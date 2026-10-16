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उत्तराखंड के इस बीजेपी विधायक की पहचान बन गया 'राजा दशरथ' का किरदार, 51 साल से निभा रहे भूमिका

विधायक बंशीधर भगत ने निभाई राजा दशरथ की भूमिका ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंशीधर भगत आज भी हल्द्वानी की रामलीला में राजा दशरथ के रूप में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. कालाढूंगी क्षेत्र से 7 बार विधायक बनने से लेकर 51 साल तक रंगमंच पर राज करने की यह कहानी आपको भी हैरान कर देगी. इन दिनों हल्द्वानी के ऊंचापुल की रामलीला में उनका दशरथ का अभिनय दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोग उनके अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

हल्द्वानी के ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ के किरदार में नजर आ रहे कलाकार कोई पेशेवर अभिनेता नहीं, बल्कि कालाढूंगी के विधायक और उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत हैं. पिछले 51 साल से वह हल्द्वानी के ऊंचापुल स्थित रामलीला में राजा दशरथ का किरदार निभाते आ रहे हैं. राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बंशीधर भगत का रंगमंच से भी गहरा नाता है. उम्र और जिम्मेदारियों के बावजूद रामलीला के प्रति उनका जुनून आज भी बरकरार है. यही वजह है कि उनके अभिनय को देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह रहता है. रामलीला के दूसरे कलाकार भी उनके साथ मंच साझा करने को अपने लिए एक खास अनुभव मानते हैं.