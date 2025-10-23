ETV Bharat / state

कलम दवात पूजा: मनेंद्रगढ़ में कायस्थ समाज ने की चित्रगुप्त मंदिर में पूजा

कायस्थ समाज ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

KALAM DAWAT PUJA 2025
कलम दवात पूजा (ETV Bharat)
एमसीबी: देशभर में आज धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा हो रही है. मनेंद्रगढ़ के श्री गणेश अंबिका चित्रगुप्त मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन किया गया. सुबह से ही कायस्थ समाज के लोग मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं. कायस्थ समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेश भूषा में बच्चों के साथ मंदिर आकर पूजा पाठ कर रहे हैं. कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त पूजा को कलम दवात पूजा भी कहते हैं.

चित्रगुप्त पूजा जिसे कलम दवात पूजा भी कहते हैं: मनेंद्रगढ़ के श्री गणेश अंबिका चित्रगुप्त मंदिर में पूजा के लिए खास इंतजाम किए गए. भक्तों ने सबसे पहले मंदिर में आरती की और भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति के सामने कलम दवात और बही खाते रखकर पूजा अर्चना की. छात्रों ने अपनी किताबें रखकर कलम दवात की पूजा की. मंदिर में वैदिक मंत्रोचार के बीच छात्रों ने चित्रगुप्त की पूजा कि और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया. बुजुर्गों ने भी बच्चों को बताया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार इंसान का है. बुजुर्गों ने बच्चों को बताया कि अपनी परंपरा का पालन करते हुए समाज हित में काम करना चाहिए.

चित्रगुप्त मंदिर में पूजा (ETV Bharat)


कौन हैं चित्रगुप्त: मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त हिसाब किताब रखने के देवता हैं. वह धरती पर रहने वाले हर इंसान के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं. कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम दवात की पूजा कर उनको याद करते हैं. कायस्थ समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि कलम दवात की पूजा केवल पूजा मात्र नहीं है बल्कि शिक्षा, ज्ञान और न्याय के सम्मान की पूजा है. कलम के बिना ज्ञान संभव नहीं है इसलिए कमल दवात की पूजा जरुरी है.

KALAM DAWAT PUJA 2025
कलम दवात पूजा (ETV Bharat)

कायस्थ समाज का मूल आधार शिक्षा है. हमें अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए. भगवान चित्रगुप्त हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और लेखन का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है: सत्येंद्र सिन्हा, कायस्थ समाज के सदस्य

KALAM DAWAT PUJA 2025
कलम दवात पूजा (ETV Bharat)

मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित: कायस्थ समाज के इस खास आयोजन में दसवीं और 12वीं के छात्रों को सम्मानित भी किया गया. जिन छात्रों को सम्मानित किया गया उन छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 85 फीसदी से ज्यादा अंक अर्जित किए हैं. छात्रों को एक एक कर मंच पर बुलाया गया और उनको समाज की ओर से सम्मानित किया गया.

KALAM DAWAT PUJA 2025
कलम दवात पूजा (ETV Bharat)

भगवान चित्रगुप्त की पूजा सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि हमारे समाज की वैचारिक शक्ति का प्रतीक है. कलम दवात की पूजा का मतलब है कि हम ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं. हमें गर्व है कि कायस्थ समाज हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है: लखनलाल श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष, भाजपा

KALAM DAWAT PUJA 2025
कलम दवात पूजा (ETV Bharat)

चित्रगुप्त पूजा समाज को जोड़ने का उत्सव है. यह पूजा हमें बताती है कि जीवन के हर कर्म का लेखा रखना चाहिए चाहे वह समाज के लिए हो या खुद के लिए. ईमानदारी और जिम्मेदारी सबके भीतर हो यही भगवान चित्रगुप्त का संदेश है: अशोक श्रीवास्तव, सदस्य, कायस्थ समाज

क्या है मान्यता: मान्यता मुताबिक भगवान चित्रगुप्त को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया है, जिन्हें सृष्टि के हर प्राणी के कर्मों का लेखा-जोखा रखने का दायित्व सौंपा गया था. कलम और दवात उनके ज्ञान और न्याय के प्रतीक हैं. इसलिए कायस्थ समाज इस दिन कलम-दवात की पूजा कर ज्ञान की आराधना करता है.

