भाजपा नेता कलराज मिश्र बोले- डॉ. दिनेश शर्मा ब्राह्मण सम्मेलन छोड़कर क्यों चले गए, समझ में नहीं आया

कलराज मिश्र ने जताया आश्चर्य. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दौरान हुए हंगामे और राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा के वहां से जाने पर आश्चर्य जाहिर किया है. कलराज मिश्र ने कहा कि डॉ. दिनेश शर्मा सम्मेलन के दौरान अच्छा भाषण दे रहे थे, बहुत कम लोग हंगामा कर रहे थे, यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर वे वहां से क्यों चले गए. उन्होंने यूजीसी कानून को लेकर कहा कि 2012 के पुराने ड्राफ्ट से यह बिल्कुल अलग है. इसमें पहली बार पिछड़े वर्ग को शामिल किया गया है. कमेटी में सामान्य वर्ग की अनिवार्यता नहीं है. जिसका संज्ञान न्यायालय ने भी लिया और रोक लगा दी गई है. उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर कहा कि अपनी बातें रखना तो ठीक है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपशब्द कहना बिल्कुल सही नहीं है. UGC मुद्दे पर कलराज मिश्र ने की बात. (Video Credit; ETV Bharat) सवर्ण के खिलाफ है नियम : कलराज मिश्र ने कहा, यूजीसी नियम सवर्ण विद्यार्थियों के खिलाफ है. कमेटी में संबंध सदस्यों का रहना जरूरी नहीं है. जिससे अन्य की आशांका थी और कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया.