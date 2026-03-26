ETV Bharat / state

वैन की टक्कर से कालबेलिया डांसर की मौत, दो बहनें घायल, 20 फीट घसीटने के बाद दीवार से टकराई गाड़ी

जैसलमेर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर गफूर भट्टा इलाके में तेज रफ्तार इको वैन ने सड़क किनारे पैदल जा रही तीन बहनों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी दो बहनें घायल हो गईं. दुर्घटना में वैन चालक भी घायल हो गया. मृतका की पहचान जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी 18 वर्षीय कालबेलिया डांसर रवीना सपेरा के रूप में हुई है. उसकी बहनें कल्पना और ममता सपेरा हादसे में घायल हो गईं.

20 फीट तक घसीटते हुए ले गई वैन: कोतवाली थाने के एएसआई ओमाराम ने बताया कि वैन चालक तोगाराम खत्री (65) इको वैन लेकर शहर की ओर आ रहा था. तीन नंबर स्कूल के पास बने स्पीड ब्रेकर पर वाहन की रफ्तार अधिक होने के कारण चालक संतुलन खो बैठा. इसके चलते बेकाबू वैन ने सड़क किनारे चल रही तीनों बहनों को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शी पेम्प सिंह ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन रवीना को करीब 20 फीट तक घसीटते हुए ले गई. इसके बाद वाहन सीवरेज नाले को पार कर एक मकान की दीवार से जा टकराया. रवीना गाड़ी और दीवार के बीच बुरी तरह फंस गई थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई.