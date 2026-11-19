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हिंदी में कल्पना मिश्रा ने रचा ‘शतक’, महाराष्ट्रीयन विवेक ने दी छत्तीसगढ़ी जुबान, बना ‘सैकड़ा’, 100 कविताओं में कवयित्री की है मनोदशा

100 कविताओं में कवयित्री की है मनोदशा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. कवयित्री डॉ. कल्पना मिश्रा ने अपने जीवन के अलग-अलग समय, भावनाओं और मनःस्थितियों को 100 कविताओं में पिरोकर काव्य संग्रह ‘शतक’ की रचना की है. अब इन कविताओं को छत्तीसगढ़ी भाषा में नई पहचान मिली है. मूल रूप से महाराष्ट्रीयन परिवार से ताल्लुक रखने वाले, लेकिन चार पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ में रह रहे विवेक कुमार रहाटगांवकर ने इसका छत्तीसगढ़ी भावानुवाद किया है. हिंदी का ‘शतक’ अब छत्तीसगढ़ी में ‘सैकड़ा’ बनकर पाठकों के बीच पहुंचा है. रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन किया गया.

हिंदी काव्य संग्रह ‘शतक’ के छत्तीसगढ़ी भावानुवाद ‘सैकड़ा’ का विमोचन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ‘शतक’ से ‘सैकड़ा’ तक का सफर रायपुर में आयोजित पुस्तक विमोचन एवं परिचर्चा कार्यक्रम में डॉ. कल्पना मिश्रा के हिंदी काव्य संग्रह ‘शतक’ के छत्तीसगढ़ी भावानुवाद ‘सैकड़ा’ का विमोचन किया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद एवं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, वरिष्ठ साहित्यकार एवं भाषाविद् डॉ. चित्तरंजन कर, वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पंकज, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. माणिक विश्वकर्मा नवरंग सहित साहित्य जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम में अतिथियों ने पुस्तक को लेकर अपने विचार रखे. कवयित्री डॉ. कल्पना मिश्रा ने भी अपनी रचना यात्रा और कविताओं के भाव साझा किए.