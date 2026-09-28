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कालकाजी के सुधार कैंप में SIR की नई ड्राफ्ट लिस्ट से 50% लोगों का नाम गायब, सैकड़ों लोगों को मैपिंग का नोटिस

कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के सुधार कैंप में SIR ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के सुधार कैंप में लोगों की चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, SIR से पहले कैंप में करीब 2,600 मतदाता थे, जबकि नई ड्राफ्ट सूची में करीब 1,300 से कुछ अधिक नाम ही रह गए हैं. वहीं, करीब 500 से 600 लोगों को मैपिंग या अन्य सत्यापन से जुड़े नोटिस मिलने की बात सामने आई है.