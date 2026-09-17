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करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनेगा मेडिकल टूरिज्म हब, ₹570 करोड़ से होगा कायाकल्प

करनाल मेडिकल कॉलेज में ₹570 करोड़ के विस्तार से नए बेड, ट्रॉमा सेंटर, सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं और MBBS सीटें बढ़ेंगी.

Kalpana Chawla Medical College Karnal to Become Medical Tourism Hub
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनेगा मेडिकल टूरिज्म हब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2026 at 3:50 PM IST

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करनाल: हरियाणा सरकार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है. दरअसल, करनाल स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के फेज-2 विस्तार की योजना तैयार की गई है. करीब ₹570 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के तहत अस्पताल में बेड क्षमता, ट्रॉमा केयर, सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं और मेडिकल शिक्षा का विस्तार किया जाएगा.

505 नए बेड से बढ़ेगी इलाज की क्षमता: मेडिकल कॉलेज में फेज-2 के तहत 505 नए बेड जोड़े जाने की योजना है. इसके अलावा गंभीर दुर्घटनाओं और आपातकालीन मरीजों के लिए 90 बेड का विशेष ट्रॉमा सेंटर भी विकसित किया जाएगा. इससे सड़क दुर्घटनाओं समेत गंभीर मामलों में मरीजों को तत्काल और विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ेगी.

एक छत के नीचे मिलेंगी सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं: योजना के तहत अस्पताल में कई जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इनमें न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, कैथ लैब, कार्डियो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, बर्न वार्ड और मनोरोग सेवाएं प्रमुख हैं. इन सुविधाओं के शुरू होने से गंभीर रोगों के इलाज के लिए मरीजों को दूसरे बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत कम हो सकती है.

Kalpana Chawla Medical College Karnal to Become Medical Tourism Hub
₹570 करोड़ से होगा कायाकल्प (ETV Bharat)

"जटिल सर्जरी की सुविधाएं होंगी उपलब्ध": कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. एसके गर्ग ने संस्थान की विस्तार योजना की को लेकर कहा कि, "फेज-2 के तहत अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक और सभी प्रकार की जटिल सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है. विस्तार के बाद चिकित्सा सेवाओं के साथ संस्थान की क्षमता में भी बड़ा इजाफा होगा. मेडिकल कॉलेज के विस्तार से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम चल रहा है. वर्तमान में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और एनिमल हाउस का निर्माण अंतिम चरण में है. वहीं, मुख्य अस्पताल भवन का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होने की योजना है. नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार होने से मेडिकल छात्रों और अस्पताल की सेवाओं दोनों को विस्तार मिलेगा."

करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनेगा मेडिकल टूरिज्म हब (ETV Bharat)

120 से बढ़कर 250 होगी MBBS सीटें: डॉ. एसके गर्ग ने बताया कि, "फेज-2 का असर केवल अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा. मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी क्षमता बढ़ाई जाएगी. वर्तमान में कॉलेज में 120 MBBS सीटें स्वीकृत हैं. विस्तार पूरा होने के बाद इन्हें बढ़ाकर 250 सीटें किए जाने की योजना है. इसके साथ विभिन्न विभागों में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी है."

रोजाना पहुंचते हैं 2000 से ज्यादा मरीज : कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज वर्तमान में करीब 600 बेड की क्षमता वाला प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान है. यहां रोजाना 2000 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं. हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से भी मरीज इलाज के लिए यहां आते हैं. फेज-2 के बाद बढ़ी हुई क्षमता से ओपीडी और इनडोर सेवाओं को और विस्तार मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली-मुंबई के बाहर बढ़ेगा मेडिकल टूरिज्म: डॉ. एसके गर्ग ने कहा कि, "देश में मेडिकल टूरिज्म का बड़ा हिस्सा फिलहाल प्रमुख महानगरों में केंद्रित है. करनाल में सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार होने पर उत्तर भारत के मरीजों के लिए यह एक अतिरिक्त विकल्प बन सकता है. ब्रेन सर्जरी, हृदय संबंधी जटिल उपचार और किडनी रोगों की उन्नत सुविधाएं विकसित होने से संस्थान की चिकित्सा सेवाओं का दायरा बढ़ेगा."

हाईवे पर लोकेशन से ट्रॉमा केयर को फायदा: मेडिकल कॉलेज की लोकेशन भी इसकी अहम विशेषता है. राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में सुविधा रहती है. प्रस्तावित 90 बेड के ट्रॉमा सेंटर के बाद गंभीर दुर्घटना मामलों के उपचार के लिए संस्थान की क्षमता और मजबूत होगी.

कम लागत में इलाज की सुविधा: सरकारी संस्थान होने के कारण यहां निजी अस्पतालों की तुलना में कई उपचार और ऑपरेशन अपेक्षाकृत कम लागत में उपलब्ध होते हैं. अस्पताल में MRI, CT Scan और आधुनिक पैथोलॉजी लैब जैसी जांच सुविधाएं भी मौजूद हैं. नई सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं के जुड़ने से मरीजों को एक ही संस्थान में जांच और उपचार की अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी.

करनाल से पूरे क्षेत्र को मिल सकता है फायदा: करीब ₹570 करोड़ की विस्तार योजना पूरी होने के बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा और शैक्षणिक क्षमता में बड़ा विस्तार प्रस्तावित है. 505 नए बेड, 90 बेड का ट्रॉमा सेंटर, सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं और MBBS सीटों में वृद्धि से करनाल के साथ आसपास के राज्यों के मरीजों को भी लाभ मिल सकता है. मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की योजना में यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

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