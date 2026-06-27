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काली नदी का 'काल': प्रदूषण ने छीना भोजन, अब गांवों में इंसानों और मवेशियों के शिकार पर निकले मगरमच्छ

उत्तर प्रदेश में काली नदी के प्रदूषण और मगरमच्छों के रिहायशी इलाकों में घुसने की गंभीर समस्या पर पढ़िये स्पेशल रिपोर्ट...

काली नदी पर संकट
काली नदी पर संकट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 5:42 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 6:36 PM IST

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अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, हाथरस और कासगंज जिलों से गुजरने वाली काली नदी इन दिनों 'खौफ का दूसरा नाम' बन चुकी है. लेकिन इस खौफ की वजह खुद यह नदी नहीं, बल्कि इसके प्रदूषित पानी से निकलकर गांवों में शिकार ढूंढ रहे मगरमच्छ हैं. फैक्ट्रियों के जहर ने नदी से मछलियों का नामोनिशान मिटा दिया है. अब भूख से तड़पते मगरमच्छ भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों पर धावा बोल रहे हैं. खेत पर जाना हो या मवेशियों को पानी पिलाना, इन तीन जिलों के दर्जनों गांवों के लोग हर पल मौत के साए में जी रहे हैं. राहुल श्रीवास्तव के संपादन के साथ संवाददाता आलोक सिंह की स्पेशल रिपोर्ट:

काली नदी पर संकट (Video credit: ETV Bharat)

आइये जानते हैं काली नदी का इतिहास...


460 किलोमीटर लंबी नदी : काली नदी का उद्गम मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ तहसील के अंतवाड़ा इलाके से माना जाता है. मुजफ्फरनगर से निकलकर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़ होते हुए कन्नौज में गंगा से मिलने वाली लगभग 460 किलोमीटर लंबी यह नदी अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है. फर्रुखाबाद होते हुए ये कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है.

नदी को "कालिंदी" नाम से जानते थे : बुलंदशहर में इसे काली नदी कहते हैं. पर्यावरणविद् सुबोध नंदन शर्मा (80) बताते हैं कि इसे पहले "कालिंदी" नाम से जानते थे. इसे पूर्वी काली नदी भी कहते हैं. कहा जाता है कि काली नदी का उल्लेख मुगलकालीन दस्तावेजों और फारसी इतिहास में भी मिलता है.

इतिहासकारों के अनुसार, राजा महाराजाओं के दौर में भी इसके पानी के गहरे रंग के कारण ही इसे यह नाम दिया गया. वह बताते हैं कि इस नदी की एक खास बात यह है कि यह सीधी नहीं बहती है, बल्कि बहुत ज्यादा टेढ़ी-मेढ़ी घुमावदार होकर बहती है.

इन गांवों से होकर गुजरती है काली नदी
इन गांवों से होकर गुजरती है काली नदी (Photo credit: ETV Bharat)

"गांवों में मगरमच्छों की मौजूदगी अब आम बात" : पर्यावरणविद् सुबोध नंदन शर्मा बताते हैं कि मगरमच्छ नदी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं. उनका मुख्य भोजन मछलियां और अन्य जलीय जीव होते हैं. लेकिन, जब नदी में भोजन का स्रोत समाप्त होने लगा तो मगरमच्छ भोजन की तलाश में किनारे बसे गांवों की ओर बढ़ने लगे. अलीगढ़ के करीब एक दर्जन गांवों में मगरमच्छों की मौजूदगी अब आम बात बन चुकी है. खेतों, तालाबों, नहरों और यहां तक कि घरों के आस-पास भी मगरमच्छ दिखाई देने लगे हैं.

"काली नदी में लोग पहले नहाते थे" : पर्यावरणविद् बताते हैं कि काली नदी की वर्तमान स्थिति बेहद दुखद है. वह कहते हैं कि एक समय था, जब काली नदी गंगा नदी की तरह साफ थी. लोग इसमें नहाते थे. तब न इतने उद्योग थे और न ही इतना प्रदूषण था. वह बताते हैं कि 2002 में मेरठ में कुछ महिलाएं नदी में स्नान करने के बाद त्वचा रोग की शिकायत लेकर आईं थीं, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि नदी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है.

अलीगढ़ में काली नदी
अलीगढ़ में काली नदी (Photo credit: ETV Bharat)

"मगरमच्छों का प्राकृतिक भोजन खत्म" : वह बताते हैं कि अब नदी में मछलियों का होना और न होना बराबर है. जो बचती हैं वह मर जाती हैं या किनारे पर आ जाती हैं. मगरमच्छों का प्राकृतिक भोजन खत्म हो गया है. पानी भी उनके रहने लायक नहीं बचा, इसलिए वे किनारे आकर मवेशियों और इंसानों पर हमला कर रहे हैं. उनका मानना है कि जब तक नदी में प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक मगरमच्छों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ता रहेगा.


