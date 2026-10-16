उत्तराखंड के इस बीजेपी विधायक की पहचान बन गया 'राजा दशरथ' का किरदार, 51 साल से निभा रहे भूमिका
बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जब रामलीला में दशरथ की भूमिका निभाते हैं लोग देखते रह जाते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 2:13 PM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंशीधर भगत आज भी हल्द्वानी की रामलीला में राजा दशरथ के रूप में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. कालाढूंगी क्षेत्र से 7 बार विधायक बनने से लेकर 51 साल तक रंगमंच पर राज करने की यह कहानी आपको भी हैरान कर देगी. इन दिनों हल्द्वानी के ऊंचापुल की रामलीला में उनका दशरथ का अभिनय दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोग उनके अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
हल्द्वानी के ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ के किरदार में नजर आ रहे कलाकार कोई पेशेवर अभिनेता नहीं, बल्कि कालाढूंगी के विधायक और उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत हैं. पिछले 51 साल से वह हल्द्वानी के ऊंचापुल स्थित रामलीला में राजा दशरथ का किरदार निभाते आ रहे हैं. राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बंशीधर भगत का रंगमंच से भी गहरा नाता है. उम्र और जिम्मेदारियों के बावजूद रामलीला के प्रति उनका जुनून आज भी बरकरार है. यही वजह है कि उनके अभिनय को देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह रहता है. रामलीला के दूसरे कलाकार भी उनके साथ मंच साझा करने को अपने लिए एक खास अनुभव मानते हैं.
बंशीधर भगत के रंगमंच का सफर उस दौर में शुरू हुआ, जब वह महज 17 साल के थे. शुरुआत अंगद के किरदार से की और फिर परशुराम समेत रामलीला के कई पात्रों का अभिनय किया. धीरे-धीरे राजा दशरथ का किरदार उनकी पहचान बन गया. पांच दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी मंच पर उनके संवाद अदायगी का अंदाज दर्शकों को आकर्षित करता है. सात बार विधायक चुने जा चुके बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं. लेकिन राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच उन्होंने रामलीला से अपना रिश्ता कमजोर नहीं पड़ने दिया. उनके लिए यह सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव का माध्यम भी है.
रामलीला में किरदार निभाने का बचपन से ही शौक है. 17 वर्ष होने से पहले नाटकों में काम किया. जिसके बाद से रामलीला में अंगद परशुराम और हनुमान का किरदार निभाया. धीरे धीरे तीनों पत्रों को छोड़ते हुए 51 वर्षों से दशरथ के पात्र की भूमिका निभा रहे हैं.
-बंशीधर भगत, बीजेपी विधायक, कालाढूंगी
रामलीला में राजा दशरथ का किरदार भावनाओं, संवादों और अभिनय की गहरी समझ की मांग करता है. खासकर कैकई के साथ संवाद और पुत्र वियोग के प्रसंग में कलाकार की अदाकारी दर्शकों को भावुक कर देती है. बंशीधर भगत इन दृश्यों के जरिए वर्षों से दर्शकों का दिल जीतते आ रहे हैं. उनके साथी कलाकार चाहते हैं कि वह आगे भी इसी तरह रामलीला के मंच पर दशरथ की भूमिका निभाते रहें. सियासत की व्यस्त दुनिया और रंगमंच की सांस्कृतिक परंपरा के बीच बंशीधर भगत का यह सफर एक अनूठी मिसाल है. 51 साल से जारी उनका यह अभिनय बताता है कि राजनीति में बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद अपनी कला और परंपरा से जुड़े रहना संभव है.
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