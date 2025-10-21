ETV Bharat / state

पाकुड़ के इस मंदिर में मसान की रोशनी में होती है मां काली की पूजा, जानें 350 वर्षों पुरानी मान्यता

पाकुड़: जिले में काली पूजा धूमधाम से की गई. बीते देर रात्रि को नित्य काली मंदिर, श्मशान वासिनी मंदिर, ग्राम रक्षा खेपा काली मंदिर के अलावा कई पंडालों में मां काली की पूजा अर्चना तांत्रिक विधि से पुरोहितों द्वारा करायी गई. रात भर पूजा पंडालों और मंदिरों में हजारों की संख्या में काली भक्त पूजा में शामिल हुए और मां काली का दर्शन किया. देर रात्रि को पूजा अर्चना के बाद पाठा की बलि दी गई.

ग्रामीण इलाकों में भी काली पूजा की धूम

पाकुड़ जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों के अलावा हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड के भी काली मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे थे. श्रद्धालुओं ने मां काली का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. साथ ही कई श्रद्धालुओं ने मन्नत पूरा होने पर पाठा की बलि भी दी. पाकुड़ शहरी क्षेत्र के प्रसिद्ध नित्य काली मंदिर, ग्राम रक्षा खेपा काली मंदिर और कालीतल्ला स्थित श्मशान काली तथा आनंदमयी मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी.

पाकुड़ में काली पूजा पर रिपोर्ट और जानकारी देते पुरोहित. (वीडियो-ईटीवी भारत)

यहां 350 वर्षों से होती आ रही काली पूजा

इस संबंध में पुरोहित तरुण पांडेय ने बताया कि कालीतल्ला स्थित श्मशान काली की पूजा 350 वर्षों से होती आ रही है. यहां आज भी पुरानी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना होती है. पुरोहित ने बताया कि श्मशान काली पूजा स्थल में विद्युत की नहीं, बल्कि परंपरा के अनुसार यहां मसान की रोशनी से पूजा अर्चना की जाती है और इस पूजा में सफाहोड़ आदिवासी और पहाड़िया समाज के लोग भी शामिल होते हैं.