इन गांवों में बढ़ती दहशत : काली नदी अलीगढ़ जिले के जिन प्रमुख गांवों से होकर गुजरती है उनमें गाजीपुर, ग्वालरा, भवनगढ़ी, चेदौली, खेड़ा, कलाई, मीरपुर का नगला, सिल्ला विसावलपुर, वारानदी, धर्मपुर का नगला, पौथी शामिल हैं. नदी किनारे स्थित बस्तियां
और गांवों में किसान, पशुपालक और बच्चे सबसे अधिक जोखिम का सामना करते हैं.

आइये जानते हैं कि काली नदी को लेकर क्या कहते हैं स्थानीय लोग?

"पीने और नहाने लायक साफ हुआ करता था पानी" : स्थानीय बुजुर्ग प्रवीण कुमार बताते हैं कि पहले के जमाने में काली नदी का नाम सिर्फ इसके गहरे पानी या मिट्टी की वजह से था, लेकिन पानी तब भी पीने और नहाने लायक साफ हुआ करता था. आज के दौर में फैक्ट्री के केमिकल और गंदे नालों ने इसके नाम को सचमुच चरितार्थ कर दिया है.

नदी में मौजूद हैं मगरमच्छ
नदी में मौजूद हैं मगरमच्छ (Photo credit: ETV Bharat)

"स्याह काली और प्रदूषित हो चुकी है नदी" : वह बताते हैं कि अब यह नदी प्रदूषण के कारण सच में स्याह काली और प्रदूषित हो चुकी है. स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले नदी का पानी साफ होता था. लोग उसमें स्नान करते थे. पशु पानी पीते थे और बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती थीं. लेकिन औद्योगीकरण, सीवर के गंदे पानी और रासायनिक अपशिष्टों ने इस नदी को प्रदूषित कर दिया.

वह बताते हैं कि पहले के जमाने में काली नदी का नाम सिर्फ इसके गहरे पानी या मिट्टी की वजह से था, लेकिन पानी तब भी पीने और नहाने लायक साफ हुआ करता था लेकिन, आज के दौर में फैक्ट्री के केमिकल और गंदे नालों ने इसके नाम को सचमुच चरितार्थ कर दिया है. अब यह नदी प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो चुकी है.

काली नदी की स्थिति
काली नदी की स्थिति (Photo credit: ETV Bharat)

'पता नहीं कब कहां से निकल आए मगरमच्छ' : सिल्ला बिसावल क्षेत्र के निवासी आकाश बताते हैं कि नदी में फैक्ट्रियों का गंदा पानी लगातार छोड़ा जाता है. वह बताते हैं कि एक फैक्ट्री समेत कई जगहों का गंदा पानी नदी में आता है. मछलियां पनप नहीं पातीं. नदी किनारे लोग बकरियां और मवेशी चराने आते हैं तो मगरमच्छ हमला कर देते हैं.

"मगरमच्छ का रहता है हमेशा डर" : वह बताते हैं कि एक किसान की बकरी को मगरमच्छ खींचकर ले गया था. हमेशा डर बना रहता है कि खेत में काम करते समय अचानक मगरमच्छ सामने आ जाए. उनका आरोप है कि वन विभाग को कई बार जानकारी देने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकाला गया.


'नदी किनारे जाना भी खतरे से खाली नहीं' : स्थानीय निवासी संजय बताते हैं कि ग्रामीणों की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा है. मगरमच्छ 9 से 10 फीट तक लंबे होते हैं. किसान डर की वजह से नदी के किनारे जाने से बचते हैं. खेतों में काम करना भी जोखिम भरा हो गया है. उनका कहना है कि ग्रामीण लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है.



नदी से निकलकर खेतों में पहुंच रहे मगरमच्छ
नदी से निकलकर खेतों में पहुंच रहे मगरमच्छ (Photo credit: ETV Bharat)

नदी को लेकर जानिये अधिकारियों ने क्या कहा?

"प्रदूषण को कम करने का करेंगे प्रयास" : एसडीएम अतरौली नारायण सिंह ने कहा कि काली नदी में पानी खूब बहता है. वहीं, प्रदूषण के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह करने वाले हम और आप लोग ही हैं. लेकिन, काली नदी में पानी बह रहा है. प्रदूषण को कम करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्रियां बंद हो गईं तो रोजगार की भी समस्या आएगी.

"अंतवाड़ा से माना जाता है काली नदी का उद्गम स्थल" : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि काली नदी की कुल लंबाई लगभग 460 किलोमीटर है. काली नदी का उद्गम स्थल मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ गांव के अंतवाड़ा से माना जाता है और यह मेरठ, मवाना, हापुड़, बुलंदशहर से होते हुए अलीगढ़ के गांव बरखेड़ा हसनगढ़ी में प्रवेश करती है. वहीं, अलीगढ़ से कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद से होते हुए कन्नौज जिले में गंगा नदी में मिलती है.

