ETV Bharat / state

बीजेपी के दो दिग्गज विधायकों के बीच बैडमिंटन मुकाबला, एक दूसरे को जमकर दी टक्कर

बीजेपी विधायक बंशीधर भगत और दीवान सिंह बिष्ट के बीच बैडमिंटन का मुकाबला हुआ. जिसमें दोनों ने जमकर पसीना बहायाय.

Etv Bharat
बैडमिंटन के मुकाबले में बीजेपी विधायकों की भिड़ंत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 4, 2026 at 5:39 PM IST

|

Updated : April 4, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: कालाढूंगी के गैबुआ क्षेत्र में आज एक निजी स्कूल का शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम की सबसे खास दो वरिष्ठ विधायकों के बीच हुआ दोस्ताना बैडमिंटन मुकाबला रहा. रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत ने बैडमिंटन कोर्ट पर एक-दूसरे को टक्कर दी. दोनों का बैडमिंटन मैच देखने के लिये लोगों की भीड़ उमड़ी.

कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया. जहां स्थानीय लोग, अभिभावक और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे. स्कूल के उद्घाटन के बाद माहौल उस वक्त और भी रोचक हो गया जब दोनों अनुभवी नेता बैडमिंटन कोर्ट पर आमने-सामने आ गए. दीवान सिंह बिष्ट और बंशीधर भगत, जो वर्षों से अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खेल के मैदान में भी पूरे जोश के साथ नजर आए. दोनों के बीच यह मुकाबला भले ही दोस्ताना था, लेकिन प्रतिस्पर्धा में कोई कमी नहीं दिखी.

जैसे ही मैच शुरू हुआ, वहां मौजूद लोगों की नजरें कोर्ट पर टिक गईं. हर शॉट पर तालियां बजती रहीं. दोनों नेताओं का उत्साह देखने लायक था. उम्र के इस पड़ाव में भी उनका फिटनेस और खेल के प्रति जुनून लोगों को काफी प्रभावित कर गया.

स्थानीय लोगों ने कहा इस तरह के कार्यक्रम समाज को सकारात्मक संदेश देते हैं. जहां एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में नया संस्थान शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों का यह अंदाज लोगों को प्रेरित करने वाला रहा. स्थानीय नरेंद्र कुमार ने कहा हमने पहली बार अपने विधायकों को इस तरह खेलते देखा. दोनों ने शानदार खेल दिखाया है.

दोनों विधायकों की यह खेल भावना और आपसी तालमेल कार्यक्रम की खास पहचान बन गई. लोगों ने खास तौर पर उनकी ऊर्जा और सादगी की जमकर तारीफ की. यह आयोजन न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत रहा, बल्कि समाज में खेल और सकारात्मक माहौल का संदेश भी देता नजर आया.फिलहाल, गैबुआ क्षेत्र में यह कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों विधायकों के इस अनोखे अंदाज को लोग लंबे समय तक याद रखेंगे.

पढे़ं- हनुमान जयंती पर रामनगर पहुंचे सीएम, मंदिरों में की पूजा-अर्चना, शीतकालीन यात्रा पर दिया बयान

Last Updated : April 4, 2026 at 6:13 PM IST

TAGGED:

कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत
रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट
बीजेपी विधायक बैडमिंटन मुकाबला
BJP MLA BADMINTON MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.