराज नृत्य करते हैं तब महिलाएं नहीं नाच सकती. देवता जी महाराज का रथ विशेष जगह ओर रखने के बाद महिलाएं भी नृत्य कर सकती हैं और इस दौरान लोग बड़ी श्रद्धा भाव से देवता जी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं. देव परंपराओं का निर्वहन करने के साथ देवी-देवताओं के स्थानों में शुद्धि रखने और आपसी भाईचारे का निर्वहन करते हैं.

जातर में अपने रथ में निकलते हैं देवता महाराज कालू नाग जी (ETV Bharat)

जातर को लेकर लोगों में उत्साह

मंदिर के कारदार नरेश शर्मा का कहना है कि, "जातर को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़े हर्ष का विषय है कि इतनी सालों बाद जातर आयोजित हो रही है और देवता महाराज बथीनलू और कालवा नाग कई जगहों में जाकर क्षेत्र की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे. लोगों में देवता जी की जातर को लेकर खासा उत्साह है."

देव परंपरा जातर (ETV Bharat)

वहीं, संजीव शर्मा ने भी जातर को लेकर खुशी जाहिर करते हुए इसे ऐतिहासिक और परंपरा का निर्वहन करने के साथ नए लोगों को अपनी संस्कृति को संजोए रखने का संदेश दिया.

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