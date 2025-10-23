ETV Bharat / state

कलम दवात पूजा: मनेंद्रगढ़ में कायस्थ समाज ने की चित्रगुप्त मंदिर में पूजा

एमसीबी: देशभर में आज धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा हो रही है. मनेंद्रगढ़ के श्री गणेश अंबिका चित्रगुप्त मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन किया गया. सुबह से ही कायस्थ समाज के लोग मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं. कायस्थ समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेश भूषा में बच्चों के साथ मंदिर आकर पूजा पाठ कर रहे हैं. कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त पूजा को कलम दवात पूजा भी कहते हैं.

चित्रगुप्त पूजा जिसे कलम दवात पूजा भी कहते हैं: मनेंद्रगढ़ के श्री गणेश अंबिका चित्रगुप्त मंदिर में पूजा के लिए खास इंतजाम किए गए. भक्तों ने सबसे पहले मंदिर में आरती की और भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति के सामने कलम दवात और बही खाते रखकर पूजा अर्चना की. छात्रों ने अपनी किताबें रखकर कलम दवात की पूजा की. मंदिर में वैदिक मंत्रोचार के बीच छात्रों ने चित्रगुप्त की पूजा कि और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया. बुजुर्गों ने भी बच्चों को बताया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार इंसान का है. बुजुर्गों ने बच्चों को बताया कि अपनी परंपरा का पालन करते हुए समाज हित में काम करना चाहिए.

चित्रगुप्त मंदिर में पूजा (ETV Bharat)



कौन हैं चित्रगुप्त: मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त हिसाब किताब रखने के देवता हैं. वह धरती पर रहने वाले हर इंसान के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं. कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम दवात की पूजा कर उनको याद करते हैं. कायस्थ समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि कलम दवात की पूजा केवल पूजा मात्र नहीं है बल्कि शिक्षा, ज्ञान और न्याय के सम्मान की पूजा है. कलम के बिना ज्ञान संभव नहीं है इसलिए कमल दवात की पूजा जरुरी है.