"नदी के किनारे दो बड़ी इकाइयां स्थापित" : उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में काली नदी के किनारे दो बड़ी इकाइयां स्थापित हैं. उन्होंने बताया कि दोनों ही कंपनियों में शुद्धिकरण संयंत्र से शुद्धिकृत किए जाने के बाद पानी काली नदी में जाता है. दोनों ही कंपनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति (जल, वायु) प्राप्त कर संचालित की जा रही है.

काली नदी
काली नदी (Photo credit: ETV Bharat)

"ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (OCEMS) स्थापित" : उन्होंने बताया कि जिसका निरीक्षण समय-समय पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी संस्था द्वारा साल में एक बार किया जाता है. कंपनी में ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (OCEMS) स्थापित है, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संबद्ध है.

"25 मई 2026 को जल के नमूनों का किया गया विश्लेषण" : उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा काली नदी की जल गुणवत्ता का मॉनिटरिंग दो बिंदुओं पर किया जाता है. इसमें 25 मई 2026 को काली नदी के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से एकत्रित किए गए जल के नमूनों का विश्लेषण किया गया.

"काली नदी की water quality E class" : उन्होंने बताया कि काली नदी के पानी के अपस्ट्रीम में pH-7.28, DO-1.6 mg/l, BOD-26 mg/l, COD-140 mg/l, TDS-791 mg/l पाया गया. वहीं, काली नदी के पानी के डाउनस्ट्रीम में pH-7.34, DO-1.7 mg/l, BOD-24 mg/l, COD-134 mg/l पाया गया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ विश्वनाथ शर्मा ने जल गुणवत्ता मानदंड (Water quality criteria) के अनुसार, मई 2026 में काली नदी की water quality E class में आच्छादित बताया है.

काली नदी
काली नदी (Photo credit: ETV Bharat)
आइये जानते हैं क्या होते हैं मानक...
  • यदि किसी नदी का पानी E Class में है, तो इसका मतलब है कि वह पीने या नहाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है.
  • pH मान बताता है कि पानी अम्लीय (Acidic) है या क्षारीय (Alkaline).
  • DO (Dissolved Oxygen) का मतलब है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन.
  • स्वच्छ नदी में सामान्यतः DO 5 mg/L या उससे अधिक होना चाहिए.
  • Biochemical Oxygen Demand (BOD)- बताता है कि पानी में कितना जैविक (Organic) प्रदूषण है. स्वच्छ नदी में BOD 3 mg/L से कम होना चाहिए.
  • Chemical Oxygen Demand (COD)- COD पानी में मौजूद कुल रासायनिक प्रदूषण का संकेत देता है. स्वच्छ नदी में COD काफी कम होना चाहिए.
  • Total Dissolved Solids (TDS)- 500 Milligram per Liter (mg/L) तक अच्छा माना जाता है.
पांच वर्षों में घटनाएं
पांच वर्षों में घटनाएं (Photo credit: ETV Bharat)

जिला मिशन फॉर क्लीन गंगा के जिला परियोजना अधिकारी ने कहा...

"23 मार्च को कराई गई थी जांच" : जिला मिशन फॉर क्लीन गंगा के जिला परियोजना अधिकारी आलोक कुमार के अनुसार, 23 मार्च को कराई गई जांच में काली नदी में घुलित ऑक्सीजन (DO) का स्तर मात्र 2.1 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया. विशेषज्ञों के अनुसार, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए पानी में कम से कम 4 से 5 मिलीग्राम प्रति लीटर घुलित ऑक्सीजन आवश्यक होती है. दो मिलीग्राम प्रति लीटर से कम स्तर को अत्यंत खतरनाक माना जाता है.

"915 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई थी TDS की मात्रा" : उन्होंने बताया कि नदी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स (TDS) की मात्रा 915 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई, जबकि सामान्यतः यह 300 से 500 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच होनी चाहिए. इस स्थिति का सीधा असर मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर पड़ा है. बड़ी संख्या में मछलियां समाप्त हो चुकी हैं या जीवित नहीं रह पा रही हैं. भोजन श्रृंखला के टूटने का सबसे बड़ा असर मगरमच्छों पर दिखाई दे रहा है.


आइये जानते हैं कि क्या कहते हैं वन विभाग के अधिकारी...

अलीगढ़ के प्रभागीय निदेशक (वन) शिवम कुमार के अनुसार, मगरमच्छों के रेस्क्यू के लिए विशेष टीम है. उन्होंने बताया कि किसी भी गांव से सूचना मिलने या आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज होने पर तत्काल रेस्क्यू टीम भेजी जाती है. मगरमच्छों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्स्थापित किया जाता है. वन विभाग ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाता है.

