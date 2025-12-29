ETV Bharat / state

राजस्थान का नाम रोशन करने वाले इस समुदाय के पास शव दफन के लिए भी नहीं है जमीन

जयपुर/बाड़मेर: देश-विदेश में राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान बन चुके कालबेलिया समुदाय के सामने आज एक विडंबनापूर्ण संकट है. अपने मोहक नृत्य से कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करवा चुके हैं, लेकिन यह घुमंतू समुदाय अपने मृतकों को दफनाने के लिए दो गज जमीन के लिए तरस रहा है. पद्मश्री सम्मानित कलाकार गुलाबो सपेरा के नेतृत्व में समुदाय ने सरकार से मांग है कि उन्हें एक स्थायी दफन भूमि उपलब्ध कराई जाए. गुलाबो का कहना है कि नाथ परंपरा के कारण उनकी रीति दाह संस्कार नहीं, बल्कि दफनाने की है, लेकिन आज तक उन्हें कोई अलग श्मशान स्थल आवंटित नहीं किया गया है. इसके कारण उन्हें निजी जमीन पर दफनाना पड़ता है. इससे कई बार विवाद और अपमान की स्थिति हो जाती है. इसी मामले में सोमवार को बाड़मेर में भी कालबेलिया समाज ने सड़क पर शव रखकर​ विरोध प्रदर्शन जताया. बाद में समझाइश के बाद वे माने.

पद्मश्री से सम्मानित और अखिल राजस्थान कालबेलिया महासभा की अध्यक्ष लोक कलाकार गुलाबो सपेरा का कहना था कि कालबेलिया समुदाय ने देश-विदेश में राजस्थान का नाम रोशन किया है और कई देशों में लोगों को राजस्थान की इस संस्कृति से रूबरू करवाया है. उन्होंने बताया कि कालबेलिया समुदाय नाथ परंपरा को मानता है, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार नहीं, बल्कि दफनाने की परंपरा है. इसके लिए समुदाय को अलग दफन भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन समुदाय का आरोप है कि उनके पास आज तक ऐसी कोई स्थायी जमीन उपलब्ध नहीं है. सरकार ने अलग-अलग धर्मों के लिए श्मशान या कब्रिस्तान के लिए जगह दे रखी है, लेकिन कालबेलिया समाज के लिए ऐसी कोई जमीन नहीं है. मजबूरी में हमें निजी जमीन पर अंतिम संस्कार करना पड़ता है.

सुनिए...कालबेलिया समुदाय की मांग को लेकर क्या बोले समाज के लोग (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: बाड़मेर: युवक की अंत्येष्टि पर विवाद, सड़क पर शव रख प्रदर्शन

सम्मान और अधिकार की बात: गुलाबो का कहना है कि जल्द ही सरकार को इस समस्या से अवगत करवाएंगे. कई बार समाज के कार्यक्रमों में इस बारे में आवाज भी उठाई है. समाज के लोगों का कहना है कि यह समस्या केवल जमीन की नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की है. जिस समुदाय ने पीढ़ियों से राजस्थान की लोक-संस्कृति को जीवित रखा, वही आज अपने मृतकों को सम्मान के साथ विदा करने के अधिकार से वंचित है.