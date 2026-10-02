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पीएम मोदी के जन्मस्थान वडनगर से शुरू हुई कलश यात्रा पहुंची फर्रुखाबाद

35 मोटरसाइकिलें, LED वाहन और कलश रथ, भाजपा के सेवा संकल्प अभियान में दिखा जोश.

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फर्रुखाबाद पहुंची वडनगर से काशी जा रही कलश ज्योति यात्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 11:10 AM IST

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फर्रुखाबाद: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पीएम मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से प्रारंभ हुई. वडनगर से बनारस कलश ज्योति यात्रा बुधवार की देर रात फर्रुखाबाद पहुंची. गुरुवार को यात्रा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया. आवास विकास तिराहे पर स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. स्वच्छता अभियान में भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की. यात्रा में शामिल 93 सदस्यों ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया.

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कलश ज्योति यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से प्रारंभ हुई इस कलश ज्योति यात्रा का नेतृत्व एतू पटेल और आकाश गहलोत कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यात्रा के प्रभारी नरेंद्र भाटी हैं. यात्रा में 35 मोटरसाइकिलें, एलईडी युक्त वाहन और कलश रथ शामिल हैं. यात्रा एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से होते हुए फर्रुखाबाद पहुंची और यहां से अब हरदोई के लिए रवाना हो गई.

भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर को उनके जन्मदिन से इस यात्रा का शुभारंभ वडनगर से किया गया. यात्रा का उद्देश्य गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के किए गए जनकल्याणकारी कार्यों, राष्ट्रसेवा और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है.

उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से जिले में महापुरुषों की प्रतिमाओं और मूर्तियों की साफ-सफाई कर उन पर माल्यार्पण किया जा रहा है. यात्रा के दौरान पांचाल घाट पर मां गंगा के पावन तट से गंगाजल लेकर कलश में स्थापित किया गया है. जिसे यात्रा के माध्यम से विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभावना और जनकल्याण की सोच के साथ कार्य कर रही है.

जिला संगठन प्रभारी नरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महापुरुषों की विचारधारा और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महापुरुषों की प्रतिमाओं और उनके आसपास के स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है.

उन्होंने पीएम मोदी के 25 सालों के सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए उनके नेतृत्व में संचालित विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन गांव-गांव तक पहुंचकर प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 सालों के कार्यों, उद्देश्यों और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा.

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