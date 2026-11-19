हिंदी में कल्पना मिश्रा ने रचा ‘शतक’, महाराष्ट्रीयन विवेक ने दी छत्तीसगढ़ी जुबान, बना ‘सैकड़ा’, 100 कविताओं में कवयित्री की है मनोदशा
रायपुर में डॉ. कल्पना मिश्रा के हिंदी काव्य संग्रह ‘शतक’ के छत्तीसगढ़ी भावानुवाद ‘सैकड़ा’ का विमोचन एवं परिचर्चा कार्यक्रम
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 2:21 PM IST
रायपुर. कवयित्री डॉ. कल्पना मिश्रा ने अपने जीवन के अलग-अलग समय, भावनाओं और मनःस्थितियों को 100 कविताओं में पिरोकर काव्य संग्रह ‘शतक’ की रचना की है. अब इन कविताओं को छत्तीसगढ़ी भाषा में नई पहचान मिली है. मूल रूप से महाराष्ट्रीयन परिवार से ताल्लुक रखने वाले, लेकिन चार पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ में रह रहे विवेक कुमार रहाटगांवकर ने इसका छत्तीसगढ़ी भावानुवाद किया है. हिंदी का ‘शतक’ अब छत्तीसगढ़ी में ‘सैकड़ा’ बनकर पाठकों के बीच पहुंचा है. रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन किया गया.
‘शतक’ से ‘सैकड़ा’ तक का सफर
रायपुर में आयोजित पुस्तक विमोचन एवं परिचर्चा कार्यक्रम में डॉ. कल्पना मिश्रा के हिंदी काव्य संग्रह ‘शतक’ के छत्तीसगढ़ी भावानुवाद ‘सैकड़ा’ का विमोचन किया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद एवं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, वरिष्ठ साहित्यकार एवं भाषाविद् डॉ. चित्तरंजन कर, वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पंकज, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. माणिक विश्वकर्मा नवरंग सहित साहित्य जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम में अतिथियों ने पुस्तक को लेकर अपने विचार रखे. कवयित्री डॉ. कल्पना मिश्रा ने भी अपनी रचना यात्रा और कविताओं के भाव साझा किए.
100 कविताएं..जीवन के अलग-अलग पड़ाव
कवयित्री डॉ. कल्पना मिश्रा ने बताया कि ‘शतक’ में कुल 100 कविताएं हैं. इन कविताओं में किसी एक विषय को केंद्र में नहीं रखा गया है, बल्कि जीवन के अलग-अलग पड़ाव को जगह दी गई है. कुछ कविताएं प्रकृति और पर्यावरण पर आधारित हैं, तो कुछ में प्रेम, अध्यात्म और विद्यार्थियों से जुड़े विषय शामिल हैं. एक कविता सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा पर भी लिखी गई है.
उन्होंने बताया कि पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान अलग-अलग समय पर उनकी जैसी मनोदशा रही, जो भाव उनके भीतर उठे, उन्हें उन्होंने कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया. कई बार मन में ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं, जिन्हें अभिव्यक्त किए बिना रहा नहीं जा सकता. इस लिहाज से ‘शतक’ केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि कवयित्री के मन के अलग-अलग भावों और अनुभवों का साहित्यिक दस्तावेज भी है.
चार पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ से जुड़ाव
इस पुस्तक का छत्तीसगढ़ी भावानुवाद करने वाले महासमुंद निवासी विवेक कुमार रहाटगांवकर ने बताया कि वे मूल रूप से महाराष्ट्रीयन परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनका परिवार पिछले चार पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ में रह रहा है. ऐसे में उनका जुड़ाव छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति और परंपराओं से भी गहरा है. वे खुद को छत्तीसगढ़ी-मराठी संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं. उनका उद्देश्य है कि दूसरी भाषाओं में लिखे गए अच्छे साहित्य और भावनाओं को छत्तीसगढ़ी पाठकों तक पहुंचाया जाए. इसी भावना के तहत उन्होंने डॉ. कल्पना मिश्रा की हिंदी पुस्तक ‘शतक’ का छत्तीसगढ़ी में भावानुवाद किया.
डॉ. कल्पना मिश्रा की कविताएं पसंद आईं, इसलिए कवयित्री के सामने इन कविताओं का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने की इच्छा जाहिर की.इस तरह का अनुवाद करना खुशी और गर्व की बात है.- विवेक कुमार रहाटगांवकर
छत्तीसगढ़ी पाठकों तक पहुंचने की इच्छा थी: डॉ. कल्पना मिश्रा
डॉ. कल्पना मिश्रा ने बताया कि ‘शतक’ उनकी मूल हिंदी पुस्तक है, जिसका छत्तीसगढ़ी भावानुवाद ‘सैकड़ा’ के नाम से प्रकाशित हुआ है. वे छत्तीसगढ़ी समाचार वाचिका भी रह चुकी हैं, इसलिए इस भाषा से उनका विशेष जुड़ाव रहा है. उनकी इच्छा थी कि उनकी रचनाएं छत्तीसगढ़ी पाठकों तक भी पहुंचें.
विवेक ने कविताओं का बहुत सुंदर भावानुवाद किया, जिसके बाद इसे प्रकाशित कराया गया.- डॉ. कल्पना मिश्रा
बेटे ने तैयार किया पुस्तक का कवर
डॉ. कल्पना मिश्रा ने बताया कि ‘सैकड़ा’ के कवर की डिजाइन उनके बेटे ने तैयार की है. उन्हें उम्मीद है कि ‘सैकड़ा’ छत्तीसगढ़ के पाठकों तक पहुंचेगी और उन्हें पाठकों का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा. कार्यक्रम के दौरान डॉ. कल्पना मिश्रा ने अपनी पुस्तक में शामिल मां पर आधारित कविता का छत्तीसगढ़ी में पाठ भी किया.