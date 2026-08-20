कालका-शिमला जाने वालों के लिए जरूरी खबर, 31 अगस्त तक 4 ट्रेनें रद्द
लगातार बारिश और ट्रैक पर मलबा आने की घटनाओं के कारण रेलवे को संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 4:21 PM IST
कसौली: हिमाचल प्रदेश में लगातार खराब मौसम का असर विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर भी पड़ा है. बारिश के कारण ट्रैक पर जगह-जगह मलबा आने और यात्रियों की संख्या कम होने के चलते रेलवे बोर्ड ने चार ट्रेनों का संचालन 31 अगस्त तक रद्द रखने का फैसला लिया है. पहले इन ट्रेनों को 20 अगस्त तक रद्द किया गया था, लेकिन खराब मौसम और कम बुकिंग को देखते हुए अवधि बढ़ा दी गई है. इस रूट पर कुल 6 ट्रेनों का संचालन होता है, जो कालका से शिमला जाती हैं और फिर शिमला से कालका वापस आती हैं. इसमें से रेलवे ने फिलहाल 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है.
ये चार ट्रेनें हुई रद्द
रेलवे बोर्ड के फैसले के अनुसार कालका-शिमला रूट पर दो अप और दो डाउन ट्रेनें 31 अगस्त तक नहीं चलेंगी. इनमें कालका-शिमला शिवालिक एक्सप्रेस 52451, कालका-शिमला हिमदर्शन 52459, शिमला-कालका शिवालिक एक्सप्रेस 52452 और शिमला-कालका हिमदर्शन 52460 शामिल हैं. इन ट्रेनों के संचालन को फिलहाल स्थगित रखा गया है. वहीं, अप-डाउन मिक्स ट्रेन के संचालन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.
खराब मौसम से ट्रैक पर बढ़ी परेशानी
कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर हर साल बरसात के दौरान भूस्खलन और मलबा आने की घटनाएं होती हैं. बीते मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद कोटी, गुम्मन और तारादेवी रेलवे स्टेशनों के पास ट्रैक पर मलबा आ गया था. जिसके चलते कोटी और तारादेवी के पास ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ. कोटी में ट्रेन फंसने के बाद सेना की मदद से यात्रियों को सुरक्षित कालका पहुंचाया गया.
कम यात्रियों के चलते लिया फैसला
रेलवे अधिकारियों के अनुसार खराब मौसम के कारण इस समय कालका-शिमला रूट पर यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है. कम ऑक्यूपेंसी और ट्रैक की स्थिति को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने चार ट्रेनों को 31 अगस्त तक रद्द रखने का फैसला लिया है. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, रेल मंडल अंबाला, यशनजीत सिंह ने बताया कि खराब मौसम और कम यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किया गया है. लगातार बारिश और ट्रैक पर मलबा आने की घटनाओं के कारण रेलवे को संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम में सुधार और यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद ट्रेनों के संचालन को लेकर आगे फैसला लिया जा सकता है.
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