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बीजेपी के दो दिग्गज विधायकों के बीच बैडमिंटन मुकाबला, एक दूसरे को जमकर दी टक्कर

बैडमिंटन के मुकाबले में बीजेपी विधायकों की भिड़ंत ( Etv Bharat )

रामनगर: कालाढूंगी के गैबुआ क्षेत्र में आज एक निजी स्कूल का शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम की सबसे खास दो वरिष्ठ विधायकों के बीच हुआ दोस्ताना बैडमिंटन मुकाबला रहा. रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत ने बैडमिंटन कोर्ट पर एक-दूसरे को टक्कर दी. दोनों का बैडमिंटन मैच देखने के लिये लोगों की भीड़ उमड़ी. कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया. जहां स्थानीय लोग, अभिभावक और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे. स्कूल के उद्घाटन के बाद माहौल उस वक्त और भी रोचक हो गया जब दोनों अनुभवी नेता बैडमिंटन कोर्ट पर आमने-सामने आ गए. दीवान सिंह बिष्ट और बंशीधर भगत, जो वर्षों से अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खेल के मैदान में भी पूरे जोश के साथ नजर आए. दोनों के बीच यह मुकाबला भले ही दोस्ताना था, लेकिन प्रतिस्पर्धा में कोई कमी नहीं दिखी.