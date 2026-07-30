कन्नौज में निकाली गई कलश यात्रा; मंत्री असीम अरुण बोले- "अखिलेश यादव के हाथ में गलती से मुख्यमंत्री की कलम आई तो..."
मंत्री असीम अरुण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा धन्यवाद!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 10:00 PM IST
कन्नौज : यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने गुरुवार को कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में अखिलेश यादव ने संत रविदास नगर का नाम बदल दिया था. जो संत रविदास का अपमान था.
मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने समरसता अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि बड़े गौरव की बात है कि संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि 20 फरवरी यानि माघ पूर्णिमा को जन्मजयंती होगी और कल यानि गुरु पूर्णिमा से यह कार्यक्रम शुरू हुआ.
उन्होंने कहा कि काशी से हम लोगों को कलश प्राप्त हुआ है. इस कलश को हम लोग अपने कन्नौज में स्थायी रूप से स्थापित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कलश एक-एक विधानसभा क्षेत्र में, एक-एक मंडल में भ्रमण करेगा और कलश का स्वागत होगा.
उन्होंने कहा कि कलश में संत रविदास जी की जन्मभूमि की पावन माटी है, इसकी पूजा की गई है, कलश में भरा गया है. माटी के कण-कण में एक संदेश भी है. उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समाज को जाति-पाति, ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और भाईचारे का संदेश दिया था. उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने की प्रेरणा देते हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसलिये धन्यवाद, संत रविदास नगर नाम से एक नया जिला बना था. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के हाथ में गलती से मुख्यमंत्री की कलम आई तो उन्होंने उसके ऊपर कालिख पोती, संत रविदास का अपमान किया. उन्होंने कहा कि हम उनकी आलोचना भी करते हैं.
उन्होंने कहा कि हम सीएम योगी का धन्यवाद देते हैं कि कल काशी के कार्यक्रम में यह घोषणा की संत रविदास नगर का नाम पुन: संत रविदास नगर ही होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर अखिलेश यादव जिन्होंने अनुसूचित जाति, पिछड़े महिला ऐसे सभी महापुरुषों का अपमान किया और दूसरी ओर सीएम योगी जैसे संत जो सबका सम्मान करते हैं, संत रविदास उसमें शामिल हैं.
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