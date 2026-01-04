ETV Bharat / state

प्रयागराज ही नहीं, यूपी के इस जिले में भी लगता है माघ मेला; संत-गृहस्थ करते हैं कल्पवास, जानिए क्या है इतिहास

हजारों की संख्या में साधु-संत व कल्पवासी 1 महीने तक गंगा की गोद में रहकर करते हैं भजन-पूजन.

Photo Credit; ETV Bharat
फर्रुखाबाद में संतों से शुरू हुआ कल्पवास और मेला श्री रामनगरिया भी स्टार्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 4, 2026

Published : January 4, 2026 at 1:54 PM IST

Updated : January 4, 2026

फर्रुखाबाद: एक दिन पहले शनिवार को प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई. संगम के तट पर कल्पवास के लिए भी लाखों संत-गृहस्थ जुटे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रयागराज के अलावा यूपी में एक और ऐसी जगह है, जहां हर साल माघ मेला लगता है. इसके साथ ही साधु-संत और गृहस्थ भी एक महीने तक कल्पवास करते हैं. फर्रुखाबाद में मां गंगा के तट पर माघ के महीने में आस्था श्रद्धा का मेला श्री राम नगरिया शुरू हो चुका है.

इसका शुभारंभ शनिवार को ही हवन-पूजन, विधि, दान के साथ हुआ. साधु संतों के सानिध्य में जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां दीं. वहीं आरती व दीपोत्सव के दौरान अलौकिक नजारा दिखा. इस दौरान 21 हजार दीपों से भागीरथी का आंचल जगमगाया. आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ यहां का मेला और क्या है इसकी महत्ता.

आशुतोष कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

1965 में मिली कल्पवास को मंजूरी: बता दें कि पतित पावनी के पांचाल घाट स्थित तट पर माघ माह में हर साल तंबुओं का शहर और मेला श्री रामनगरिया बसता है. इसमें हजारों की संख्या में साधु-संत व कल्पवासी 1 महीने तक गंगा की गोद में रहकर भजन-पूजन करते हैं. यहां कल्पवास का सिलसिला कब शुरू हुआ है. इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है. लेकिन बताते हैं कि पहले यहां केवल साधु-संत चातुर्मास कल्पवास करते थे. 1965 में यहां गृहस्थों को भी कल्पवास की अनुमति मिली. अब ये मेला मिनी माघ मेला का स्वरूप ले चुका है. वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद भी पांचाल घाट पर प्रवास कर चुके हैं. जानकारी के मुताबिक ये बात उन्होंने एकांतिक वार्ता के दौरान श्रद्धालुओं को बताई थी.

फर्रुखाबाद में मेला श्री राम नगरिया शुरू.
फर्रुखाबाद में मेला श्री राम नगरिया शुरू. (Photo Credit; ETV Bharat)

कब दी गई मेले की अनुमति? पांचाल घाट पर गंगा किनारे साधु संतों के कल्पवास का इतिहास लगभग 350 साल से अधिक पुराना बताया जाता है. पहले पांचाल घाट पर साधु संत चातुर्मास साधना व कल्पवास करने आते थे. तब गंगा किनारे घना जंगल था. इसे घटिया घाट के नाम से जाना जाता था. दिन में तो संतों के नजदीकी शिष्यों को भोजन व पूजा सामग्री पहुंचाने की अनुमति रहती थी लकिन शाम होते ही उन्हें भी वहां वापस जाना होता था. कल्पवास की अनुमति चातुर्मास 1965 में पहली बार स्वामी श्रद्धानंद ने गृहस्थों को दी. इसके बाद 1985 में तत्कालीन विधायक महरम सिंह की पहल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी ने श्री राम नगरिया मेला की अनुमति दी.

Photo Credit; ETV Bharat
मेले में लगाई गई प्रदर्शनी. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री राम नगरिया मेला में एक माह की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई.

इसका उद्घाटन जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने किया. डीएम ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रदर्शनी की सराहना की और आमजन से अपील की है कि एग्जीबिशन का ओवरविव्यू कर लाभ उठाएं. वहीं मेला सचिव व अपर जिला अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि मेले में करीब 2 लाख लोग प्रतिदिन स्नान करने आते हैं.

