इस किले में शिव का वास; शेरशाह सूरी को यहीं मिली मौत, जानिए अजेय कालिंजर किले की शौर्य गाथा

विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित यह किला कभी चंदेल शासकों की सत्ता का रहा केंद्र.

कालिंजर का किला
कालिंजर का किला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 5:02 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट: अनंत तिवारी

बांदा: धार्मिक मान्यता है कि इस किले में भगवान का शिव का वास है. शिव ने काल यहीं पर हराया. किले में ऐसे तालाब हैं, जो सूखते नहीं, साल भर पानी भरा रहता है. चंदेल शासकों का गढ़ रहे इस किले ने कई युद्ध देखे हैं, कभी कोई इस पर लगातार एकाधिकार बनाकर नहीं रख पाया. शेरशाह सूरी की मौत का कारण भी यही किला बना. हम बात कर रहे हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी पर बने दुर्गम कालिंजर किले की, जिसे बांदा का किला भी कहा जाता है. ETV BHARAT की सीरजी 'किले: हिस्ट्री और मिस्ट्री' में जानिए कालिंजर किले की पूरी कहानी, इससे जुड़े रहस्य और लोकगाथाएं.

हजारों साल का इतिहास: पिछले एपिसोड्स में आपने सोनभद्र, आगरा, चुनार और डलमऊ किले के बारे में जान चुके हैं. इस कड़ी में देश के सबसे विशाल और दुर्गम किलों में शामिल कालिंजर की कहानी आपके सामने है. कालिंजर किला बुंदेलखंड के बांदा जिले में स्थित है.

सीना ताने आज भी खड़ा है कालिंजर का किला (ETV Bharat)

अपराजेय माना जाने वाला कालिंजर किला हजार वर्ष से अधिक का इतिहास खुद में समेटे है. यह यह किला कभी चंदेल शासकों की सत्ता गढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कालिंजर का किला बांदा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह ऐतिहासिक किला जमीन से लगभग 800 फीट ऊपर पहाड़ पर सीना ताने खड़ा है. यह किला वीरान नहीं है. इसकी भव्यता और रौनक आज भी बनी हुई है.

निर्माण और इतिहास
निर्माण और इतिहास (ETV Bharat)

चंदेल शासकों ने कराया था किले का निर्माण: कालिंजर किले का निर्माण छठवीं शताब्दी में चंदेल शासकों ने कराया था. इस किले में कई महल, तालाब व मंदिर हैं. इस किले की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी, नक्काशी और प्रतिलिपियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. यहां पर स्थापत्य कला की कई प्रकार की शैलियां देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रतिहार शैली, गुप्त शैली, पंचायतन नागरा शैली शामिल है.

भौगोलिक स्थिति
भौगोलिक स्थिति (ETV Bharat)

कई मुगल शासकों ने किया हमला: इतिहासकार शोभाराम कश्यप बताते हैं कि कालिंजर किले को कई मुगल शासक भी जीत नहीं सके, जिससे इसे अपराजेय दुर्ग भी कहा जाता है. इस किले पर महमूद गजनवी, हुमायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक और शेरशाह शुरी तक ने हमला किया, लेकिन जीत नहीं पाए. कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जब इस किले पर आक्रमण करने आया तो एक बारूद का गोला उस पर ही गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस किले को अलग-अलग सदियों में अलग-अलग नामों से जाना गया है. मान्यता है कि सतयुग में इसे कीर्तिनगर कहा जाता था तो त्रेतायुग में मध्यगढ़. वहीं द्वापर युग में सिंहलगढ़ और अब कलयुग में इसे कालिंजर के नाम से जाना जाता है.

अपराजेय रहा किला
अपराजेय रहा किला (ETV Bharat)

भगवान भोलेनाथ का नाम यही पड़ा नीलकंठ: इतिहासकार शोभाराम कश्यप बताते हैं कि इस किले के पश्चिमी भाग में एक प्राचीन नीलकंठ मंदिर है. मान्यता यह है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल (कालकूट विष) का पान करने के बाद भगवान शिव यहीं आये थे. मंदिर के पुजारी व स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिस जगह भगवान नीलकंठ का मंदिर है, वहां पर पहले मां काली का वास था. विष का पान करने के बाद भगवान शिव के गले को ठंडक यहीं पर मिली. भगवान शिव ने मां काली से प्रार्थना की कि यह स्थान वह उन्हें दे दें, जिसके बाद भगवान शिव यहीं विराजमान हुए और मां काली कोलकाता चली गईं.

ऐतिहासिक तालाब
ऐतिहासिक तालाब (ETV Bharat)

यहां स्थित शिवलिंग से हमेशा पानी रिसता रहता है. वैज्ञानिकों ने इसका रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल सका. कहा जाता है कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ यहीं पड़ा. यहां रोजाना घंटे-घड़ियाल के साथ भगवान शिव की आरती होती है.


