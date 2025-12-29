राजस्थान का नाम रोशन करने वाले इस समुदाय के पास शव दफन के लिए भी नहीं है जमीन
कालबेलिया समुदाय ने शव दफनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है. आक्रोशित लोगों ने बाड़मेर में शव रखकर प्रदर्शन भी किया.
Published : December 29, 2025 at 7:30 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 7:36 PM IST
जयपुर/बाड़मेर: देश-विदेश में राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान बन चुके कालबेलिया समुदाय के सामने आज एक विडंबनापूर्ण संकट है. अपने मोहक नृत्य से कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करवा चुके हैं, लेकिन यह घुमंतू समुदाय अपने मृतकों को दफनाने के लिए दो गज जमीन के लिए तरस रहा है. पद्मश्री सम्मानित कलाकार गुलाबो सपेरा के नेतृत्व में समुदाय ने सरकार से मांग है कि उन्हें एक स्थायी दफन भूमि उपलब्ध कराई जाए. गुलाबो का कहना है कि नाथ परंपरा के कारण उनकी रीति दाह संस्कार नहीं, बल्कि दफनाने की है, लेकिन आज तक उन्हें कोई अलग श्मशान स्थल आवंटित नहीं किया गया है. इसके कारण उन्हें निजी जमीन पर दफनाना पड़ता है. इससे कई बार विवाद और अपमान की स्थिति हो जाती है. इसी मामले में सोमवार को बाड़मेर में भी कालबेलिया समाज ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन जताया. बाद में समझाइश के बाद वे माने.
पद्मश्री से सम्मानित और अखिल राजस्थान कालबेलिया महासभा की अध्यक्ष लोक कलाकार गुलाबो सपेरा का कहना था कि कालबेलिया समुदाय ने देश-विदेश में राजस्थान का नाम रोशन किया है और कई देशों में लोगों को राजस्थान की इस संस्कृति से रूबरू करवाया है. उन्होंने बताया कि कालबेलिया समुदाय नाथ परंपरा को मानता है, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार नहीं, बल्कि दफनाने की परंपरा है. इसके लिए समुदाय को अलग दफन भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन समुदाय का आरोप है कि उनके पास आज तक ऐसी कोई स्थायी जमीन उपलब्ध नहीं है. सरकार ने अलग-अलग धर्मों के लिए श्मशान या कब्रिस्तान के लिए जगह दे रखी है, लेकिन कालबेलिया समाज के लिए ऐसी कोई जमीन नहीं है. मजबूरी में हमें निजी जमीन पर अंतिम संस्कार करना पड़ता है.
पढ़ें: बाड़मेर: युवक की अंत्येष्टि पर विवाद, सड़क पर शव रख प्रदर्शन
सम्मान और अधिकार की बात: गुलाबो का कहना है कि जल्द ही सरकार को इस समस्या से अवगत करवाएंगे. कई बार समाज के कार्यक्रमों में इस बारे में आवाज भी उठाई है. समाज के लोगों का कहना है कि यह समस्या केवल जमीन की नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की है. जिस समुदाय ने पीढ़ियों से राजस्थान की लोक-संस्कृति को जीवित रखा, वही आज अपने मृतकों को सम्मान के साथ विदा करने के अधिकार से वंचित है.
सरकार हमारी मदद करे: गुलाबो का कहना था कि घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय आज भी सरकार की योजनाओं से दूर हैं. उन्हें बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है. न आवासीय जमीन, न श्मशान या कब्रिस्तान. ऐसे में हम सिर्फ सरकार से गुजारिश कर सकते हैं कि वह हमारी मदद करे. जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद हमें जमीन मिल सके. उन्होंने कहा कि घुमंतू समुदाय होने के कारण गांवों में रहने वाले उनके समाज के लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है.
यह भी पढ़ें: भीलवाड़ा: अंतिम यात्रा की राह भी कठिन, 2 फीट पानी से गुजरी अर्थी
बाड़मेर में कालबेलिया समाज ने शव रखकर किया प्रदर्शन: अंतिम संस्कार के लिए श्मशान भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर बाड़मेर में कालबेलिया समाज के लोगों ने सोमवार को एक व्यक्ति के शव को सड़क पर रखकर तीखा विरोध प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि लंबे समय से मांग करने के बावजूद प्रशासन उन्हें अंतिम संस्कार के लिए श्मशान भूमि नहीं दे रहा. समाज के अध्यक्ष नारायण कालबेलिया ने बताया कि शहर में 53 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी. उसे अंतिम संस्कार के लिए एक निजी भूमि पर ले जाया गया, लेकिन वहां भूमाफियाओं ने उन्हें भगा दिया. इस पर वे शव को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर आने लगे. यहां पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया. इस पर वे वहीं शव रखकर धरने पर बैठ गए. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाईश की. भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने फोन पर 4-5 दिन में भूमि दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद विरोध समाप्त हुआ और अंतिम संस्कार संपन्न हुआ.
यह भी पढ़ें: मानवता शर्मशार! मोक्ष रथ होने पर भी लावारिस शवों को कचरा ट्रॉली से ले गए, जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ा
शिव विधायक का बयान: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मामले को 'मानवीय संवेदनाओं पर चोट' बताते हुए प्रशासन से तत्काल स्थायी समाधान की मांग की. उन्होंने कहा कि इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले समुदाय को दो गज जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, यह गंभीर अन्याय है.