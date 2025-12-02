ETV Bharat / state

कालबेलिया कपड़ों में वल्गर डांस, संस्कृति से खिलवाड़, सरकार बचाए विरासत - सेनू सपेरा

जोधपुर : कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो कालबेलिया के संघर्ष से इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जिसके बाद इस समुदाय की डांसर्स सामने आने लगीं. कई डांसर ने अपनी उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करवाई. राजस्थान से बाहर से आने वाले, पश्चिमी राजस्थान आने पर यह नृत्य देखना नहीं भूलते, लेकिन इन दिनों कालबेलिया डांसर के कपड़ों में फूहड़ता भरे डांस महफिलों में किए जा रहे हैं, जिनका सोशल मीडिया पर प्रचार भी हो रहा है. इनमें से कई तो लड़के हैं जो इन कपड़ों में नाच रहे हैं. इसको लेकर मूल कालबेलिया नृतक परेशान हैं. इसको लेकर लेकर जोधपुर की अंतरराष्ट्रीय कालबेलिया डांसर सेनू सपेरा ने ऐसे डांसर के प्रति गहरी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि सरकार से मांग है कि हमारा नृत्य विदेशों में राजस्थान की पहचान है. इसे सुरक्षित रखने में सहयोग करें.

लड़के लड़कियां बन कर नाच रहे हैं : सेनू का दावा है कि लड़कें लड़कियां बनकर अश्लील डांस करते हैं, जो पसंद नहीं है. यह हमारी संस्कृति है, मान-सम्मान है. हम इसको जिंदा रखने के लिए डांस कर रहे हैं. हमारी युवा क्या देखकर समझेगी? हमें देखकर हमारे बच्चे सीख रहे हैं. ये हमारी पहचान है. ऐसे में कोई इसका गलत उपयोग करते हैं तो यह ठीक नहीं है. उनसे निवेदन है कि कुछ पैसों के लिए और चंद पब्लिसिटी के लिए इस तरीके का डांस न करें. हमारी संस्कृति को खराब नहीं करें.