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हरिद्वार से किशोरी को फुसलाकर ले गई बैंगलोर, जिस्मफरोशी के दलदल में फंसाने से पहले महिला गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में महिला ( फोटो सोर्स- Police )

रुड़की: हरिद्वार जिले की पिरान कलियर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 14 साल की नाबालिग लड़की को कर्नाटक के बैंगलोर से सकुशल बरामद कर लिया है. इतना ही नहीं पुलिस ने कपड़े दिलाने के बहाने बच्ची को रुड़की से अपने साथ ले जानी वाली आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ने बच्ची को बहला-फुसलाकर दिल्ली होते हुए कर्नाटक पहुंचा दिया था. आरोपी महिला उस बच्ची से भीख मंगवाने के साथ गलत काम करवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने योजना फेल कर दिया. कपड़े खरीदवाने के बहाने अपने साथ ले गई थी महिला: दरअसल, बीती 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मुस्लिम नगर बक्सी का तालाब हाल निवासी मुकर्बपुर निवासी एक महिला ने पिरान कलियर पुलिस को एक लिखित सूचना दी थी. जिसमें महिला ने बताया कि बीती 9 अप्रैल को उसकी 14 साल नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाली एक महिला अपने साथ कपड़े खरीदवाने के बहाने बहला फुसलाकर कहीं ले गई है, जो अभी तक घर वापस नहीं आई है. पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर मामले में संबंधित धाराओं में उत्तर प्रदेश के फरुर्खाबाद के याकूबगंज निवासी एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और छानबीन शुरू की. बताया जा रहा है कि पीड़िता की मां को उसके पिता ने छोड़ दिया था. वो अक्सर बीमार रहती हैं. कुछ काम धंधा न कर पाने के कारण कलियर क्षेत्र मे भीख मांग कर अपने बच्चों को पालती है. जो परिवार समेत किराए पर रहती है, जो अत्यंत गरीब व लाचार हैं.