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भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ 'कला कुंज', जानिये कौन-कौन से कोर्स होंगे संचालित

लखनऊ : राजधानी में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोमती नगर स्थित 'कला कुंज' को अस्थायी मान्यता प्रदान की है. अब यह संस्थान गायन, वादन और नृत्य की विभिन्न विधाओं में डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करेगा. विश्वविद्यालय की ओर से दी गई यह मान्यता शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 2029-30 तक प्रभावी रहेगी.

विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. सृष्टि धवन ने बताया कि 'कला कुंज' को विश्वविद्यालय के निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुरूप यह स्वीकृति प्रदान की गई है. इस पहल का उद्देश्य संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक विधाओं के व्यवस्थित शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है.





उन्होंने बताया कि कला कुंज में अब द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शास्त्रीय गायन में प्रवेशिका एवं परिचय, सितार, गिटार, वायलिन और बांसुरी जैसे स्वरवाद्य, तबला जैसे तालवाद्य तथा कथक एवं भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत एक वर्षीय डिप्लोमा में ढोलक एवं लोक संगीत, दो वर्षीय डिप्लोमा में सुगम संगीत तथा छह माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में की-बोर्ड एवं स्पेनिश गिटार का प्रशिक्षण भी उपलब्ध होगा.