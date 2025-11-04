ETV Bharat / state

रामदास दा के विकास के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सोमेश को जीत दिलाएंः कल्पना सोरेन

घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करतीं दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमुनि सोरेन और मंच पर मौजूद कल्पना सोरेन एवं सांसद विजय हांसदा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला: झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है. इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह ‌गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन शामिल हुईं. कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमेश सोरेन के समर्थन में घाटशिला विधानसभा के गालूडी आंचलिक मैदान और गुराबंदा प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित किया.

रामदास सोरेन की उपलब्धियां गिनाईं

चुनावी सभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दादा रामदास सोरेन का असमय चला जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने कहा कि दादा रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा को झारखंड का सबसे विकसित विधानसभा बनाना चाहते थे. चाहे वह रोजगार की क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में. उन्होंने झारखंड के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की थी, ताकि गरीब जनता के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ सकें और बोल सकें और अपने जीवन स्तर को सुधार कर सकें. इसलिए उन्होंने स्कूल का प्रस्ताव भी रखा था.

घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करतीं विधायक कल्पना सोरेन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी सपना देखा था. वहीं रोजगार की बात करें तो गुराबंदा स्थित घने जंगल में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे कीमती पन्ना पत्थर की खदान भी खोलने के पक्ष में थे. उन्होंने इसके लिए सरकार से कई बार सर्वे भी कराया था. अब वह काम भी प्रक्रिया में चल रही है. उम्मीद है कि जल्द ही गुराबंदा के लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही बंद पड़े हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा, राखा, केन्दाडीह खान को लीज दिलाने का काम किया और अब वहां पर हजारों लोग काम कर रहे हैं.

झामुमो प्रत्याशी के लिए मांगे वोट

उन्होंने कहा कि दादा रामदास सोरेन का जाना घाटशिला विधानसभा की जनता के लिए दुख की घड़ी थी. उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन के विकास के सपनों को आगे ले जाना है तो उनके पुत्र सोमेश सोरेन को अपना बहुमत वोट देकर जीत दिलाएं.