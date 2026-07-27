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दो साल बाद पुलिस के शिकंजे में आया कुख्यात लुटेरा 'काला ईरानी', सात राज्यों में दर्ज है 50 मामले

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

भोपाल: राजधानी भोपाल में संगठित अपराध और फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. निशातपुरा थाना पुलिस ने दो वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी काला ईरानी उर्फ नजफ अली को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित था. साथ ही उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों में चोरी, हाईवे लूट, नकदी जेवर चोरी, भेष बदलकर धोखाधड़ी जैसे करीब 50 संगीन अपराध दर्ज है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरली नगर स्थित ईरानी डेरे के पास काला ईरानी छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही निशातपुरा पुलिस ने अन्य थानों की टीम के साथ इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि काला ईरानी साल 2023 से फरार था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी था. पूछताछ में उसने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से महाराष्ट्र के अकोला में छिपकर रह रहा था. एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान (IANS) एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया "काला ईरानी लंबे समय से फरार था, उस पर 10 हज़ार का इनाम भी घोषित था. आरोपी को फरारी के दौरान किन लोगों ने शरण दी, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. काला ईरानी पर मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों मे लूटपाट, धोखाधड़ी और पुलिस सीबीआई का अफसर बनकर अड़ीबाज़ी करने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी की सूचना सभी राज्यों को दे दी गई है. 10 हजार का इनामी काला ईरानी गिरफ्तार (ETV Bharat) भांजी की गिरफ्तारी के बाद भोपाल लौटा पुलिस के अनुसार एक सप्ताह पहले आरोपी की भांजी कुबरा उर्फ मैथी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर काला ईरानी अकोला से भोपाल पहुंचा, जहां पहले से सतर्क पुलिस ने उसे दबोच लिया.