किले में हैं कई तालाब: इतिहासकार शोभाराम कश्यप बताते हैं कि कालिंजर किले में कई ऐतिहासिक और पौराणिक तालाब हैं, जो जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण हैं. क्योंकि इन तालाबों में 12 महीने पानी रहता है. जल योद्धा पदमश्री उमाशंकर पांडेय बताते हैं कि यहां के तालाबों में साल भर पानी भरा रहता है. यह पानी बरसात के समय यहां पर एकत्रित हो जाता है. प्रत्येक तालाब से कोई ना कोई कहानी व धार्मिक-पौराणिक मान्यता जुड़ी है. यही कारण है कि यहां आने वाले पर्यटक इन तालाबों में गंदगी नहीं फैलाते और पूजा करते हैं. यह तालाब जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि बरसात के अलावा इन तालाबों में पानी आने का कोई दूसरा जरिया नहीं है.

किले की सुरक्षा
किले की सुरक्षा (ETV Bharat)


किले को कालिंजराधिपति की उपाधि: इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि अजेय दुर्ग खजुराहो से करीब 98 किलोमीटर की दूरी पर है. इसे अपराजित दुर्ग में गिना जाता है. चित्तौड़गढ़ के किले के बाद यह ऐसा किला रहा है, जिसे जीतना दुश्मनों के लिए सबसे चुनौती पूर्ण रहा है. बताया कि कालिंजर की पहाड़ी पर बसे इस किले का इतिहास 16वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था.

चंदेलों का इतिहास
चंदेलों का इतिहास (ETV Bharat)

गजनी-बाबर ने किया हमला: रवि भट्ट ने बताया कि अगर ऐतिहासिक नजरिए से देखे तो इस किले ने बहुत सी लड़ाइयों और आक्रमणों को झेला है. कई मुस्लिम शासकों ने इस पर हमला किया, पर यह हमेशा अजेय बना रहा. इस किले पर सबसे अधिक चंदेल वंश के राजाओं ने शासन किया है. प्राप्त जानकारी और तथ्यों के हिसाब से 1022 ई. में महमूद गजनवी ने इस किले का घेराव किया था. उसके बाद 1526 में बाबर ने इस पर हमला किया था, जबकि 1545 में शेरशाह सूरी ने भी इस पर हमला किया था.

नीलकंठ मंदिर
नीलकंठ मंदिर (ETV Bharat)

नीलकंठ मंदिर में नील पत्थर से बना शिवलिंग: इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि इस जिले का सबसे मुख्य आकर्षण इसका नीलकंठ मंदिर है. इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था. इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां 18 भुजा वाली विशालकाय मूर्ति के अलावा एक शिवलिंग है, जो नील पत्थर का बना हुआ है. साथ ही मंदिर के रास्ते के पत्थरों पर भगवान शिव, काल भैरव, भगवान गणेश, हनुमान आदि के चित्र उभर गए हैं.

पर्यटन सुविधाएं
पर्यटन सुविधाएं (ETV Bharat)

पौराणिक मान्यता: कालिंजर किले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है. इसे शिव के विषपान से जोड़ा जाता है. आस्था है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विष पीया था और फिर कालिंजर आए. यहीं शिव ने काल को हराया था.

किला देखने वालों की संख्या में इजाफा
किला देखने वालों की संख्या में इजाफा (ETV Bharat)

किले की वास्तुकला-स्थापत्य: किले में गुप्त, पंचायतन, नागर और प्रतिहार शैलियों का संगम है. इसमें सात द्वार हैं, जिनमें सिंह द्वार, गणेश द्वार, चंडी द्वार, स्वर्गारोहण द्वार, हनुमान द्वार, लाल द्वार और नेमि द्वार हैं. यह किला काल भैरव की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है. दुर्ग प्राकृतिक रूप से सुंदर है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मनोहारी दृश्य दिखाता है.

किले तक कैसे पहुंचें: कालिंजर का किला बांदा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है. किले के एक तरफ चित्रकूट है, जिसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध खजुराहो है, जो लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. किले के पास ही मध्य प्रदेश के सतना और पन्ना जिले की भी सीमाएं लगती हैं. किले का नजदीकी रेलवे स्टेशन बांदा का अतर्रा रेलवे स्टेशन है, जिससे किले की दूरी 30 किलोमीटर है. यहां पर लखनऊ और दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों का ठहराव है. यह रेलवे स्टेशन झांसी और प्रयागराज के बीच का एक प्रमुख स्टेशन है.

कैसे पहुंचें कालिंजर किला
कैसे पहुंचें कालिंजर किला (ETV Bharat)



किले के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये: कालिंजर के किले में पर्यटन को बढ़ाना देने के लिए सरकार एक हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने जा रही है, जिसके लिए यहां कई निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं. किले के कायाकल्प और विकास के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 12 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है. इसके साथ ही कालिंजर-पन्ना एवं कालिंजर-बांदा मार्ग पर डेकोरेटिव पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए 04 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. कुल 16 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति मिली है, जिससे पक्के पैदल मार्ग, सूचना केंद्र, यात्री विश्रामालय, लाइटिंग, लाइन एंड साउंड शो और सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं. किले के पास एक नया बस स्टैंड भी बनना प्रस्तावित है, जिससे की पर्यटक सीधे किले के पास तक आसानी से पहुंच सकें.

