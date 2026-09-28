कालकाजी के सुधार कैंप में SIR की नई ड्राफ्ट लिस्ट से 50% लोगों का नाम गायब, सैकड़ों लोगों को मैपिंग का नोटिस
दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत नई मतदाता सूची से कई लोगों के नाम गायब होने औरनोटिस जारी होने का मामला सामने आया है.
Published : September 28, 2026 at 10:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के सुधार कैंप में लोगों की चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, SIR से पहले कैंप में करीब 2,600 मतदाता थे, जबकि नई ड्राफ्ट सूची में करीब 1,300 से कुछ अधिक नाम ही रह गए हैं. वहीं, करीब 500 से 600 लोगों को मैपिंग या अन्य सत्यापन से जुड़े नोटिस मिलने की बात सामने आई है.
SIR प्रक्रिया के दौरान BLA-2 की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र ने बताया कि कैंप में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं, जिन्हें दस्तावेज जुटाने और फॉर्म भरने में परेशानी हुई. उनके मुताबिक, SIR के दौरान स्थानीय लोगों के दस्तावेज इकट्ठा कर कैंप लगाकर फॉर्म भरवाए गए थे. इसके बावजूद नई ड्राफ्ट सूची में करीब आधे नाम ही दिखाई दे रहे हैं. धर्मेंद्र ने बताया कि उन्हें भी नाम मिसमैच होने से जुड़ा नोटिस मिला था. उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुराना वोटर कार्ड और 2002 से जुड़े दस्तावेज जमा किए हैं. उनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई लोगों तक नोटिस पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. ऐसे में उन्हें यह जानकारी नहीं मिल रही कि उनका नाम किस वजह से सत्यापन या मैपिंग के दायरे में आया है.
मैपिंग से जुड़ा नोटिस
सुधार कैंप में पहुंचे राजपाल मंडल ने बताया कि ड्राफ्ट सूची में उनका और उनकी पत्नी का नाम मौजूद है, लेकिन दोनों को मैपिंग से जुड़ा नोटिस मिला है. वहीं, उनकी बेटी का नाम दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में जुड़ गया और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. राजपाल के मुताबिक, उन्हें अभी तक BLO के जरिए नोटिस नहीं मिला है और आसपास के लोगों से जानकारी मिलने के बाद उन्हें नोटिस के बारे में पता चला. वहीं, अय्यप्पा ने बताया कि उनके परिवार के सात लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में आ गए हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें नोटिस मिला है. BLO ने उन्हें नोटिस देकर जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म दोबारा जमा करने को कहा है. उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और 2002 से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं.
लोगों को नहीं मिल रही सही जानकारी
सुधार कैंप में SIR के दौरान लोगों के फॉर्म भरवाने में मदद करने वाली BLA-1 ज्योत्सना गोगिया ने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान BLO की ड्यूटी से अलग परिस्थितियों में उन्होंने घर-घर जाकर लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराने और उन्हें भरने में मदद की थी. उनका कहना है कि अब स्कूलों में पढ़ाई चलने के कारण BLO के लिए घर-घर पहुंचना मुश्किल हो रहा है, जिससे कई लोगों तक नोटिस नहीं पहुंच पा रहे हैं. ज्योत्सना के मुताबिक, लोगों को यह भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि मैपिंग से जुड़े नोटिस का जवाब कब तक और कहां जमा करना है. उनका कहना है कि समय सीमा को लेकर लोगों में चिंता है और यदि नोटिस पाने वाले लोग समय पर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनके नाम को लेकर स्थिति और स्पष्ट नहीं हो पाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि SIR के बाद सुधार कैंप में पहले के मुकाबले मतदाताओं की संख्या काफी कम हो गई है. पहले यहां दो बूथ थे, जबकि अब तीन बूथ बनाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक तीनों बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम हुई है.
मतदाता क्या करें?
अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है या उसे मैपिंग/सत्यापन से जुड़ा नोटिस मिला है, तो उसे अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए. मतदाता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन के जरिए भी अपना नाम और संबंधित जानकारी जांच सकते हैं. नाम छूटने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत Form-6 के जरिए नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है.
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