काली नदी
काली नदी (Photo credit: ETV Bharat)

मुआवजे का प्रावधान : प्रभागीय वन निदेशक बताते हैं कि जंगली जानवर के हमले से मृत्यु पर ₹5 लाख तक मुआवजा मिलने का प्रावधान है. गंभीर रूप से घायल होने पर ₹1 लाख तक सहायता दी जाती है. मवेशियों की क्षति पर भी सरकारी मुआवजे का प्रावधान है.

आइये जानते हैं क्या कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में डा सैफ सईद का काली नदी के पानी पर किया गया रिसर्च पेपर अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्प्रिंग नेचर में छपा है. डा. सैफ सईद ने गंगा और यमुना के वाटर पर भी काम किया है. डा. सैफ सईद ने काली नदी के पानी को प्रदूषित बताया है.

इंसानी बस्तियों में पहुंच रहे मगरमच्छ
इंसानी बस्तियों में पहुंच रहे मगरमच्छ (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि काली नदी पर काम किया है.कुछ पैरामीटर इन्वेस्टिगेट किए हैं. इसमें हेवी मेटल्स बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाए गए थे. वह लिमिट के अंदर हैं, लेकिन फिजिको पैरामीटर इसमें मौजूद हैं.

उन्होंने बताया कि काली नदी के जल पर अलग-अलग दो तरीके से स्टडी किया था. एक तो नदी के पानी का था, दूसरा आस-पास एग्रीकल्चर लैंड का है. क्योकि आस-पास के किसान इसी पानी से सिंचाई करते हैं. उन्होंने बताया कि काली नदी के पानी से खेती प्रभावित है. इसके ग्राउंड वाटर की भी एनालिसिस किया था. उन्होंने कहा कि हेवी मेटल ग्राउंडवाटर में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर पाए गए जो रेंज के बाहर हैं.

नदी में मौजूद हैं मगरमच्छ
नदी में मौजूद हैं मगरमच्छ (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जलीय जीव के लिए इस नदी में पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) नहीं है, यह बिल्कुल डेड है. उन्होंने कहा कि इसमें खतरनाक हेवी मेटल हैं, लेकिन इसका परसेंटेज लो लेवल पर है.

काली नदी के प्रदूषण के चलते जलीय जीवों के असर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे. उन्होंने कहा कि काली नदी में ऑक्सीजन न के बराबर है तो वहां फ्लोरा फौना न के बराबर होगा.

उन्होंने कहा कि जो हमने सैंपल उठाए हैं. उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है की जलीय जीवन इसमें होगा. उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार इस पानी में जलीय जीवन नहीं होगा. अगर यहां मगरमच्छ है तो वह अपना आहार बाहर ढूंढने ही निकलेगा.

उन्होंने कहा कि नदी के पैरलल एक नाला बनाने की आवश्यकता है. ड्रेनेज डायरेक्ट नदी में न किया जाए. उसके पैरेलल कैनाल या इंडस्ट्रियल वेस्ट को ले जाने वाला नाला बनाया जाए. इसका समाधान इसी में है. वहीं फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट बड़े स्तर पर लगाया जाए. उन्होंने कहा कि बहुत सी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलते हैं.

उन्होंने बताया कि अगर इसमें सुधार लाना है तो नदी में ट्रीटमेंट के बाद ही पानी को छोड़ जाए. इसकी अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने कहा कि मेरठ और हापुड़ में इस नदी में ज्यादा पॉल्यूशन है. उन्होंने बताया कि इस नदी के किनारे पेंट की फैक्ट्री और शुगर फैक्ट्री भी हैं .

उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर प्रदूषणकारी इकाइयां लगी हैं, वहां पर चेक पॉइंट बनाया जाए. वहां मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया जाएं. वहीं मॉनिटरिंग किया जाए कि इस इंडस्ट्री से कितना ट्रीटेड पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसा होने से इंडस्ट्री भी इसको गंभीरता से लेगी.

उन्होंने कहा कि जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इसका वर्किंग भी बिल्कुल मेंटेनेंस वाला होना चाहिए. अगर टाइमली मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर इनकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है. क्योंकि दोबारा इसका साफ-सफाई करना काफी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से इसके प्रति बहुत गंभीरता नहीं दिखाई.

नोट : क्या आपके क्षेत्र में भी वन्यजीव और इंसानों के बीच ऐसा टकराव देखने को मिल रहा है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें या अपने क्षेत्र की समस्याएं हमारे साथ साझा करें।"


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Last Updated : June 27, 2026 at 6:36 PM IST

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