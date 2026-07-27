दो साल बाद पुलिस के शिकंजे में आया कुख्यात लुटेरा 'काला ईरानी', सात राज्यों में दर्ज है 50 मामले
भोपाल पुलिस ने 10 हजार का इनामी बदमाश काला ईरानी करोंद के मुरली नगर से किया गिरफ्तार. सात राज्यों में दर्ज हैं 45 से ज्यादामामले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 5:40 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में संगठित अपराध और फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. निशातपुरा थाना पुलिस ने दो वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी काला ईरानी उर्फ नजफ अली को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित था. साथ ही उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों में चोरी, हाईवे लूट, नकदी जेवर चोरी, भेष बदलकर धोखाधड़ी जैसे करीब 50 संगीन अपराध दर्ज है.
जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरली नगर स्थित ईरानी डेरे के पास काला ईरानी छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही निशातपुरा पुलिस ने अन्य थानों की टीम के साथ इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि काला ईरानी साल 2023 से फरार था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी था. पूछताछ में उसने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से महाराष्ट्र के अकोला में छिपकर रह रहा था.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया "काला ईरानी लंबे समय से फरार था, उस पर 10 हज़ार का इनाम भी घोषित था. आरोपी को फरारी के दौरान किन लोगों ने शरण दी, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. काला ईरानी पर मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों मे लूटपाट, धोखाधड़ी और पुलिस सीबीआई का अफसर बनकर अड़ीबाज़ी करने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी की सूचना सभी राज्यों को दे दी गई है.
भांजी की गिरफ्तारी के बाद भोपाल लौटा
पुलिस के अनुसार एक सप्ताह पहले आरोपी की भांजी कुबरा उर्फ मैथी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर काला ईरानी अकोला से भोपाल पहुंचा, जहां पहले से सतर्क पुलिस ने उसे दबोच लिया.
सात राज्यों में फैला अपराध का नेटवर्क
पुलिस के मुताबिक काला ईरानी का आपराधिक नेटवर्क मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है. उसके खिलाफ चोरी, हाईवे लूट, हाथ की सफाई कर नकदी और जेवर चोरी सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वर्तमान में उसके गिरोह में कौन-कौन सक्रिय है.
काला ईरानी गैंग का नया नेटवर्क भी उजागर
इसी कार्रवाई के दौरान में टीटी नगर थाना पुलिस ने काला ईरानी गैंग से जुड़े दो आरोपियों अब्बास अली और सैयद जीशान को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पहले मोबाइल लूट करने वाले गिरोह से जुड़े थे. बाद में वे स्पोर्ट्स व लग्जरी बाइक चोरी करने वाले नेटवर्क का हिस्सा बन गए.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख कीमत की चार स्पोर्ट्स बाइक, जिनमें रॉयल एनफील्ड और यामाहा R15 जैसी बाइकें शामिल हैं, बरामद की हैं.
चोरी की बाइक से करते थे रेकी
पुलिस के अनुसार आरोपी पहले महंगी स्पोर्ट्स बाइकों की चोरी करते थे. इसके बाद उन्हीं चोरी की बाइकों का इस्तेमाल शहर में रेकी और वारदातों के लिए किया जाता था, ताकि उनकी पहचान न हो सके. बाइक चोरी के लिए गैंग मास्टर-की का इस्तेमाल करता था और कई बार बिना नंबर प्लेट वाली बाइकों से वारदात को अंजाम देता था. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि चोरी की गई लग्जरी और स्पोर्ट्स बाइकों को सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच दिया जाता था.
कई राज्यों तक फैले हैं गैंग के तार
पुलिस जांच में गैंग के तार आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से जुड़े होने की जानकारी मिली है. पुलिस अब मोबाइल लुटेरा सबदर अली, उसके भाई आदल अली और गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है.