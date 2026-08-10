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जयपुर में मनचलों को सबक सिखा रही 'कालिका' पेट्रोलिंग यूनिट, 1500 को भेजा हवालात

महिलाओं को आत्मरक्षा की टिप्स देती कालिका यूनिट की मेंबर. ( फोटो सोर्स- जयपुर पुलिस. )

जयपुर : राजधानी जयपुर के साथ ही प्रदेश के कई शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ और फब्तियां कसने की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए गठित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट मनचलों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को हवालात तक पहुंचा रही है. इस साल में अब तक 1500 से ज्यादा मनचलों के खिलाफ कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने एक्शन लिया है. इसके अलावा हजारों महिलाओं-युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया. वहीं, कई मामलों में समझाइश भी की गई है. जयपुर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की प्रभारी रानू शर्मा का कहना है कि आमतौर पर युवतियां और महिलाएं छेड़छाड़ या बदतमीजी के मामलों में चुप रह जाती हैं. पीड़ित महिलाओं के नाम उजागर किए बिना कालिका यूनिट एक्शन लेती है. जयपुर में 200 महिला पुलिसकर्मियों की 70 टीम : उन्होंने बताया, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा पर काम कर रही हैं. जयपुर में 200 महिला पुलिसकर्मियों को इस यूनिट में तैनात किया गया है. जिन्हें खास प्रशिक्षण भी दिया गया है. आमतौर पर शहर में नीली वर्दी में कालिका यूनिट की महिला पुलिसकर्मी दिख जाती हैं. जबकि कई जगहों पर सादा वस्त्रों में भी कालिका यूनिट की टीम को तैनात किया जाता है. जो संकट में फांसी महिलाओं की मदद करती हैं. हजारों महिलाओं को दी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: अलवर: मनचलों में कलिका यूनिट का खौफ, तीन माह में पकड़े एक दर्जन बदमाश सादा वर्दी में तैनात 35 टीम : उनका कहना है कि जयपुर में करीब 70 वर्दीधारी कालिका टीम तैनात की गई हैं. यह पेट्रोलिंग टीम बाइक पर घूमते हुए मनचलों पर नजर रखती हैं. इसके अलावा सिविल वर्दी में भी कालिका यूनिट की 35 टीमों को तैनात किया गया है. यह टीमें सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, मॉल, सार्वजनिक पार्क और पर्यटन स्थलों पर तैनात रहती हैं. छेड़छाड़ की घटनाएं होने या मनचलों द्वारा महिलाओं-युवतियों को परेशान करने की बात सामने आने पर यह टीम एक्शन लेती हैं.