करनाल में कालीचरण हत्याकांड का खुलासा, CCTV कैमरों ने खोला राज, 3 आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा की करनाल पुलिस ने 24 घंटे में कालीचरण मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है.
Published : September 17, 2026 at 10:27 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल में देर रात सड़क किनारे खून से लथपथ मिले युवक कालीचरण की हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझाने का दावा किया है. CIA-2 की टीम ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान दीपांशु, योगेश और रोमियो के रूप में हुई है. तीनों करनाल के रहने वाले हैं और पुलिस के अनुसार नशे के आदी बताए जा रहे हैं.
ट्रेन से करनाल पहुंचा था कालीचरण : मृतक कालीचरण मूल रूप से आगरा जिले के गांव बड़ौदा का रहने वाला था. वो ट्रेन के जरिए करनाल पहुंचा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई. 15 तारीख की देर रात उसका शव ज्वैल्स होटल के नजदीक आईटीआई की तरफ जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे पड़ा मिला. शरीर पर धारदार हथियार से हमले के कई निशान पाए गए थे.
खून से लथपथ मिला था शव : घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और CIA-2 की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल टीम को बुलाया. एफएसएल टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने हत्या की कड़ियां जोड़ने के लिए घटनास्थल से लेकर करनाल रेलवे स्टेशन तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.
कैमरों ने खोली राज की परतें : CIA-2 ने करनाल रेलवे स्टेशन से ज्वैल्स होटल रोड तक लगे कैमरों की फुटेज को खंगाला. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और जांच के अन्य पहलुओं को जोड़ते हुए संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास किया. लगातार जांच के बाद पुलिस को मामले में अहम सुराग मिले और तीन आरोपियों को करनाल की मंगल कॉलोनी से काबू कर लिया गया.
आपसी कहासुनी बनी हत्या की वजह : CIA-2 प्रभारी प्रवीण के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कालीचरण के साथ उनकी आपसी कहासुनी हुई थी. इसके बाद विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से कालीचरण पर कई वार किए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
पेठा बनाने का काम करता था कालीचरण : कालीचरण पिछले करीब दस वर्षों से करनाल में रह रहा था और पेठा बनाने का काम करता था. वो गोवर्धन पेठा भंडार पर काम करता था. कालीचरण के तीन भाई भी करनाल में ही रहते हैं, जबकि उसका परिवार आगरा में रहता है. मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों समेत परिवार को छोड़ गया है.
तीनों आरोपियों से जारी है गहन पूछताछ : CIA-2 प्रभारी प्रवीण ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. आरोपियों से पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा.
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