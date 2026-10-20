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काली कलकत्ते की.. दुर्गा महासे की.. जानें भागलपुर के चंपा नगरी का 400 साल पुराना इतिहास

भागलपुर की चंपा नगरी का इतिहास ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर की चंपा नगरी का इतिहास केवल प्राचीन अंग महाजनपद तक सीमित नहीं है. यहां की गलियों, पुरानी हवेलियों और धार्मिक स्थलों में सदियों पुरानी विरासत आज भी जिंदा है. इसी गौरवशाली विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नाथनगर के चंपानगर में स्थित महाशय ड्योढ़ी है. इसकी पहचान कभी जमींदारी की शान, मां दुर्गा की भव्य आराधना, पारंपरिक मेलों और महान सांस्कृतिक आयोजनों से होती थी.

सांस्कृतिक बदलाव का दौर

यहां मां दुर्गा की पूजा की परंपरा 400 साल से अधिक पुरानी मानी जाती है. एक समय था, जब दुर्गापूजा से लेकर लक्ष्मी पूजा तक यहां उत्सव का माहौल रहता था. मेले लगते थे, नाच-गाने होते थे, अखाड़ों में पारंपरिक गतिविधियां चलती थीं और बाजारों की रौनक बढ़ जाती थी. लेकिन बदलते समय के साथ इस ऐतिहासिक परिसर की तमाम सांस्कृतिक गतिविधियां धीरे-धीरे सिमटती चली गईं. भागलपुर के चंपा नगरी का 400 साल पुराना इतिहास (ETV Bharat) घटती रौनक के कारण कभी पूरे समाज को जोड़ने वाले ये भव्य आयोजन अब बेहद सीमित हो गए हैं. स्थानीय कलाकार हेमंत कुमार बताते हैं कि परिवारों के बीच बढ़ती दूरियां, सामाजिक अलगाव और इतिहास के प्रति लोगों की घटती दिलचस्पी इसकी रौनक कम होने की मुख्य वजह है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह ऐतिहासिक धरोहर केवल पुरानी यादों में ही सिमटकर रह जाएगी? महाशय ड्योढ़ी का अतीत महाशय ड्योढ़ी का इतिहास भागलपुर की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था और जमींदारी परंपरा से गहराई से जुड़ा है. महाशय परिवार के श्रीराम घोष को मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में कानूनगो का पद मिला था. कानूनगो राजस्व व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पद होता था. इस ऐतिहासिक महाशय ड्योढ़ी को पुराने जमींदार परिवार के आवास और धार्मिक परिसर के रूप में जाना जाता है. नाथनगर के चंपानगर में स्थित महाशय ड्योढ़ी (ETV Bharat) प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र स्थानीय कलाकार हेमंत कुमार के अनुसार, इस प्रतिष्ठित परिवार के इतिहास का संबंध मुर्शिदाबाद से भी रहा है. वे आगे बताते हैं कि तारकनाथ घोष के समय में यह स्थान जमींदारी व्यवस्था और प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था. इसी परिसर में रहकर पूरे क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कामकाजों का संचालन और राजस्व वसूली का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाता था. "पुराने समय में ड्योढ़ी केवल रहने की जगह नहीं होती थी, बल्कि कई मामलों में परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रशासनिक गतिविधियों और धार्मिक आयोजनों का केंद्र भी हुआ करती थी. महाशय ड्योढ़ी की पहचान भी इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बनी."- हेमंत कुमार, स्थानीय कलाकार वर्तमान समय की जरूरत आज इस परिसर को देखने पर इसके अतीत और वर्तमान के बड़े अंतर को समझने की जरूरत महसूस होती है. इसकी ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने के साथ नई पीढ़ी को इसके इतिहास से परिचित कराना भी बेहद जरूरी है. महाशय ड्योढ़ी की सबसे बड़ी पहचान यहां होने वाली मां दुर्गा की विशेष पूजा है, जो सदियों से आस्था का केंद्र रही है. 400 वर्ष पुरानी परंपरा (ETV Bharat) 400 वर्ष पुरानी परंपरा यह पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही समृद्ध परंपरा का प्रतीक है. महाशय ड्योढ़ी में दुर्गापूजा की शुरुआत महाशय परिवार के पूर्वज श्रीराम घोष के समय से हुई थी. इस पूजा की विशिष्टता और भव्यता के कारण दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते रहे हैं. हेमंत कुमार बताते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा दूर-दराज के इलाकों तक थी. 'काली है कलकत्ते की, दुर्गा है महासे की.' इस ऐतिहासिक पूजा की प्रसिद्धि को दर्शाने के लिए स्थानीय स्तर पर एक प्रसिद्ध कहावत आज भी प्रचलित है, 'काली है कलकत्ते की, दुर्गा है महासे की.' इस कहावत से ही इसके गौरवशाली इतिहास का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. इस कहावत में कोलकाता की मां काली और महाशय ड्योढ़ी की मां दुर्गा की धार्मिक प्रतिष्ठा को रेखांकित किया गया है. अनूठी बंगाली पूजा पद्धति यह कहावत न केवल मंदिर की प्रसिद्धि बताती है, बल्कि उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी दर्शाती है. महाशय ड्योढ़ी की पूजा में बंगाली परंपरा के कई विशिष्ट अनुष्ठान शामिल होते हैं. यहां मां दुर्गा और उनके परिवार के साथ ऊपर की मेढ़ पर भगवान शिव को स्थापित किया जाता है. इसे 'मेढ़ पर मेढ़' चढ़ाने के नाम से जाना जाता है. लुप्त होती सांस्कृतिक कड़ियां दुर्गापूजा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों का विशेष महत्व रहा है. श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और पूरा समाज एक साथ आता है. लेकिन हेमंत कुमार की चिंता इस बात को लेकर है कि पूजा की यह पावन परंपरा भले ही आज भी जारी है, मगर इससे जुड़ी दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियां अब धीरे-धीरे पूरी तरह समाप्त होती जा रही हैं. लक्ष्मी पूजा का भव्य उत्सव