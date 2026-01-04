ETV Bharat / state

प्रयागराज ही नहीं, यूपी के इस जिले में भी लगता है माघ मेला; संत-गृहस्थ करते हैं कल्पवास, जानिए क्या है इतिहास

फर्रुखाबाद में संतों से शुरू हुआ कल्पवास और मेला श्री रामनगरिया भी स्टार्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: एक दिन पहले शनिवार को प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई. संगम के तट पर कल्पवास के लिए भी लाखों संत-गृहस्थ जुटे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रयागराज के अलावा यूपी में एक और ऐसी जगह है, जहां हर साल माघ मेला लगता है. इसके साथ ही साधु-संत और गृहस्थ भी एक महीने तक कल्पवास करते हैं. फर्रुखाबाद में मां गंगा के तट पर माघ के महीने में आस्था श्रद्धा का मेला श्री राम नगरिया शुरू हो चुका है. इसका शुभारंभ शनिवार को ही हवन-पूजन, विधि, दान के साथ हुआ. साधु संतों के सानिध्य में जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां दीं. वहीं आरती व दीपोत्सव के दौरान अलौकिक नजारा दिखा. इस दौरान 21 हजार दीपों से भागीरथी का आंचल जगमगाया. आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ यहां का मेला और क्या है इसकी महत्ता. आशुतोष कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी (Video Credit; ETV Bharat) 1965 में मिली कल्पवास को मंजूरी: बता दें कि पतित पावनी के पांचाल घाट स्थित तट पर माघ माह में हर साल तंबुओं का शहर और मेला श्री रामनगरिया बसता है. इसमें हजारों की संख्या में साधु-संत व कल्पवासी 1 महीने तक गंगा की गोद में रहकर भजन-पूजन करते हैं. यहां कल्पवास का सिलसिला कब शुरू हुआ है. इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है. लेकिन बताते हैं कि पहले यहां केवल साधु-संत चातुर्मास कल्पवास करते थे. 1965 में यहां गृहस्थों को भी कल्पवास की अनुमति मिली. अब ये मेला मिनी माघ मेला का स्वरूप ले चुका है. वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद भी पांचाल घाट पर प्रवास कर चुके हैं. जानकारी के मुताबिक ये बात उन्होंने एकांतिक वार्ता के दौरान श्रद्धालुओं को बताई थी.