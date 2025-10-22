ETV Bharat / state

देवघर में काली आराधना की अलौकिक आभा, बंगाली समाज ने श्रद्धा, शक्ति और संस्कार से सजाई ‘महानिशा’ की रात्रि!

देवघर में काली मां की पूजा बंगाली पद्धति से की जाती है. बंगाली समुदाय देवी मां की तन मन और धन से पूजा करते हैं.

Kali Puja of Bengali community in Deoghar
देवघर में बंगाली समुदाय की काली पूजा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 2:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: दीपावली की शाम जब लोग घरों में धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं. उस समय देवघर की धरती पर श्रद्धा और शक्ति का संगम, काली पूजा के रूप में प्रकट होता है. यहां बंगाली समुदाय की परंपरा, भक्ति और उत्साह का ऐसा समन्वय देखने को मिलता है, मानो मां खुद, देवभूमि पर धरती पर उतर आई हो.

मातृशक्ति की आराधना ही गुंजायमान

देवघर में रहने वाले बंगाली समाज में काली पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पूर्वजों की आस्था, मातृशक्ति की आराधना और सांस्कृतिक अस्मिता का उत्सव है. शहर के हिंदी विद्यापीठ परिसर और उसके आसपास इस समय वातावरण काली मां के जयघोष से गुंजायमान है.

बंगाली समुदाय की काली पूजा का महत्व (Etv Bharat)

बांग्लादेश से आए थे मेरे पूर्वज: प्रवीर चौधरी

बंगाली समाज के वरिष्ठ सदस्य जयदीप दा बताते हैं कि उनके परिवार में यह पूजा दशकों से चली आ रही परंपरा है. उनके दादा प्रफुल्ल मानिक भी, मां काली की उपासना बड़े श्रद्धाभाव से करते थे. प्रवीर चौधरी भावुक होकर कहते हैं. हमारे पूर्वज बांग्लादेश के फरीदपुर से थे और हमारी माता ढाका की थीं. आजादी के बाद जब हमारा परिवार देवघर आया, तब से यह पूजा यहां निरंतर चली आ रही है. 'हम मानते हैं कि काली मां हमारे कुल की रक्षा संरक्षिका (रक्षण और सरंक्षण दोनो) हैं, जो हर संकट को हर लेती हैं'

Kali Puja of Bengali community in Deoghar
बंगाली समुदाय की काली पूजा (Etv Bharat)

यहां की पूजा बन चुकी है बंगाली समुदाय की आत्मा

वहीं बंगाली समाज की महिला शिवली मानिक का कहना है कि देवघर में काली पूजा उतनी ही भव्यता से होती है जितनी कोलकाता में. यहां तांत्रिक विधियों, बांग्ला पंचांग और पारंपरिक रीति से आराधना की जाती है. पहले भी देवघर में बंगाली परिवारों की संख्या अधिक थी इसलिए इस पूजा की परंपरा यहां की आत्मा बन चुकी है. काली पूजा के अवसर पर देवघर की गालियां सज उठती हैं. मां की प्रतिमा के सम्मुख दीपशिखाओं की पंक्तियां जल उठती हैं और शंखध्वनि के साथ ‘जय मां काली’ का उच्चारण वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है.

काली मां की पूजा के दौरान अलौकिक एहसास

बंगाली समाज की महिला शोभा मानिक बताती हैं कि मां की आराधना का यह पर्व, हमारे परिवार का सबसे बड़ा उत्सव है. हम सब चाहे दुनिया में कहीं भी रहे लेकिन काली पूजा पर देवघर लौटकर मां के चरणों में उपस्थित होना हम अनिवार्य मानते हैं. मां के आशीर्वाद से हमारा कुल समृद्ध है और अनेक बार हमने पूजा के दौरान अलौकिक अनुभूतियां भी की हैं.

हिंदी विद्यापीठ में स्थापित है मां की भव्य प्रतिमा

देवघर के हिंदी विद्यापीठ क्षेत्र में मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित है. श्रद्धालु दिन-रात दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. जगह-जगह भजन, आरती और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां की कृपा से उनके जीवन के समस्त विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है.

बंगाली संस्कृति की झलक है काली पूजा

काली मां की प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. इस अवसर पर पारंपरिक शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. देवघर में काली पूजा का आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति की जीवंत झलक है. इस अवसर पर भारत और विदेशों में बसे हजारों बंगाली परिवार देवघर पहुंचते हैं, जिससे यह नगरी भक्ति, उल्लास और शक्ति आराधना का संगम बन जाती है.

ये भी पढ़ें- हजारीबाग में कार्तिक अमावस्या की रात खुलता है शमशान का भूमिगत गर्भगृह, पंचमुंडी आसन के दर्शन करने आते हैं भक्त

कोलकाता की प्रतिष्ठित काली पूजा, जहां आते हैं सेलेब्रिटीज

मां काली से नशा मुक्त समाज की कामना, 1100 महिलाओं ने की आरती

TAGGED:

बंगाली समुदाय की काली पूजा
बंगाली में काली पूजा
देवघर में मां काली की आराधाना
देवघर की धरती पर मां काली की पूजा
KALI PUJA OF BENGALI COMMUNITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.