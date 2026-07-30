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भरतपुर पहुंचा 'कलश वंदन रथ', दीया कुमारी बोलीं, 'जाति और ऊंच-नीच से ऊपर उठें, मिलकर बनाएं वि​कसित भारत

प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि संत रविदास ने उस समय समान और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की, जब देश में संविधान भी नहीं बना था.

Diya Kumari, Premchand Bairwa and others at Kalash Vandan Yatra
कलश वंदन यात्रा में दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा व अन्य (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 4:46 PM IST

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भरतपुर: संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही संत रविदास कलश वंदन यात्रा का गुरुवार को भरतपुर जिले में प्रवेश हुआ. उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ऊंचा नगला बॉर्डर पर यात्रा का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, जयघोष, पुष्पवर्षा और बड़ी संख्या में मौजूद संत समाज, जनप्रतिनिधियों तथा श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रंग गया. यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल एक रथ का स्वागत करना नहीं, बल्कि संत रविदास के उस संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है, जो उन्होंने करीब 650 वर्ष पहले समाज को दिया था. उन्होंने कहा कि उस समय परिस्थितियां बेहद कठिन थीं, फिर भी संत रविदास ने अपनी वाणी, लेखन और भक्ति के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि आज भी कई बार परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन हम सभी का दायित्व है कि एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं और अपने मन से हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करें. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जब यहाँ से लौटे, तो संत रविदास के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेकर जाए.

दीया कुमार और प्रेमचंद बैरवा ने की ये अपील... (ETV Bharat Bharatpur)

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गांव–ढाणी तक पहुंचेगा रथ: दीया कुमारी ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचेगी. इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता और समानता का संदेश घर-घर तक पहुंचाना है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि संत रविदास ने सदियों पहले जिस समाज की कल्पना की थी, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है. उन्होंने कहा कि जात-पात और ऊंच-नीच से ऊपर उठकर सभी वर्गों को एक साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए. दीया कुमारी ने कहा कि संत रविदास की 650वीं जयंती पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और यह सौभाग्य की बात है कि यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है.

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समान समाज का सपना देखा: उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि संत रविदास ने उस समय समान और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की थी, जब देश में संविधान भी नहीं बना था. उन्होंने कहा कि संत रविदास का बेगमपुरा गांव में ऐसा समाज था, जहां कोई व्यक्ति दुखी न हो, कोई भूखा न रहे और सभी सम्मान के साथ जीवन जी सकें. उन्होंने कहा कि संत रविदास ने जाति-पांति, ऊंच-नीच और भेदभाव से मुक्त समाज की अलख जगाई थी. आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है.

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डॉ बैरवा ने बताया कि संत रविदास के जीवन और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया. उनकी जन्मस्थली वाराणसी से पवित्र मिट्टी लाकर कलश तैयार किया गया है. यह कलश राजस्थान की यात्रा के बाद जयपुर स्थित मंदिर में स्थापित किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला. संत समाज के जयघोष, पुष्पवर्षा और धार्मिक वातावरण के बीच कलश वंदन रथ का स्वागत किया गया. बड़ी संख्या में लोग यात्रा के दर्शन के लिए पहुँचे और संत रविदास के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.

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संत रविदास की 650वीं जयंती
DIYA KUMARI ON SAINT RAVIDAS
PREMCHAND BAIRWA ON SAINT RAVIDAS
KALASH VANDAN RATH IN BHARATPUR
650TH BIRTH ANNIVERSARY OF RAVIDAS

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