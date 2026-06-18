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जोधपुर की सेनू सपेरा ने पेरिस में पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी, विदेशियों को सिखाती हैं कालबेलिया नृत्य

कालबेलिया कलाकार सेनू सपेरा ने पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी.

सेनू सपेरा ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली
सेनू सपेरा ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली (Photo courtesy- Senu Sapera Facebook)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 4:54 PM IST

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जोधपुर: जिले के ओसियां की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार सेनू सपेरा ने गुरुवार को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाई. प्रधानमंत्री गुरुवार को अल सुबह पेरिस पहुंचे थे. इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक उनका स्वागत करने पहुंचे थे. इनमें जोधपुर की फेमस कालबेलिया डांसर सेनू सपेरा भी शामिल थीं. अंतरराष्ट्रीय कालबेलिया लोक कलाकार सेनू सपेरा विदेशियों को कालबेलिया नृत्य सिखाती हैं. इसके लिए वह 6 महीने पेरिस और 6 महीने भारत में रहती हैं.

2023 में भी पीएम से मिली थीं: सेनू सपेरा ने बताया कि पेरिस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग आज पीएम के 12 साल कार्यकाल पूरा होने की बधाई देने पहुंचे थे. "मैं भी वहां गई थी जहां पीएम के साथ सेल्फी खिंचवाई. यह काफी सुंदर पल था. इस दौरान राजस्थान के और भी लोग वहां मौजूद थे." उन्होंने इससे पहले वर्ष 2023 में भी इसी होटल में पीएम से मुलाकात कर उनके साथ तस्वीर ली थी. ओसियां के पली क्षेत्र निवासी सेनू ने हजारों विदेशियों को राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और नृत्य सिखाया है. यह क्रम लगातार जारी है.

लोक कलाकार सेनू सपेरा (Video Source- ANI)

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गुलाबों के बाद सेनू ने बनाई पहचान: पहली कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो हैं, जिन्होंने इस नृत्य को सात समंदर पार पहुंचाया. कालबेलिया समुदाय सांप पालता है और बीन की धुन पर नाचता है. समुदाय की महिलाएं सांप की तरह नृत्य करती हैं. इनमें पहली पुष्कर की गुलाबो थीं, जिन्होंने छह साल की उम्र में कालबेलिया शुरू किया और देखते-देखते इसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया. आज राजस्थान में दर्जनों ख्यात कालबेलिया डांसर अपनी पहचान बना चुकी हैं. इनमें सेनू की अलग पहचान है. वह इंटरनेशनल डांस कोच बन गई हैं.

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