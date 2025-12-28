कांग्रेस पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम; कहा- 'कांग्रेसी जानते हैं, राहुल गांधी राजनीति में फेल हैं'
प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यूपी में 2027 का चुनाव आने वाला है. पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है. इसमें सब साफ हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 9:25 AM IST
अमरोहा: गजरौला में पहुंचे श्रीकल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह यह जानते हैं, कि राहुल गांधी फेल हो चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग हिंदू और सिखों को अलग बताते हैं. यह लोग राजनीति के कारण भेद पैदा करना चाहते हैं. जबकि सच्चाई यह है, कि हिंदू और सिख सनातन की दो भुजाएं हैं.
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के वायरल पोस्ट पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा दिग्विजय सिंह खुद जानते हैं, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है. उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा. दिग्विजय सिंह यह जानते हैं, कि राहुल गांधी राजनीति में फेल हो चुके हैं.
यह बात दिग्विजय सिंह ही नहीं, कमलनाथ और सचिन पायलट जैसे नेता भी जानते हैं. प्रियंका गांधी भी जानती हैं, कि राहुल गांधी राजनीति में कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के नाम से जाने जाते हैं. राहुल गांधी और उनकी टीम कांग्रेस पार्टी के अंतिम संस्कार की जिम्मेदार है.
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यूपी में 2027 में चुनाव होने वाला है. पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है. इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. अगर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को नेता के तौर पर नहीं हटाया या नेता प्रतिपक्ष पद से नहीं हटाया, तो विपक्ष का सत्यानाश होना सुनिश्चित है.
कुशीनगर से भाजपा विधायक बीएल पाठक द्वारा ब्राह्मण विधायकों के भोज कार्यक्रम पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हर समाज को इकट्ठा होकर बैठने का अधिकार है. यदि कोई समाज या समाज के विधायक, सांसद एक साथ बैठते हैं, तो उसे पार्टी के खिलाफ नहीं माना जाता है.
समाज को उनके प्रतिनिधियों से, नुमाइंदों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं. यह प्रत्येक समाज से होता है. छोटे-छोटे समाज को मिलाकर ही भारत बनता है. भारत में यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, फौज में चला जाता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो वह व्यक्ति परिवार या समाज से अलग नहीं होता.
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यहां सवाल ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का या अगड़े-पिछड़ों का नहीं है. यहां सवाल सनातन का है. सनातन के विषय पर सब एक हैं और एक रहने भी चाहिए.
