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पीएम मोदी के जन्मस्थान वडनगर से शुरू हुई कलश यात्रा पहुंची फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद पहुंची वडनगर से काशी जा रही कलश ज्योति यात्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पीएम मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से प्रारंभ हुई. वडनगर से बनारस कलश ज्योति यात्रा बुधवार की देर रात फर्रुखाबाद पहुंची. गुरुवार को यात्रा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया. आवास विकास तिराहे पर स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. स्वच्छता अभियान में भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की. यात्रा में शामिल 93 सदस्यों ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया.

कलश ज्योति यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से प्रारंभ हुई इस कलश ज्योति यात्रा का नेतृत्व एतू पटेल और आकाश गहलोत कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यात्रा के प्रभारी नरेंद्र भाटी हैं. यात्रा में 35 मोटरसाइकिलें, एलईडी युक्त वाहन और कलश रथ शामिल हैं. यात्रा एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से होते हुए फर्रुखाबाद पहुंची और यहां से अब हरदोई के लिए रवाना हो गई.