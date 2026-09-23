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कालकाजी गैंगरेप: दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा और साफ-सफाई पर एलजी सख्त, एक हफ्ते में सेफ्टी ऑडिट के आदेश

कालकाजी गैंगरेप के बाद दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा को लेकर एलजी सख्त,डीडीए के अधिकारियों से की विशेष मिटिंग,एक हफ्ते में सेफ्टी ऑडिट के आदेश

कालकाजी गैंगरेप के बाद पार्कों की सुरक्षा को लेकर एलजी सख्त,ऑडिट के आदेश
कालकाजी गैंगरेप के बाद पार्कों की सुरक्षा को लेकर एलजी सख्त,ऑडिट के आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2026 at 2:35 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर पार्कों की सुरक्षा, स्वच्छता और रखरखाव को पुख्ता करने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सख्त कदम उठाए हैं. बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एलजी ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के शीर्ष अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पार्कों का एक सप्ताह के भीतर व्यापक सुरक्षा ऑडिट पूरा करने का निर्देश दिया है.

उपराज्यपाल कार्यालय में हुई इस अहम बैठक में एलजी तरनजीत सिंह संधू ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के नागरिकों को एक बेहतर जीवन स्तर देने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ पार्क होना अनिवार्य है. पार्कों में आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा पर विशेष जोर
एलजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पार्कों में बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. इनमें मुख्य रूप से बिन्दु शामिल हैं.

पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था: पार्कों के अंदर और उसके आसपास के रास्तों पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हाई-मास्ट लाइटें और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं.

नियमित गश्त : असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए.

स्वच्छता अभियान: पार्कों में कचरा प्रबंधन और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि लोग स्वस्थ वातावरण का आनंद ले सकें.

पार्क परिसरों में तैनात होंगी 'पींक पुलिस' कर्मी
महिला सुरक्षा और पार्कों में पारिवारिक माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं. एलजी ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि पार्कों के आसपास के इलाकों में बीट पेट्रोलिंग को और मजबूत किया जाए. इसके साथ ही, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पार्क परिसरों के आसपास 'पिंक पुलिस' कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि महिलाएं और युवतियां बिना किसी डर के पार्कों में टहल सकें.

आरडब्ल्यूए और निजी संस्थानों की ली जाएगी मदद
पार्कों के दीर्घकालिक रखरखाव और उनकी देखभाल को जन-आंदोलन का रूप देने के लिए एक नई पहल पर जोर दिया गया है. इसके तहत डीडीए और एमसीडी को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों, निजी संस्थाओं और स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की संभावनाओं को तलाशें. जन-भागीदारी बढ़ने से न केवल पार्कों की देखरेख बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय नागरिक भी अपने आसपास के हरित क्षेत्रों के प्रति अधिक जवाबदेह बनेंगे.

प्रशासन के कड़े कदम से दिल्ली के पार्कों की सुधरेगी स्थिति
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन के इस त्वरित और कड़े कदम से दिल्ली के पार्कों की दशा सुधरेगी और एनसीआर के लोगों को एक सुरक्षित, हरा-भरा और स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा. एक सप्ताह के भीतर आने वाली सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के बाद इन निर्देशों के धरातल पर क्रियान्वयन की गति और तेज होने की उम्मीद है. बता दें कि बुधवार को ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने दक्षिण-पूर्व दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट की दिल दहला देने वाली घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की इस सख्त कार्रवाई के बाद राजधानी में महिला सुरक्षा और पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.


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